Клэй Томпсон покинет «Голден Стэйт»

Теги возможные переходы Даллас Голден Стэйт Клипперс Лейкерс НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Легенда «Уорриорс» Клэй Томпсон перейдет в другую команду этим летом.

Как информирует The Athletic, клуб и игрок не контактируют уже две недели, Томпсон не получил от «Голден Стэйт» предложения и обижен на руководство.

Сообщается, что «Уорриорс» хотели закрыть остальные вопросы по межсезонью, а потом вернуться к обсуждению соглашения Томпсона, но «тот не намерен ждать, не хочет быть второстепенной опцией и не чувствует, что команда действительно хочет, чтобы он остался».

И Томпсон, и клуб убеждены, что их сотрудничество завершено.

Клэй Томпсон – четырехкратный чемпион в составе «Уорриорс».

В его услугах заинтересованы в том числе «Лейкерс», Клипперс» и «Даллас», а также несколько команд, у которых есть место в зарплатной ведомости. «Уорриорс» готовы участвовать в сделке по системе сайн-энд-трейд с участием Томпсона.

Инсайдер LA Times Брэд Тернер пишет, что «Томпсону интересна возможность сыграть с Леброном Джейсом в «Лейкерс». Ожидается, что форвард снизит зарплатные ожидания, чтобы калифорнийцы могли предложить Томпсону контракт по полному исключению среднего уровня (12,9 млн долларов).

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14 комментариев
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Гнилым чуваком в итоге оказался. А казалось, что у человека вообще хейтеров нет. Ан вот как
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Что за бред про ЛАЛ в конце? Типа Томпсон отказался от большего контракта на 2+1 с ГСВ, чтобы взять годичный на 12,9 от Лейкерс?

Это те же инсайдеры, у которых каждое лето в Лейкерс за пики второго раунда, переходит по паре звёзд и играют они потом за еду?)
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+6
Ушла эпоха
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Ответ Андрей Лихачев
Гнилым чуваком в итоге оказался. А казалось, что у человека вообще хейтеров нет. Ан вот как
почему?
+4
0
+4
Ответ Toainika
Что за бред про ЛАЛ в конце? Типа Томпсон отказался от большего контракта на 2+1 с ГСВ, чтобы взять годичный на 12,9 от Лейкерс? Это те же инсайдеры, у которых каждое лето в Лейкерс за пики второго раунда, переходит по паре звёзд и играют они потом за еду?)
Ну тоже верно. Год назад тут на полном серьезе обсуждалось, как ривза переподпишут за 18 млн в год, а потом возьмут кайри ирвинга на минималку.
+1
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+1
Ответ Toainika
Что за бред про ЛАЛ в конце? Типа Томпсон отказался от большего контракта на 2+1 с ГСВ, чтобы взять годичный на 12,9 от Лейкерс? Это те же инсайдеры, у которых каждое лето в Лейкерс за пики второго раунда, переходит по паре звёзд и играют они потом за еду?)
написано же - сайн-энд-трейд. томпсон в лал. рассел + еще че то в гс. дальше рассел уходит в другом обмене из за его ценности 18 млн. один год
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Добби (Карри) свободен
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Ну че, парни? Думаете решал пацан?
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Интересно было бы смотреть на него в лал)
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Т е гсв он выкручивал руки на 4 летний контракт за 100+ млн, а в лал готов за 14 млн в год пойти… и это уже после того как получил макс зарплату за 2 года, которые не играл из за трамвы. Отлично придумано, приятель - проваливай!
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Сейчас она уходит лишь формально. Так-то это уже было очевидно что ушла
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Ответ Black_Mamba
Ушла эпоха
Так давно ж уже
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Ответ sqr_dv
написано же - сайн-энд-трейд. томпсон в лал. рассел + еще че то в гс. дальше рассел уходит в другом обмене из за его ценности 18 млн. один год
Зачем Лейкерс отдавать Ди Ло? Не думаю, что нынешний Томпсон сильнее. И кому вообще нужен Ди Ло, чтобы они за него заплатили?
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Ответ Toainika
Что за бред про ЛАЛ в конце? Типа Томпсон отказался от большего контракта на 2+1 с ГСВ, чтобы взять годичный на 12,9 от Лейкерс? Это те же инсайдеры, у которых каждое лето в Лейкерс за пики второго раунда, переходит по паре звёзд и играют они потом за еду?)
По СэТ-у, скорее всего, как указано и как верно заметили выше, но я бы не недооценивал женской мстительности и не исключал млэ на 100%)
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