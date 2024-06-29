Хоккеист Каменев о футболистах: «Возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше, учитывая, сколько трофеев мы выиграли. Ну, кто на что учился»
Владислав Каменев высказался о зарплатах футболистов в сравнении с хоккеистами.
Нападающий ЦСКА также сказал: «Согласен с тем, что учителя, пожарные и полицейские в нашей стране должны получать гораздо больше, но мы тоже жертвуем своим здоровьем».
– Тем более футболисты получают больше.
– Да.
Если сравнивать футбол с хоккеем, то возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше, учитывая, сколько трофеев выиграли мы [на уровне сборных].
Все-таки для хоккеистов футбол – это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился, – сказал Владислав Каменев.
Вы даже в соревновании спорта, где шесть ведущих стран, в полуфинал не всегда проходите😅
тысячи, люди благодаря спорту живут гораздо интереснее(с). Миллиарды людей,благоадря учителям получают знания необходимые для существования человека и не только.
Если так смотреть то самые титулованные и высокооплачиваемые у нас должны быть игроки в бенди
Причём вопрос не праздный. Бенди и так был прямо скажем не очень популярным видос спорта даже в странах где снег зимой выпадает на несколько месяцев, а тут ещё и России нет. А там в основном топы сборных ь это Швеция и Россия. Всё. Дальше пропасть)