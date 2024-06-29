Оливер отменил гол Андерсена из-за офсайда и в следующей атаке дал Германии пенальти за игру Йоакима рукой

Теги премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Дании по футболу судьи Кристал Пэлас Евро-2024 Томас Дилэйни Майкл Оливер видеоповторы Йоаким Андерсен Кай Хавертц Давид Раум Футбол

Сборная Германии забила вскоре после отмены гола в ее ворота.

На 48-й минуте игры 1/8 финала защитник сборной Дании и «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен отправил мяч в сетку немцев. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у Томаса Дилэйни.

В первой же атаке после этого эпизода защитник сборной Германии Давид Раум, пытаясь сделать навес, попал Андерсену в руку в штрафной датчан. Оливер ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал Кай Хавертц.

Изображение: кадры из трансляции ZDF, «Матч ТВ»

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140 комментариев
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Понимаю, что для людей естественно симпатизировать андердогам, которые стараются и играют хорошо, но какие вопросы?

Офсайд есть? Да. Даже если несколько миллиметров. Вы что, хотите чтобы судьи субъективно решали когда офсайд, а когда нет?

То же самое с рукой. Попадание есть? Да! Естественное положение? Нет.
Тот же Карвахаль всегда демонстративно в таких ситуациях руки за спиной держит. Это уже проблема защитника, а не судьи или атакующей команды.
+242
-23
+219
Ответ rozewood
Комментарий скрыт
ну и правильно
в теннисе такая же система, на миллиметры никто не жалуется - аут значит аут
+75
-10
+65
Ответ c12h22o11
Момент паса, который выбрали вар, такой, чтобы был офсайд. Можно было выбрать такой, чтобы офсайда не было. Все.
Слушай, умник. Момент передачи определяют датчики в мяче.
+72
-8
+64
Жалко Андерсена. Гол отменили, потом рука (палец?).
Ну и пенальти Хавертца - я категорически перестал понимать правила остановки . Точно также бьет Левандовски. Это правило точно надо менять
+42
-3
+39
Скоро в футбол будут брать максимум с 36-м размером ноги.
+39
-5
+34
Вроде и правильно все. Но гадское чувство. Нужны новые правила определения офсайда.
+31
-12
+19
Ответ vitjku
Понимаю, что для людей естественно симпатизировать андердогам, которые стараются и играют хорошо, но какие вопросы? Офсайд есть? Да. Даже если несколько миллиметров. Вы что, хотите чтобы судьи субъективно решали когда офсайд, а когда нет? То же самое с рукой. Попадание есть? Да! Естественное положение? Нет. Тот же Карвахаль всегда демонстративно в таких ситуациях руки за спиной держит. Это уже проблема защитника, а не судьи или атакующей команды.
Рука более чем чистая

Лучше так, чем откровенный произвол, когда игра рукой остаётся незамеченной (как Марсело в 2018)
+33
-15
+18
Ну тут вопросы уж точно не к Оливеру, как бы тут не любили поливать судей
+20
-4
+16
Ответ hh88_88
Хотели грубые ошибки исправить, а по факту смотрим ногти и ладошки на офсайды и пенальти.
наглая манипуляция, грубые ошибки практически исчезли, больше нет голов после двух метровых офсайдов, пусть лучше миллиметры смотрят, чем смотреть, как откровенные офсайды и игры рукой не замечаются
+14
-1
+13
Все вроде и правильно, но какая же тошниловка этот современный футбол с ВАР
+21
-8
+13
Ответ vitjku
Понимаю, что для людей естественно симпатизировать андердогам, которые стараются и играют хорошо, но какие вопросы? Офсайд есть? Да. Даже если несколько миллиметров. Вы что, хотите чтобы судьи субъективно решали когда офсайд, а когда нет? То же самое с рукой. Попадание есть? Да! Естественное положение? Нет. Тот же Карвахаль всегда демонстративно в таких ситуациях руки за спиной держит. Это уже проблема защитника, а не судьи или атакующей команды.
Понятно, что болельщик Реала будет симпатизировать тому, кто сильнее, но... Почему не был перебит пенальти Хавертца, учитывая, что останавливаться во время пенальти нельзя? Ты что, хочешь, чтобы судьи субъективно трактовать правила? Или это только к тем, кто номинально слабее относится?
+24
-12
+12
Ответ Samuel L. Jackson
Оффсайд бредовейший. С рукой - тоже. В футболе нельзя играть рукой. Попадание в руку - не игра рукой. Так было до недавних пор. И это было справедливо. Зато можно останавливаться перед пробитием пенальти, кайф. Я за Германию больше никогда в жизни болеть не буду. Не то чтобы раньше болел, но теперь не буду никогда.
тебе в целом не стоит смотреть футбол, не знаешь основных правил
+14
-2
+12
Ответ Паненка Смолова
Ну для пенальти то причина была. А вот незасчитанный гол Датчан это.....ну бл у челика шнурки от Бутц в оффсайде
Челик играет за Турцию
+13
-1
+12
Я за то, чтобы офсайд всегда считался офсайдом. Даже если несколько миллиметров. А если ввести правило на усмотрение судьи, то скандалов не избежать. Первые несколько лет после введения ВАР нам ещё непривычно, что миллиметры в офсайде считаются, но потом мы свыкнемся с этой мыслью и нам будет казаться это нормой. Как в воллейболе или теннисе миллиметры решают, зацепил ли мяч линию или нет. И ни у кого нет вопросов к правилу
+15
-4
+11
Момент паса, который выбрали вар, такой, чтобы был офсайд. Можно было выбрать такой, чтобы офсайда не было. Все.
+50
-39
+11
Ответ Yury Sin
Вроде и правильно все. Но гадское чувство. Нужны новые правила определения офсайда.
Да в новых правилах тоже будут моменты на тоненького, какая блин разница.
+10
-2
+8
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Оливер - днарь со стажем! Под микроскопом нашёл офсайд у Дании, и также под микроскопом нарисовал пенальти Германии, перед пробитием которого Хаверц полностью остановился перед ударом, просто позорище. Нужно было очень постараться, с чем он и справился. Надеюсь что немцы вылетят и вылет будет максимально унизительным
как он нашел, если офсайд показала технология с четким снимком и где нарисовал пенальти когда вытянутая рука меняет траекторию мяча?
+11
-4
+7
Ответ meeshootkin
В теннисе поле не 100м в длину. А тут пас может идти на десятки метров а офсайд решают по сантиметрам преимущества
А как надо, по метрам? Вообще не понимаю этих споров, какая разница огромный оффсайд или ступня ноги
+10
-3
+7
Ответ c12h22o11
Момент паса, который выбрали вар, такой, чтобы был офсайд. Можно было выбрать такой, чтобы офсайда не было. Все.
Так на мяче же датчик есть. Они синхронизируют момент удара по мячу и картинку и делают стоп-кадр. Наверняка, есть даже какой-то регламент по синхронизации.
+7
-1
+6
Ответ Паненка Смолова
Ну для пенальти то причина была. А вот незасчитанный гол Датчан это.....ну бл у челика шнурки от Бутц в оффсайде
ну поменяют правила. И будут спорить, что не 1 см в оффсайде, а 5.
Снова поменяют.
Будут спорить, что в оффсайде не 5 см, а 10. И т.д.
+8
-2
+6
С рукой конечно правила по хорошему должны пересматривать. Да и сейчас понимают не то что написано в правилах. Естественное положение руки - это как? Рука должна висеть вдоль тела? Так это не естественное положение. Естественное - это когда рука двигается в момент бега человека. Он же не делал каких-то дополнительных движений чтобы поймать, сбить мяч, поэтому всё было естественно как и написано в правилах. И ещё хотел бы отметить - мяч не летел в ворота так почему тогда это касание руки даёт какое то преимущество атакующей команде? Это же читерство.
+7
-1
+6
Ответ dk.timetech
Все вроде и правильно, но какая же тошниловка этот современный футбол с ВАР
Хотели грубые ошибки исправить, а по факту смотрим ногти и ладошки на офсайды и пенальти.
+10
-4
+6
Ответ Yury Sin
Вроде и правильно все. Но гадское чувство. Нужны новые правила определения офсайда.
Не нужны. Офсайд один немногих правил, которые не отданы судьбе настроения судьи с его +100500 интепретациями.

С офсайдом все максимально просто - залез или не залез, вот и весь разговор. А ты хочешь усложнить как другими правилами.
+7
-2
+5
Ответ vitjku
Понимаю, что для людей естественно симпатизировать андердогам, которые стараются и играют хорошо, но какие вопросы? Офсайд есть? Да. Даже если несколько миллиметров. Вы что, хотите чтобы судьи субъективно решали когда офсайд, а когда нет? То же самое с рукой. Попадание есть? Да! Естественное положение? Нет. Тот же Карвахаль всегда демонстративно в таких ситуациях руки за спиной держит. Это уже проблема защитника, а не судьи или атакующей команды.
Как раз-таки рука в естественном положении для бега. Минимальное касание, не влияющее на момент не должно караться пенальти в игре на вылет. Это по справедливости если судить. Как оно в жизни мы увидели
+7
-2
+5
такие оффсайды и такие пенальти - это убийство футбола.

в первом случае миллиметровый офсайд вообще не давал никакого преимущества, тем более забил другой игрок.
в случае пенальти там был навес в никуда, явно мяч очень высоко шёл без опасности для вратаря. Плюс полёт мяча не прервался, не изменился, мячик лишь еле-еле задел руку, защитник возможно даже физически не почувствовал соприкосновения.
+5
0
+5
Пенальти-то по правилам, но если правило позволяет навес в никуда с нулевым голевым потенциалом превратить в пенку, что уже на 80% гол, то это позорное правило. Ладно еще когда мяч в створ летит, тут без вопросов, но приравнивать чирканье по пальцу в ситуации, где у защитника нет ни шанса среагировать на мяч, летящий в него с 3-4 метров, к реальным фолам, срывающим голевые атаки, это бред.
+4
0
+4
Ответ Glukinho
ну и правильно в теннисе такая же система, на миллиметры никто не жалуется - аут значит аут
за одним исключением: в теннисе таких очков сотни, в футболе - единицы.
+4
0
+4
Старый добрый футбол пропал. Это полная херня
+11
-7
+4
Ответ Вячеслав Соболевский
Понятно, что болельщик Реала будет симпатизировать тому, кто сильнее, но... Почему не был перебит пенальти Хавертца, учитывая, что останавливаться во время пенальти нельзя? Ты что, хочешь, чтобы судьи субъективно трактовать правила? Или это только к тем, кто номинально слабее относится?
единственная ошибка в матче это отмененый гол в начале матча у немцов,

пенальти просто везде игнорят, тот же Левандовски и на клубном уровне полно таких моментов
+4
0
+4
Ну для пенальти то причина была. А вот незасчитанный гол Датчан это.....ну бл у челика шнурки от Бутц в оффсайде
+9
-5
+4
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