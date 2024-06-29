Гран-при Австрии-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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В Шпильберге завершился спринт на 11-м этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.

За ходом гонки можно было следить вместе с нашим онлайном:

Ферстаппен выиграл спринт в Австрии, «Макларены» зарубились друг с другом

Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2024 года
Спринт
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 23 круга
2. Оскар Пиастри («Макларен») +4,616
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,348
4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,354
5. Карлос Сайнс («Феррари») +9,989
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207
7. Шарль Леклер («Феррари») +13,424
8. Серхио Перес («Ред Булл») +17,409
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +30,175
11. Эстебан Окон («Альпин») +30,839
12. Пьер Гасли («Альпин») +31,308
13. Юки Цунода («РБ») +35,452
14. Даниэль Риккардо («РБ») +39,397
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43,155
16. Логан Сарджент («Уильямс») +44,076
17. Алекс Албон («Уильямс») +44,673
18. Валттери Боттас («Заубер») +46,511
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +48,452*
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +53,143
 

* – Хюлькенберг получил десятисекундный штраф после финиша за выдавливание Алонсо

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Австрии-2024

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114 комментариев
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Ф1 не хочет показать круги и таблицу? Продакшн как всегда позорный
+27
-1
+26
Не понимаю, почему Оскар должен пропускать Ландо. Он в честной борьбе выиграл позицию и это уже проблема Ландо, что он не может обогнать при наличии ДРС
+23
0
+23
Ответ <Inter>
Не понимаю, почему Оскар должен пропускать Ландо. Он в честной борьбе выиграл позицию и это уже проблема Ландо, что он не может обогнать при наличии ДРС
Ты правильно понимаешь. Он и не должен. Это выдумки чата. :))
+19
0
+19
Макс на классе щелкнул брита
+19
-2
+17
Поражают люди, которые хэйтят заезд. Вы слепые?? Была классная борьба. Да, в конце не хватило парочки сражений и обгонов. Например Норрриса на Пиастри или Хэмильтона на Сайнса, но спринт был ХОРОШИМ.

Любите гонки.
+18
-5
+13
Макс маньяк стравил двух Маков. Как же он силен и холоднокровен.

Пиастри красава, реально использовал свой единственный шанс.

Норрис - победа тю-тю. В очередной раз.
+18
-5
+13
Всё же этот спринт невероятно бессмысленный. Все всё равно держат в голове предстоящую квалификацию и завтрашнюю гонку. Ну никто не будет ехать на максимум ради такого скромного количества очков
+13
-1
+12
Норрис балбес, Макс сколько кругов крылся от него по одной и той же траектории, а Норрис как вышел вперёд на нее забил и сместился влево при обороне, чем Макс тут же воспользовался
+13
-2
+11
Ответ G.H.O.S.T.
Комментарий скрыт
Всё плывет-плывет и никак не уплывет)
+12
-1
+11
не фанат Макса.. но невозможно ни признать, что этот парень просто лучший гонщик в текущем составе Ф1.. Норрис.. как бы получше выразиться.. добряк
+10
-1
+9
У Норриса были все шансы выиграть спринт, но после обгона Макса он не закрыл внутреннюю траекторию (как до этого отбивался от него сам Ферзь), куда пролез не только Макс, но и напарник. Нет холодной головы у Норриса, это можно списать на первую в карьере борьбу за высокие места
+9
-1
+8
https://cdn.memealerts.com/p/64e9f579cd34f828646a59d5/8aa8f70a-d638-434b-aa7e-f1686f2d041a/alert.webm
Без самовоза ни Норрису, ни Леклеру, ни Лаберстьеру его не победить.
+10
-3
+7
Макс просто зверь.
+7
0
+7
Ответ mishakmv96
У Норриса были все шансы выиграть спринт, но после обгона Макса он не закрыл внутреннюю траекторию (как до этого отбивался от него сам Ферзь), куда пролез не только Макс, но и напарник. Нет холодной головы у Норриса, это можно списать на первую в карьере борьбу за высокие места
Думаю Макс бы всё равно его обошел с ДРС
+7
0
+7
Ответ G.H.O.S.T.
Комментарий скрыт
Поплыл. Остальные тонут
+6
0
+6
Ответ Andres Dandaras
Можно поменяться , если не получится обогнать то вернуть позиции . Как в детском саде
зачем? У Норриса был шанс и он сам всё потерял
+6
0
+6
Ландо с каждым разом все больше разочаровывает. Когда наконец есть быстрая машина, видно что ему далеко еще до Макса
+7
-2
+5
Пиастри долждался своего момента
+5
0
+5
графика вернулась. спустя 15 кругов
+4
0
+4
Мало очков, мало кругов, все ещё бессмысленное мероприятие
+4
0
+4
Ответ Grigpar
Поражают люди, которые хэйтят заезд. Вы слепые?? Была классная борьба. Да, в конце не хватило парочки сражений и обгонов. Например Норрриса на Пиастри или Хэмильтона на Сайнса, но спринт был ХОРОШИМ. Любите гонки.
У спринта есть проблемы к середине гонки все начинают беречь шины. Падает темп, соответственно борьба прекращается.
+4
0
+4
перец красава всего одну позицию профукал успех
+4
0
+4
Ответ mishakmv96
У Норриса были все шансы выиграть спринт, но после обгона Макса он не закрыл внутреннюю траекторию (как до этого отбивался от него сам Ферзь), куда пролез не только Макс, но и напарник. Нет холодной головы у Норриса, это можно списать на первую в карьере борьбу за высокие места
И это постоянно. Зеленый еще, ну как и многие. Но потенциал все равно есть.
+3
0
+3
Бедняга..

Алонсо: Вы наблюдаете за третьим поворотом?
Инженер: Да, Фернандо, я чувствую твою боль.
+3
0
+3
Ответ Grigpar
И это постоянно. Зеленый еще, ну как и многие. Но потенциал все равно есть.
Как и у Пиастри есть потенциал. Мне кажется, что Оскар даже хладнокровнее Ландыши, но в плане темпа нестабилен пока. Пара пилотов у Маков одна из самых сильных, должны набраться опыта и стать сильнее.
+3
0
+3
Норрис лошара, зачем ты его пустил во внутреннюю??? Вообще не умеет обгонять, такой же как и Леклер тюфяк
+5
-2
+3
Ответ Андрей Васильев
Норрис балбес, Макс сколько кругов крылся от него по одной и той же траектории, а Норрис как вышел вперёд на нее забил и сместился влево при обороне, чем Макс тут же воспользовался
Внутреннюю всегда надо закрывать. Странно, что Норрис этого не сделал.
+3
0
+3
💪💪💪💪💪💪Макс, Макс, Макс, СуперМах, Макс, Супер, СуперМакс, Макс...... 🎶🎵
+8
-5
+3
Ответ Grigpar
Макс маньяк стравил двух Маков. Как же он силен и холоднокровен. Пиастри красава, реально использовал свой единственный шанс. Норрис - победа тю-тю. В очередной раз.
Сами стравились. точнее Оскар решил не вториклить. И правильно. Хотел ваще за первое заборотся, имел право. Благо до Макса далеко. Далеко, далеко. Далеко, далеко. Триууумф, твояяяя🎶🎵🎤
+3
0
+3
Астон уникальная команда
Уже который год едут 3,5 гонки в начале чемпионата и усё
+2
0
+2
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