Оливер отменил гол Андерсена из-за офсайда и в следующей атаке дал Германии пенальти за игру Йоакима рукой

Сборная Германии забила вскоре после отмены гола в ее ворота.

На 48-й минуте игры 1/8 финала защитник сборной Дании и «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен отправил мяч в сетку немцев. Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у .

В первой же атаке после этого эпизода защитник сборной Германии Давид Раум, пытаясь сделать навес, попал Андерсену в руку в штрафной датчан. Оливер ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал .

Изображение: кадры из трансляции ZDF, «Матч ТВ»

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