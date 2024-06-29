Гран-при Австрии-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
В Шпильберге завершился спринт на 11-м этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.
За ходом гонки можно было следить вместе с нашим онлайном:
Ферстаппен выиграл спринт в Австрии, «Макларены» зарубились друг с другом
Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2024 года
Спринт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 23 круга
2. Оскар Пиастри («Макларен») +4,616
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,348
4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,354
5. Карлос Сайнс («Феррари») +9,989
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207
7. Шарль Леклер («Феррари») +13,424
8. Серхио Перес («Ред Булл») +17,409
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +30,175
11. Эстебан Окон («Альпин») +30,839
12. Пьер Гасли («Альпин») +31,308
13. Юки Цунода («РБ») +35,452
14. Даниэль Риккардо («РБ») +39,397
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43,155
16. Логан Сарджент («Уильямс») +44,076
17. Алекс Албон («Уильямс») +44,673
18. Валттери Боттас («Заубер») +46,511
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +48,452*
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +53,143
* – Хюлькенберг получил десятисекундный штраф после финиша за выдавливание Алонсо
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Австрии-2024
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Любите гонки.
Пиастри красава, реально использовал свой единственный шанс.
Норрис - победа тю-тю. В очередной раз.
Без самовоза ни Норрису, ни Леклеру, ни Лаберстьеру его не победить.
Алонсо: Вы наблюдаете за третьим поворотом?
Инженер: Да, Фернандо, я чувствую твою боль.
Уже который год едут 3,5 гонки в начале чемпионата и усё