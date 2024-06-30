Клэй Томпсон покинет «Голден Стэйт»

Легенда «Уорриорс» Клэй Томпсон перейдет в другую команду этим летом.

Как информирует The Athletic, клуб и игрок не контактируют уже две недели, Томпсон не получил от « » предложения и обижен на руководство.

Сообщается, что «Уорриорс» хотели закрыть остальные вопросы по межсезонью, а потом вернуться к обсуждению соглашения Томпсона, но «тот не намерен ждать, не хочет быть второстепенной опцией и не чувствует, что команда действительно хочет, чтобы он остался».

И Томпсон, и клуб убеждены, что их сотрудничество завершено.

– четырехкратный чемпион в составе «Уорриорс».

В его услугах заинтересованы в том числе « », » и « », а также несколько команд, у которых есть место в зарплатной ведомости. «Уорриорс» готовы участвовать в сделке по системе сайн-энд-трейд с участием Томпсона.

Инсайдер LA Times Брэд Тернер пишет, что «Томпсону интересна возможность сыграть с Леброном Джейсом в «Лейкерс». Ожидается, что форвард снизит зарплатные ожидания, чтобы калифорнийцы могли предложить Томпсону контракт по полному исключению среднего уровня (12,9 млн долларов).