Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Футбол становится нелепым. Исход матча был предопределен решениями судьи и ВАР»
Главный тренер сборной Дании недоволен отменой гола в ворота Германии.
Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив команде Германии в 1/8 финала со счетом 0:2.
На 48-й минуте игры 1/8 финала защитник сборной Дании и «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен отправил мяч в сетку немцев. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у Томаса Дилэйни.
«Я думаю, что это нелепо. Футбол становится нелепым.
Очевидно, что исход сегодняшнего матча был предопределен решениями судьи и ВАР», – сказал Каспер Юлманд в эфире TV 2.
Изображение: кадр из трансляции ZDF
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И да, сантиметры решают решают. Пересек мяч линию ворот на сантиметр - есть гол, не пересек - нет гола.
И помню, что тогда все ныли, и ругались на судей
Сейчас им эту ситуацию исправили. И многие опять ноют. И так им не нравится, и эдак... что и делать тогда
Офсайд два-три сантиметра. Может быть, решил исход всего матча.
Но что же делать? Давайте разрешим офсайды до 5 сантиметров. ок. В следующий раз будет офсайд в 7 сантиметров. И куча людей завопит: ах, как это жестоко, давайте лучше разрешим 10 сантиметров. И так далее до бесконечности. Так что если мы не отменяем правило офсайда вообще (а было бы интересно посмотреть на футбол без офсайдов в качестве эксперимента), офсайд даже в 1 сантиметр - это легальный офсайд. Точка.
Почему все так реагируют, будто в первый раз увидели эту технологию?
и еще Оливера чмырят за то что гол отменил 🤡
В чем он на 100% виноват, так это в том что не заставил перебить пенальти по правилам
P.S. Про Реал это о том что условная примера, как и Евро играются в 2-5 утра по Владивостоку, но ради Евро можно и не спать ночами, с таким часовым поясом ясен пень что я больше смотрю Азию, Корею, Японию, Азиатский ЛЧ etc. Соответственно и примеры привожу в основном азиатские.