Гран-при Австрии-2024. Квалификация. Онлайн. Риккардо, Магнуссен, Гасли, Цунода и Алонсо выбыли после второго сегмента

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В субботу, 29 июня, в Шпильберге проходит квалификация к 11-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Макларен» и Ферстаппен – фавориты в Австрии. «Феррари» уступает «Мерседесу»

Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2024 года
Квалификация

Топ-10 после Q2

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниэль Риккардо («РБ»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Юки Цунода («РБ»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Валттери Боттас («Заубер»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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35 комментариев
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Удивительно конечно. Добавили гравий и все гонщики без проблем вписываются в повороты
+6
0
+6
Астоны просто шокируют. :) Алонсо еле как болид во Q2 затащил. Стролл вообще в сливе. Жесть. Позади только дно.
+4
0
+4
Выходит Макс и говорит: "секундочку..."
+3
0
+3
Ответ Mittermeyer
А на дне уже Хэмилтон сидит дожидается своего напарника из 2007 года
Ты думаешь, что никто не видит какую дичь ты творишь на ветках? :)) Точнее этот аккаунт.
+2
0
+2
Макс какой-то супер режим показал
+2
0
+2
Попов уже откровенно троллит Переса. :))
+2
0
+2
Макс везёт типичные полсекунды с круга, как было в спринте. На такой короткой трассе это конечно пропасть.
+3
-1
+2
Ответ Grigpar
Астоны просто шокируют. :) Алонсо еле как болид во Q2 затащил. Стролл вообще в сливе. Жесть. Позади только дно.
Астоны уже не первую гонку так. Да и Астон таким был во времена Феттеля.
+2
0
+2
Зачем Шарля и Норриса выпустили? Зачем тратить комплект в таких условиях?
+1
0
+1
Макс, что ты творишь, так много фиолетового я в жизни не видел
+1
0
+1
У АМ GP2 engine)
+1
0
+1
Хаас спасибо поморгал Пересу
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Ответ Grigpar
Ты думаешь, что никто не видит какую дичь ты творишь на ветках? :)) Точнее этот аккаунт.
Я пишу свое мнение, такие дела
0
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Ответ <Inter>
Зачем Шарля и Норриса выпустили? Зачем тратить комплект в таких условиях?
Выпустили на использованных
0
0
0
Ответ <Inter>
Зачем Шарля и Норриса выпустили? Зачем тратить комплект в таких условиях?
Впустую
0
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Ответ Клименко
Сэр уже даже на прогревочном круге не может выйти нормально на прямую. Сэредняк блин. Мне уже стыдно хейтить такого слабого пилота, ему сочувствовать хочется
Он прикладывает меньше усилий, чем я.
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Макс видимо попал в идеальные настройки. Полсекунды в Австрии прилично смотрится
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Рад за Алонсо, отлично опозорился во втором сегменте, куда зачем-то выполз.
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в этом году как никогда стали показывать одинаковое время. Чудеса на виражах 🤷‍♂️
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Шарль откровенно плохо для себя едет квалу. Явно не чувствует машину после всех проблем в этот уикенд
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Болид редбулла вообще не конкурентоспособен, позорище
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Ну вот Феррари дали лучшее время. Сиди и жди второй сегмент. Но ведь попрутся ещё
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