Хоккеист Каменев о футболистах: «Возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше, учитывая, сколько трофеев мы выиграли. Ну, кто на что учился»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев высказался о зарплатах футболистов в сравнении с хоккеистами.

Нападающий ЦСКА также сказал: «Согласен с тем, что учителя, пожарные и полицейские в нашей стране должны получать гораздо больше, но мы тоже жертвуем своим здоровьем».

– Тем более футболисты получают больше.

– Да.

Если сравнивать футбол с хоккеем, то возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше, учитывая, сколько трофеев выиграли мы [на уровне сборных].

Все-таки для хоккеистов футбол – это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился, – сказал Владислав Каменев.

76 комментариев
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Трехкратный чемпион России, а за что тебе платить больше?
Вы даже в соревновании спорта, где шесть ведущих стран, в полуфинал не всегда проходите😅
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Хоккеист жалуется на зарплату, я щас расплачусь..... 😂🤦‍♂️🤦‍♂️
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А почему он не сравнивает свою зарплату с зарплатами фигуристов, гимнастов, пловцов и тд. Те больше побеждают.
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Ответ ivashka
Это не только рынок. А разница в востребованности и популярности видов спорта тоже
Так это тоже часть рынка.
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-2
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Это рынок. Футболистам предлагают такие контракты, они их подписывают. Всё просто.
+28
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+24
По такой логике российские хоккей-с-мячом-исты должны получать больше хоккеистов, а мотоболисты вообще иметь по дворцу в Геленджике
+25
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+24
а сам Каменев что выиграл на международной арене?
+20
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+17
Ответ Алексей Мясников
Это рынок. Футболистам предлагают такие контракты, они их подписывают. Всё просто.
Это не только рынок. А разница в востребованности и популярности видов спорта тоже
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+16
Ответ Cearvm
Странно, что не спрашивают волейболистов или гандболистов, постоянно хоккеистов почему-то. Не надо идти в непопулярные виды, если хочется больших зарплат, вот и все.
Так в хоккее большие зарплаты и так. Ахловец Каменев почти 50 миллионов рублей в год имеет. Для нападающего, забивающего 1 гол в 4 матча, это очень хорошая зп.
+14
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Много чего выиграли? .....Давайте посчитаем. В формате "сильнейшие против сильнейших" - Кубок Канады-81 и всё. Сборная СССР по футболу-две Олимпиады и кубок Европы. В российской истории в этом формате ни те, ни другие не выигрывали ни-че-го. Так что жертвуй дальше своим здоровьем, но лучше помолчи.
+13
-2
+11
А у меня возникают иные вопросы - почему учёные, учителя или врачи имеют на порядки меньше денег, чем здоровенные лбы, гоняющие мячики и шайбочки? Малыш, прежде, чем озвучивать свою зависть, подумай о том, насколько реально полезны людям твои "трофеи" и за чей счёт ты живёшь.
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Ответ Великий Алонсо
Хоккеист жалуется на зарплату, я щас расплачусь..... 😂🤦‍♂️🤦‍♂️
Очень жалко его😭
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Ответ Wiley Fox
Нет никакого рынка Есть распил госбабла И не много предлагают, а много бандиты требуют от Газпрома, который сейчас в одного жирует на весь госбюджет России
Толи дело в КХЛ. Сплошные частые команды, никакого участия государства в жизни абсолютно каждой команды. Хоккеисты свои непомерные деньги получают заслуженно!
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Футбол популярнее хоккея. Иначе самая большая зп была бы у фигуристок и синхронисток
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Троцкий тоже против ?
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Тебя кто-то заставил жертвовать своим здоровьем? Не хочешь играть в хоккей, иди работать на завод. Какие проблемы? Хватит уже стонать.
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Ответ Алексей Мясников
Это рынок. Футболистам предлагают такие контракты, они их подписывают. Всё просто.
Какой рынок? У нас гос. Бабки, рынок это в Европе
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А российские игроки в городки и лапту, наверняка, вообще все титулы на уровне сборных собрали. Они вообще должны быть миллиардерами?
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Ответ Nikola Shell
Ну и бред ты пишешь. На их матчи приходят тысячи, по телевизору смотрят тысячи, люди благодаря спорту живут гораздо интереснее, даже счастливее. Хочешь получать хорошую зарплату переезжай в другую страну или ищи частную клинику.
По моему бред ты написал,по поводу того,что бы учителю получать хорошую ЗП,нужно переезжать в другую страну.
тысячи, люди благодаря спорту живут гораздо интереснее(с). Миллиарды людей,благоадря учителям получают знания необходимые для существования человека и не только.
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Потому что Миллер любит больше футбол. да зрителей больше ходит, а успех среди 20 команд и 200 - это большая разница
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Ответ Алексей Мясников
Это рынок. Футболистам предлагают такие контракты, они их подписывают. Всё просто.
Какой рынок?) Рынок в Европе, а у нас распил денег граждан.
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А чего он не сравнивает свою зп с гандболистами например?
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Представитель спорта на госбабле жалуется, что другие госбаблисты получают больше. Забавно.
+2
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В футбол играют по серьёзному 50 стран, в хоккей 4-5...это к вопросу о титулах...
Если так смотреть то самые титулованные и высокооплачиваемые у нас должны быть игроки в бенди
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Ответ Алексей Мясников
Это рынок. Футболистам предлагают такие контракты, они их подписывают. Всё просто.
Это лимит и бюджетные бабки.
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Потому что, футбол как вид спорта популярнее-поэтому там денег больше крутится чем в хоккее.
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Ответ Dszubov
Футбол популярнее хоккея. Иначе самая большая зп была бы у фигуристок и синхронисток
К нашим футболистам это какое отношение имеет? Им не по рынку платят.
+2
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+1
Ответ mishash
По такой логике российские хоккей-с-мячом-исты должны получать больше хоккеистов, а мотоболисты вообще иметь по дворцу в Геленджике
Даже интересно стало как там хоккей с мячом поживает в глобальном смысле? Не деградирует?
Причём вопрос не праздный. Бенди и так был прямо скажем не очень популярным видос спорта даже в странах где снег зимой выпадает на несколько месяцев, а тут ещё и России нет. А там в основном топы сборных ь это Швеция и Россия. Всё. Дальше пропасть)
+2
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а разве Каменев что-то выиграл на уровне сборных? гугл утверждает, что зарплата Каменева в ЦСКА 75 млн рублей в год. в своем лучшем сезоне КХЛ набрал всего 41 очко по системе Г+П. это где-то топ35-40 место в лиге. в РПЛ это наверно на уровне условного Маркова-Ильина-Каштанова. не слишком ли жирно платят 750 тыс долларов в год такому хоккеисту?
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Ответ Алексей Мясников
Это рынок. Футболистам предлагают такие контракты, они их подписывают. Всё просто.
В рф это не рынок футболисты и прочие спортсмены это такие же бюджетники если бюджетные дотации на выплаты убрать никто им и 10% и действующих не предлодит
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