27 российских игроков выбраны на драфте НХЛ. Это лучший результат за 3 года

27 российских хоккеистов выбраны на драфте НХЛ.

В Лас-Вегасе завершилась церемония драфта НХЛ-2024. В общей сложности клубы выбрали 225 игроков.

Среди них 27 россиян: четверо были задрафтованы в первом раунде, столько же – во втором, по два – в третьем и четвертом, трое – в пятом, пятеро – в шестом, семеро – в седьмом.

Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял Иван Демидов – «Монреаль» выбрал его под общим пятым номером.

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2024 год – 27 российских хоккеистов;

2023 год – 19;

2022 год – 23;

2021 год – 29;

2020 год – 23;

2019 год – 28;

2018 год – 20;

2017 год – 18.

Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой – здесь.