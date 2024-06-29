«Химки» предложили Джикии контракт на 700 тысяч долларов в год. Садыгов ведет переговоры с экс-защитником «Спартака»
«Химки» сделали предложение о переходе Георгия Джикии.
30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24 в связи с окончанием контракта. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил 5 мячей.
По данным «РБ Спорт», «Химки» сделали предложение Георгию Джикии. Переговоры с игроком ведет главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.
Клуб предложил Джикии контракт на 700 тысяч долларов в год плюс сопутствующие выплаты.
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