Клэй Томпсон покинет «Голден Стэйт»
Легенда «Уорриорс» Клэй Томпсон перейдет в другую команду этим летом.
Как информирует The Athletic, клуб и игрок не контактируют уже две недели, Томпсон не получил от «Голден Стэйт» предложения и обижен на руководство.
Сообщается, что «Уорриорс» хотели закрыть остальные вопросы по межсезонью, а потом вернуться к обсуждению соглашения Томпсона, но «тот не намерен ждать, не хочет быть второстепенной опцией и не чувствует, что команда действительно хочет, чтобы он остался».
И Томпсон, и клуб убеждены, что их сотрудничество завершено.
Клэй Томпсон – четырехкратный чемпион в составе «Уорриорс».
В его услугах заинтересованы в том числе «Лейкерс», Клипперс» и «Даллас», а также несколько команд, у которых есть место в зарплатной ведомости. «Уорриорс» готовы участвовать в сделке по системе сайн-энд-трейд с участием Томпсона.
Инсайдер LA Times Брэд Тернер пишет, что «Томпсону интересна возможность сыграть с Леброном Джейсом в «Лейкерс». Ожидается, что форвард снизит зарплатные ожидания, чтобы калифорнийцы могли предложить Томпсону контракт по полному исключению среднего уровня (12,9 млн долларов).
Это те же инсайдеры, у которых каждое лето в Лейкерс за пики второго раунда, переходит по паре звёзд и играют они потом за еду?)