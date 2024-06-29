Медведева об армянских корнях: «Кровь не водица. Когда выросла, начала понимать, что это значит»

Евгения Медведева высказалась о своих армянских корнях.

Отец двукратной чемпионки мира – Арман Бабасян.

«Знаешь, как говорят: кровь не водица? Я наполовину армянка. Когда выросла, я начала понимать, что это значит.

Когда музыка играет, шашлыки жарят... Все, что шаблонное, у меня вылезает. Армянское что-то во мне кипит», – сказала Медведева с своем ютуб-шоу «БеС комментариев».