Гран-при Австрии-2024. Квалификация. Онлайн. Риккардо, Магнуссен, Гасли, Цунода и Алонсо выбыли после второго сегмента

В субботу, 29 июня, в Шпильберге проходит квалификация к 11-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Макларен» и Ферстаппен – фавориты в Австрии. «Феррари» уступает «Мерседесу»

Ред Булл Ринг, Шпильберг

29 июня 2024 года

Квалификация

Топ-10 после Q2

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниэль Риккардо («РБ»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Юки Цунода («РБ»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Валттери Боттас («Заубер»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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