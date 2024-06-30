Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Футбол становится нелепым. Исход матча был предопределен решениями судьи и ВАР»

Главный тренер сборной Дании недоволен отменой гола в ворота Германии.

вылетела с Евро-2024, уступив команде в 1/8 финала со счетом 0:2.

На 48-й минуте игры 1/8 финала защитник сборной Дании и «Кристал Пэлас» отправил мяч в сетку немцев. Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у .

«Я думаю, что это нелепо. Футбол становится нелепым.

Очевидно, что исход сегодняшнего матча был предопределен решениями судьи и ВАР», – сказал Каспер Юлманд в эфире TV 2.

Изображение: кадр из трансляции ZDF

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