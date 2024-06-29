Медведева об армянских корнях: «Кровь не водица. Когда выросла, начала понимать, что это значит»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о своих армянских корнях.

Отец двукратной чемпионки мира – Арман Бабасян. 

«Знаешь, как говорят: кровь не водица? Я наполовину армянка. Когда выросла, я начала понимать, что это значит.

Когда музыка играет, шашлыки жарят... Все, что шаблонное, у меня вылезает. Армянское что-то во мне кипит», – сказала Медведева с своем ютуб-шоу «БеС комментариев». 

61 комментарий
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Ответ Tacciana
Вы с кем сейчас диалог ведёте?
Тихо сам с собою🤣
+14
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+14
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Вы с кем сейчас диалог ведёте?
+16
-2
+14
Желаю Жене побывать все-таки в Ереване, она давно хотела
+15
-2
+13
Это вчера на своем шоу Бес комментариев Женя разговаривала с Игорем Джабраиловым о его отце. Игорь по отцу чеченец.
+15
-5
+10
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий удален модератором
У кого?..
+11
-1
+10
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Она уже давно спокойно говорит о своих корнях. Просто в детстве обида, наверное, на отца была, а сейчас Женя повзрослела, всё переосмыслила
+12
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+9
Ответ Елена Спирина
Она уже давно спокойно говорит о своих корнях. Просто в детстве обида, наверное, на отца была, а сейчас Женя повзрослела, всё переосмыслила
В детстве она была ребенком, который профессионально спортом занимался воспитывался без отца. Когда ей было думать о самоидентификации? Выросла, появилось время и потребность.
+11
-2
+9
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий удален модератором
Ну, я не думаю, что здесь уместно это обсуждать и кого-то осуждать
+11
-2
+9
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий удален модератором
Почему вы считаете нормальным высказываться в адрес национальности людей в негативном ключе ? Оскорбляя людей ? У нас многонациональная страна , много смешанных браков , и адекватные люди судят не по национальности , а по общечеловеческим качествам человека .
+8
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+8
о да,тут женя прям в точку,все это начинает ярко так проявляться именно в таких вещах,еда,музыка,песни,ещё что то традиционное,простое и действенное и это мило и здорово,имхо!!
+15
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+8
Выпуск был отличный. Женя с Игорем много тем обсудили.
+13
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+7
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Женю вырастили мама и бабушка, родители развелись в раннем детстве Жени, не нужно все притягивать к национальности. Женя не первый раз говорит о своих корнях.
+8
-1
+7
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Судя по сообщениям, ты не рыба, не мясо
+7
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+6
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий удален модератором
На самом деле больше влияет среда и культура места рождения и семья, в которой вырос. Почему, москвич или петербуржец по воспитанию должен соблюдать обряды далеких предков. В принципе, за тысячелетия существования человечества столько кровей в каждом намешано, что говорить о чистоте отдельно взятой национальности не совсем корректно. Поэтому раздоры на национальной почве - дичь полная.
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0
+6
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий удален модератором
Открою вам секрет, ее здесь нет)
+6
0
+6
Ответ Tacciana
В детстве она была ребенком, который профессионально спортом занимался воспитывался без отца. Когда ей было думать о самоидентификации? Выросла, появилось время и потребность.
Вот и я о том, что всё с возрастом приходит
+7
-1
+6
Ответ Ксюша Каблукова
Я же говорю - наполовину белоруска, наполовину сибирячка, а в Белоруссии очень много светлых))
Ну так я много белорусов знаю, добрые люди, что с тобой не так?
+6
-1
+5
Ответ papadok
Комментарий удален модератором
Не примазывайтесь
+8
-3
+5
Очень нравится шоу Жени "Бес комментариев ", столько разных гостей и каждый интерен по своему, вот и вчера выпуск с Игорем понравился
+6
-2
+4
Ответ Ксюша Каблукова
Видишь?)) Тебе помогают плюсами, а меня выставляют неправой минусами)) Так кто не рыба, не мясо, если ты такой помощью пользуешься?)) Когда ты в песочке еще играл, я уже имела уважение среди нормальных пацанов в интернете и даже там, где нельзя было девочкам участвовать - меня всегда брали)) Достигнешь такого статуса - уважу))
Не знал, что уважения можно достичь в интернете, учту)) а помощникам спасибо, хотя я никого не просил ,но всё равно приятно))
+4
0
+4
Прекрасный выпуск БеС комментариев, интересный разговор.
+11
-7
+4
Ответ Юра Плисецкий
Гражданство Армении тоже есть?
С какой целью интересуетесь?
+7
-3
+4
Я подумала, а может, Женю к Елене Ханге в "Просто такая генетика"? Лиза Туктамышева там уже была, Авербух был. И Женя могла бы уже, пожалуй!
Интересно было бы.
+7
-3
+4
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
не надо без разрешения лечащего врача отменять препараты.
+4
-1
+3
Ответ девочкитакиедевочки
Комментарий удален модератором
Тоже хотите?
+4
-1
+3
Ответ Ксюша Каблукова
Я белобрысая, у нас мало волос))
Истинная арийка?Характер нордический?
+5
-2
+3
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий удален модератором
Не хвастайся
+6
-3
+3
Ответ Елена Спирина
Посмотрите шоу, поймете о чем речь. Женя в Армении была один раз, когда ей было 3 года. Возможно теперь заинтересуется своими корнями, поедет и ознакомится со своей второй родиной. Она уже об этом говорит, все приходит с возрастом
Да зачем им смотреть, им проще гадость написать
+4
-2
+2
Классный выпуск у Жени вышел вчера.
Очень понравился.
Умеет Женя раскрывать людей
Игорь оказался очень приятным парнем
+11
-9
+2
Ответ Scrumhalf
История и культура Армении отсчитывается с XVI — XIII века до н.э., а всё, что усвоила Медведева-Бабасян - это музыка и шашлыки... Как-то печально, унизила она свою половину.
Вы предлагаете в шоу рассказать историю Армении ? ) вам не кажется , что углубляться в историю и культуру древней страны , это несколько другой формат ?
+4
-2
+2
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