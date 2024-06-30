Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Футбол становится нелепым. Исход матча был предопределен решениями судьи и ВАР»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Дании по футболу судьи Евро-2024 Томас Дилэйни Майкл Оливер Каспер Юлманд видеоповторы Йоаким Андерсен Футбол

Главный тренер сборной Дании недоволен отменой гола в ворота Германии.

Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив команде Германии в 1/8 финала со счетом 0:2. 

На 48-й минуте игры 1/8 финала защитник сборной Дании и «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен отправил мяч в сетку немцев. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у Томаса Дилэйни

«Я думаю, что это нелепо. Футбол становится нелепым. 

Очевидно, что исход сегодняшнего матча был предопределен решениями судьи и ВАР», – сказал Каспер Юлманд в эфире TV 2.

Изображение: кадр из трансляции ZDF

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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59 комментариев
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Я вот не очень понимаю, что хотят люди. Систему, которая работает по принципу "ну да, технически это офсайд, но тут вроде немного, пофиг, сойдет"?
+95
-3
+92
Так для этого и нужен вар в идеале, всё с точностью до сантиметра…
+82
-8
+74
Все хотели точности в матчах и практически без судейских ошибок - вот теперь ВАР, который даже миллиметры отрисовывает. Нелепо это пытаться отмазаться когда проиграли по делу. xG 2.63 vs 1.04
+55
-6
+49
Ответ mwj85frrxz
Так для этого и нужен вар в идеале, всё с точностью до сантиметра…
Германия без ВАР повела бы уже на третьей минуте, но увидели фол Киммиха. Вот так бывает. ВАР помогает - это окей, ВАР отменяет ваши голы - "убийство футбола".
+50
-6
+44
Ответ U
Я вот не очень понимаю, что хотят люди. Систему, которая работает по принципу "ну да, технически это офсайд, но тут вроде немного, пофиг, сойдет"?
Так тут еще и Оливеру предъявляют за офсайд, хотя его вар определял.
+29
-3
+26
Я не представляю, чтобы в теннисе или волейболе тренер кричал о том, что их спорт стал нелепым из-за того, что там почти в каждом эпизоде решают миллиметры , зацепил мяч линию или нет. 21 век, технологии развиваются, у нас есть возможность с помощью техники беспристрастно разобраться, был ли офсайд. В чем проблема? Какая разница, метр это или 5 см?
+21
-2
+19
хм, а вот засчитывают этот гол, хотя по картинке оффсайд хоть и минимальный, но есть. какой комментарий от них ожидать на засчитанный гол из офсайда?
+14
-1
+13
На первом повторе казалось, что оффсайд явный, по факту всё решили миллиметры. Если бы гол засчитали, было бы в каком то смысле справедливо, но с другой стороны если игнорировать грань, то споры будут постоянными. В любом случае, несмотря на такие моменты, ВАР все таки лучше, чем когда условный Роналду забивает с метрового оффсайда.
+11
-1
+10
Ответ Mike 60
Исход матча был предопределен банальной анатомией человека- частью носка и кончиком большого пальца руки Андерсона….Современные технологии )
Голы забиваются, к примеру, ногами, анатомической частью тела человека, которая тоже определяет исход матчей. И дело не в современных правилах, а в современных технологиях, следящих за их соблюдением. Да, они стали более точными.
И да, сантиметры решают решают. Пересек мяч линию ворот на сантиметр - есть гол, не пересек - нет гола.
+10
-1
+9
раньше до ВАРа было столько судейских скандалов на Евро и ЧМ. Вспомнить хотя бы тот гол Лэмпарда Германии, когда мяч блин на метр за линию ворот опустился. И гол не защитали.
И помню, что тогда все ныли, и ругались на судей

Сейчас им эту ситуацию исправили. И многие опять ноют. И так им не нравится, и эдак... что и делать тогда
+11
-2
+9
В чем нелепость?В том что в любом случае верные решения в пользу твоего соперника - принять не возможно,а ошибки в твою пользу - то все нормально.
+10
-2
+8
Обида датчан по-человечески понятна.
Офсайд два-три сантиметра. Может быть, решил исход всего матча.
Но что же делать? Давайте разрешим офсайды до 5 сантиметров. ок. В следующий раз будет офсайд в 7 сантиметров. И куча людей завопит: ах, как это жестоко, давайте лучше разрешим 10 сантиметров. И так далее до бесконечности. Так что если мы не отменяем правило офсайда вообще (а было бы интересно посмотреть на футбол без офсайдов в качестве эксперимента), офсайд даже в 1 сантиметр - это легальный офсайд. Точка.
+10
-3
+7
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Ну если вы пропустив 1 пусть и с пенки начинаете разваливаться, считая себя сильной командой - то у вас проблемы. Я помню Евро-2008, а конкретно матч Турция - Чехия. Где Турки на 70й летели 0-2. Как итог - победа 3:2, проход в плей-офф, а Чехи прошли домой.
+8
-3
+5
Ответ usd
За инициативу Венгера, офсайд всем телом! Считаю будет более чем справедливо
Так а что изменится в плане определения офсайда? Те же миллиметры будут смотреть. Только будут проверять не по носку нападающего, а по его заду (оторвалась она от линии защиты или нет). А в плане игры очень много испортится, потому что команды сядут в защиту, искусственный офсайд будет весьма рискованным делом
+4
0
+4
Ответ U
Я вот не очень понимаю, что хотят люди. Систему, которая работает по принципу "ну да, технически это офсайд, но тут вроде немного, пофиг, сойдет"?
Люди в целом хотят, чтобы футбол судили справедливо. А тренеру проигравшей команды и ее болельщикам жаль, что сегодня она уступила, поэтому они сетуют. Некоторые из них сетовали бы, будь там даже метровый офсайд. И это на самом деле не влияет ни на что, вот в чем трюк. Все правильно Оливер и ВАР разобрали.
+5
-1
+4
В формуле 1 вообще тысячные секунды считают. Вот там тоже было бы - блин, ну всего несколько тысячных проиграл, давайте округлим и дадим два первых места)
+4
-1
+3
Было бы в обратную сторону по-другому говорил)
+5
-2
+3
Ответ usd
За инициативу Венгера, офсайд всем телом! Считаю будет более чем справедливо
Ну будут защитники стоять глубоко у ворот и пропадет современная игра через прессинг. Станет лучше?
+4
-1
+3
Ответ Gleb Bonch-Osmolovskiy
В принципе, можно поменять правила, чтобы (например) офсайд до 3 см не считался. Но это на будущее, сейчас так.
Всё будет хорошо до первого гола с офсайдом в 3,1 см. Потом скажут - ну всего 1 миллиметр в офсайде, можно было и засчитать
+3
0
+3
Интересно, а он также говорил, если бы такой офсайд у немцев случился?)
+5
-3
+2
Ответ aslvowk@mail.ru
Я не представляю, чтобы в теннисе или волейболе тренер кричал о том, что их спорт стал нелепым из-за того, что там почти в каждом эпизоде решают миллиметры , зацепил мяч линию или нет. 21 век, технологии развиваются, у нас есть возможность с помощью техники беспристрастно разобраться, был ли офсайд. В чем проблема? Какая разница, метр это или 5 см?
Пока что все относительно в новинку. Через 5 лет все разговоры про "а вот раньше" уйдут в никуда, потому что в футбол придет поросль игроков и тренеров, при которых офсайд всегда определялся так. Скорее всего, будут ворчать, что не заметили зазор в 1 мм и требовать улучшения точности и более совершенных технологий.
+3
-1
+2
Скажу свое не объективное мнение, кому не нравится не надо орать, минусовать, просто можно ответить на мой коммент своим мнением. Мне это кажется тоже нелепым, вот эти миллиметры, сантиметры, при отмене гола. Просто футбол в отличии от других видов спорта резко сделали технологичным и когда все привыкли за миллион лет, что голы могут влетать от рук бога, от жопы, как угодно ( вспомнить как пару лет назад Французкие лягушатники лишили по моему Ирландию Чемпионата мира, ) и тд и тп а сейчас все резко стало очень по правильному..возмущения понятны. Это когда вы сто лет бегаете в трусах и с копьем, а потом вам дают оружие с инфокрасным прицелом. Короче может как то коряво написал, но проснулся по среди ночи попить водички и сожрать бутер, а тут такое, короче хороших снов всем, пойду спать.
+2
0
+2
Ответ Gleb Bonch-Osmolovskiy
В принципе, можно поменять правила, чтобы (например) офсайд до 3 см не считался. Но это на будущее, сейчас так.
И будет абсолютно как сейчас, только со сдвигом на 3 см ))
+2
0
+2
Ответ Всеволод Бобров
Я хз че это за команды вообще, японские чтоль какие-то. Я смотрю европейский футбол и если команды равны, то первый гол решает. Если бы аутсайдер забил первым, то да, для фаворита это ничего не решает, но здесь другой случай. До гола Дания по минимуму контратаки пропускала.
Настолько Дания хорошо играла, что их возили первые 20 минут игры просто лицом по полю, они пропустили на 4ой минуте по факту. Окей, это отменённый гол, но гол, это уже о чём-то говорит. 3-4 угловых за первые 5 минут матча. У меня вот возникает вопрос, ты так сильно защищаешь Данию, но ты игру то смотрел? По поводу команд - я живу во Владивостоке, да, это Корейская и Японская команды. "Европейский" футбол не часто удаётся посмотреть из-за часового пояса, ради Евро можно не спать ночами, ради трёх пропущенных Реалом при счётё 1-4, ну уж извините, я пожалуй лучше посплю.
+2
0
+2
Оффсайд определяет компьютер
Почему все так реагируют, будто в первый раз увидели эту технологию?
и еще Оливера чмырят за то что гол отменил 🤡
В чем он на 100% виноват, так это в том что не заставил перебить пенальти по правилам
+3
-1
+2
Своему клоуну предъяви претензию, который машет руками в штрафной как мельница.
+4
-3
+1
Т.е. когда судья не хочет подсуживать твоей команде, то сразу футбол становится нелепым;) ну да, зачем учить правила, если можно обвинить в заслуженном поражении третью сторону?
+5
-4
+1
Я конечно понимаю все эти эмоции и наезды на ВАР, но когда ВАР отменил первый гол немцев, все нормально было?
+2
-1
+1
Ответ Всеволод Бобров
Про реал не понял. Так первые 20 минут кто спорит, а потом? Дания выровняла игру и даже создала хорошие моменты, почему об этом не говорите? Мне кажется чуть предвзяты, а я всегда за слабых болею.
Вот в том и отличие между нами. Ты всегда болеешь за слабых. И сейчас конкретно топишь за них. Я не болею ни за кого кроме Динамо Владивосток и Сборной России, я просто хочу посмотреть хорошие игры.
P.S. Про Реал это о том что условная примера, как и Евро играются в 2-5 утра по Владивостоку, но ради Евро можно и не спать ночами, с таким часовым поясом ясен пень что я больше смотрю Азию, Корею, Японию, Азиатский ЛЧ etc. Соответственно и примеры привожу в основном азиатские.
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0
Ответ DianaBlade
Настолько Дания хорошо играла, что их возили первые 20 минут игры просто лицом по полю, они пропустили на 4ой минуте по факту. Окей, это отменённый гол, но гол, это уже о чём-то говорит. 3-4 угловых за первые 5 минут матча. У меня вот возникает вопрос, ты так сильно защищаешь Данию, но ты игру то смотрел? По поводу команд - я живу во Владивостоке, да, это Корейская и Японская команды. "Европейский" футбол не часто удаётся посмотреть из-за часового пояса, ради Евро можно не спать ночами, ради трёх пропущенных Реалом при счётё 1-4, ну уж извините, я пожалуй лучше посплю.
Про реал не понял. Так первые 20 минут кто спорит, а потом? Дания выровняла игру и даже создала хорошие моменты, почему об этом не говорите? Мне кажется чуть предвзяты, а я всегда за слабых болею.
0
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