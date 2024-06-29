27 российских игроков выбраны на драфте НХЛ. Это лучший результат за 3 года

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Хоккей

27 российских хоккеистов выбраны на драфте НХЛ.

В Лас-Вегасе завершилась церемония драфта НХЛ-2024. В общей сложности клубы выбрали 225 игроков. 

Среди них 27 россиян: четверо были задрафтованы в первом раунде, столько же – во втором, по два – в третьем и четвертом, трое – в пятом, пятеро – в шестом, семеро – в седьмом. 

Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял Иван Демидов – «Монреаль» выбрал его под общим пятым номером. 

Драфты НХЛ:

2024 год – 27 российских хоккеистов;

2023 год – 19;

2022 год – 23;

2021 год – 29;

2020 год – 23;

2019 год – 28;

2018 год – 20;

2017 год – 18.

Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой – здесь.

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24 комментария
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Из интересного на этом драфте у россиян:
Выбрано 8 вратарей
Каролина взяла 6 россиян
Взято 3 игрока, из систем команд ВХЛ, не связанными с КХЛ
Выбрано 3 игрока из американских юниорок
Больше всего взято игроков из системы ЦСКА–4 игрока
3 игрока на выбраны из систем СКА, Торпедо,
2 игрока из систем Металлурга, Авангарда, Локомотива, ДинамоДинамо
По одному игроку взято из систем Сочи, АКМ, Югры, Рубина, Трактора
Был выбран австриец, родившийся в Москве Василий Зеленов
Выбрано 10 игроков с опытом игры в КХЛ
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+21
Снова Каролина главный спонсор
+6
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Ответ Кино Музыка
Результат ужесточения лимита. С возвращением старого показатели будут хуже.
Ага. А лимит не подскажете, какой был лимит в 2019 и 2021? А еще вопрос, знаете Вы, что из КХЛ, где есть лимит, задрафтовано 5 (пять) человек? Из 27. А еще вопрос, вот ни одного шведа в 1 раунде, это им лимит мешает? Или просто так бывает, когда определенный год не уродился? Да, в следующем году показатели будут хуже, но не из-за сектанских хороводов насчет лимита, наличие которого в ГЛАВНОЙ лиге страны-невероятный абсурд, а потому, что 2007 год у нас слабее, так просто случается
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Удивлен что щучинова не выбрали
+5
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Спасибо Каролине за это!
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Ответ Кино Музыка
Результат ужесточения лимита. С возвращением старого показатели будут хуже.
Это только 2 игрока в каждой команде. Причем молодняк могут отправить на аренду.
Дело не в лимите, а в "качестве" ВХЛ и МХЛ.
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У меня один вопрос,кто посчитал сколько в общем теперь у Каролины русских проспектов?
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Это конечно здорово, но хочется уже звезд уровня Овечкина и Малкина.
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Причём очень много выбрано вратарей наших
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Ответ omsk1716
Это конечно здорово, но хочется уже звезд уровня Овечкина и Малкина.
Будут.
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Хоккей всегда умели играть. Неудивительно.
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Ответ omsk1716
Это конечно здорово, но хочется уже звезд уровня Овечкина и Малкина.
Не уйди Мичков в СКА, такая звезда была бы.
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Ответ Тагир Аминов
Тут важно качество, ведь из-за русского фактора наших чаще берут в поздних раундах, из-за этого получается самообман, ведь главные таланты обычно в первых раундах. Нынешний драфт порадовал качеством, 4 русских в первом раунде, 2 в топ 10, отлично
Так если из-за русского фактора берут в поздних раундах, это значит что без русского фактора они должны были быть ещё выше. А те, кто без русского фактора могли бы быть в конце - вообще в итоге не выбраны.
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Ответ N-tony
Формально на текущую дату больше - Демидов, Кол, Мойсевич, Короткий, Коростелёв
Да, моя ошибка, забыл, что Кола обменяли в СКА, просто увидел, что здесь его отметили как игрока Авангарда и не перепроверил
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Ответ Фёдор Кузнецов
Из интересного на этом драфте у россиян: Выбрано 8 вратарей Каролина взяла 6 россиян Взято 3 игрока, из систем команд ВХЛ, не связанными с КХЛ Выбрано 3 игрока из американских юниорок Больше всего взято игроков из системы ЦСКА–4 игрока 3 игрока на выбраны из систем СКА, Торпедо, 2 игрока из систем Металлурга, Авангарда, Локомотива, ДинамоДинамо По одному игроку взято из систем Сочи, АКМ, Югры, Рубина, Трактора Был выбран австриец, родившийся в Москве Василий Зеленов Выбрано 10 игроков с опытом игры в КХЛ
- Мойсевич (Белорус), тут промашка у меня
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Ответ Фёдор Кузнецов
Из интересного на этом драфте у россиян: Выбрано 8 вратарей Каролина взяла 6 россиян Взято 3 игрока, из систем команд ВХЛ, не связанными с КХЛ Выбрано 3 игрока из американских юниорок Больше всего взято игроков из системы ЦСКА–4 игрока 3 игрока на выбраны из систем СКА, Торпедо, 2 игрока из систем Металлурга, Авангарда, Локомотива, ДинамоДинамо По одному игроку взято из систем Сочи, АКМ, Югры, Рубина, Трактора Был выбран австриец, родившийся в Москве Василий Зеленов Выбрано 10 игроков с опытом игры в КХЛ
Формально на текущую дату больше - Демидов, Кол, Мойсевич, Короткий, Коростелёв
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Ответ shahmur
Комментарий удален модератором
Вообще, от отсутствия "русофобии" на Западе в вопросах собственной выгоды должны расстраиваться как российские пропагандисты, так и украинские.
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Ответ shahmur
Комментарий удален модератором
Новая тактика у англосаксов, взять побольше русских и загубить карьеры парням
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Тут многие над Ромой шутили,а он главный бенефициар переходов наших игроков в НХЛ. Полностью контролирует процесс.Собирает таланты в СКА.
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Ничоси, ну молодцы парни!
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