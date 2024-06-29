Гран-при Австрии-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

В Шпильберге завершился спринт на 11-м этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.

За ходом гонки можно было следить вместе с нашим онлайном:

Ферстаппен выиграл спринт в Австрии, «Макларены» зарубились друг с другом

Ред Булл Ринг, Шпильберг

29 июня 2024 года

Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 23 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») +4,616

3. Ландо Норрис («Макларен») +5,348

4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,354

5. Карлос Сайнс («Феррари») +9,989

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207

7. Шарль Леклер («Феррари») +13,424

8. Серхио Перес («Ред Булл») +17,409

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +30,175

11. Эстебан Окон («Альпин») +30,839

12. Пьер Гасли («Альпин») +31,308

13. Юки Цунода («РБ») +35,452

14. Даниэль Риккардо («РБ») +39,397

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43,155

16. Логан Сарджент («Уильямс») +44,076

17. Алекс Албон («Уильямс») +44,673

18. Валттери Боттас («Заубер») +46,511

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +48,452*

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +53,143

* – Хюлькенберг получил десятисекундный штраф после финиша за выдавливание Алонсо

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Австрии-2024

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