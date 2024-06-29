27 российских игроков выбраны на драфте НХЛ. Это лучший результат за 3 года
27 российских хоккеистов выбраны на драфте НХЛ.
В Лас-Вегасе завершилась церемония драфта НХЛ-2024. В общей сложности клубы выбрали 225 игроков.
Среди них 27 россиян: четверо были задрафтованы в первом раунде, столько же – во втором, по два – в третьем и четвертом, трое – в пятом, пятеро – в шестом, семеро – в седьмом.
Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял Иван Демидов – «Монреаль» выбрал его под общим пятым номером.
2024 год – 27 российских хоккеистов;
2023 год – 19;
2022 год – 23;
2021 год – 29;
2020 год – 23;
2019 год – 28;
2018 год – 20;
2017 год – 18.
Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой – здесь.
Выбрано 8 вратарей
Каролина взяла 6 россиян
Взято 3 игрока, из систем команд ВХЛ, не связанными с КХЛ
Выбрано 3 игрока из американских юниорок
Больше всего взято игроков из системы ЦСКА–4 игрока
3 игрока на выбраны из систем СКА, Торпедо,
2 игрока из систем Металлурга, Авангарда, Локомотива, ДинамоДинамо
По одному игроку взято из систем Сочи, АКМ, Югры, Рубина, Трактора
Был выбран австриец, родившийся в Москве Василий Зеленов
Выбрано 10 игроков с опытом игры в КХЛ
Дело не в лимите, а в "качестве" ВХЛ и МХЛ.