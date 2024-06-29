Оливер отменил гол Андерсена из-за офсайда и в следующей атаке дал Германии пенальти за игру Йоакима рукой
Сборная Германии забила вскоре после отмены гола в ее ворота.
На 48-й минуте игры 1/8 финала защитник сборной Дании и «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен отправил мяч в сетку немцев. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у Томаса Дилэйни.
В первой же атаке после этого эпизода защитник сборной Германии Давид Раум, пытаясь сделать навес, попал Андерсену в руку в штрафной датчан. Оливер ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал Кай Хавертц.
Изображение: кадры из трансляции ZDF, «Матч ТВ»
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Офсайд есть? Да. Даже если несколько миллиметров. Вы что, хотите чтобы судьи субъективно решали когда офсайд, а когда нет?
То же самое с рукой. Попадание есть? Да! Естественное положение? Нет.
Тот же Карвахаль всегда демонстративно в таких ситуациях руки за спиной держит. Это уже проблема защитника, а не судьи или атакующей команды.
в теннисе такая же система, на миллиметры никто не жалуется - аут значит аут
Ну и пенальти Хавертца - я категорически перестал понимать правила остановки . Точно также бьет Левандовски. Это правило точно надо менять
Лучше так, чем откровенный произвол, когда игра рукой остаётся незамеченной (как Марсело в 2018)
Снова поменяют.
Будут спорить, что в оффсайде не 5 см, а 10. И т.д.
С офсайдом все максимально просто - залез или не залез, вот и весь разговор. А ты хочешь усложнить как другими правилами.
в первом случае миллиметровый офсайд вообще не давал никакого преимущества, тем более забил другой игрок.
в случае пенальти там был навес в никуда, явно мяч очень высоко шёл без опасности для вратаря. Плюс полёт мяча не прервался, не изменился, мячик лишь еле-еле задел руку, защитник возможно даже физически не почувствовал соприкосновения.
пенальти просто везде игнорят, тот же Левандовски и на клубном уровне полно таких моментов