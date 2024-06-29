«Химки» предложили Джикии контракт на 700 тысяч долларов в год. Садыгов ведет переговоры с экс-защитником «Спартака»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия деньги Туфан Садыгов Футбол

«Химки» сделали предложение о переходе Георгия Джикии.

30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24 в связи с окончанием контракта. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил 5 мячей. 

По данным «РБ Спорт», «Химки» сделали предложение Георгию Джикии. Переговоры с игроком ведет главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

Клуб предложил Джикии контракт на 700 тысяч долларов в год плюс сопутствующие выплаты.

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48 комментариев
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Так по словам агента за Джикию должны были схлестнуться топы РПЛ на аукционе, при этом Георгий еще поглядывает одним глазом в сторону Европы. А выходит, что на игрока сборной России нет спроса из-за токсичности своего агента.
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+47
Ответ Mihail0910
Так по словам агента за Джикию должны были схлестнуться топы РПЛ на аукционе, при этом Георгий еще поглядывает одним глазом в сторону Европы. А выходит, что на игрока сборной России нет спроса из-за токсичности своего агента.
Только из-за агента? Там уровень игры какбэ не особо...
+33
-1
+32
Ответ Damir Carlos
700к Жора только в ресторане оставляет
Уточняйте. В хинкальной.
+29
-3
+26
Ответ Mihail0910
Так по словам агента за Джикию должны были схлестнуться топы РПЛ на аукционе, при этом Георгий еще поглядывает одним глазом в сторону Европы. А выходит, что на игрока сборной России нет спроса из-за токсичности своего агента.
я правильно понял, что ты не считаешь Химки топом?))
+13
-1
+12
700к за три года надеюсь предложили ?
+13
-2
+11
700к Жора только в ресторане оставляет
+10
-1
+9
Ответ Циник Петербургский
Это может оказаться взаимовыгодной сделкой - и Джикия может перезапустить карьеру и Химки могут получить весьма квалифицированного защитника. Вопрос только в физическом состоянии самого Джикия. Если не будет валять дурака, а станет честно пахать, то еще пару-тройку лет уровень ФК Химки вполне потянет.
Кто когда-нибудь в Химкам перезагружал карьеру? Для игроков 30+ это всегда была конечная в карьере. Чтобы перезапустить карьеру в 30 и более лет нужен характер особый.
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топ игрок, который пригодится любому топ клубу, как говорит Зарема и его агент...
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Ответ ParvizLNDRreal
700к за три года надеюсь предложили ?
Если за каждый год , то и думать нечего !
Подписывать немедленно !
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+4
Лучший пенсионный рай это подмосковный край
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Ответ 42mk@
Ниче не понял. Клуб российский, игрок российский, платим то почему в долларах? У государства валюты не хватает, с целыми странами на нац валюты переходим, а зп джикии в долларах платится?
Правильно.Перевести всю зп футболёров в рубли и пожертвовать на сво.Вот зенитовские бразилы прифигеют.
+3
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Это может оказаться взаимовыгодной сделкой - и Джикия может перезапустить карьеру и Химки могут получить весьма квалифицированного защитника. Вопрос только в физическом состоянии самого Джикия. Если не будет валять дурака, а станет честно пахать, то еще пару-тройку лет уровень ФК Химки вполне потянет.
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Ответ CONST_VAN_G
Живу в Химках, знаю куда потратить деньги вместо джикий и талалаевых на инфраструктуру.
Живу в России, знаю куда потратить деньги вместо сами понимаете чего.
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Зачем Химки вообще существуют
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Вот рыночек и порешал место Джикии.И причём тут Спартак?Какие претензии??
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Тамазович, гони своего агента.
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Живу в Химках, знаю куда потратить деньги вместо джикий и талалаевых на инфраструктуру.
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На фоне Милинковича и Савича это даром))
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Интересно какой будет средний возраст состава Химок ? Наверное лет 30 точно будет .
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Ответ Злодей Спб
Химки = хоспис для пенсионеров Спартака. И Соболь там окажется, помяните моё слово.
После Питера обязательно там окажется.
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Ответ Злодей Спб
Химки = хоспис для пенсионеров Спартака. И Соболь там окажется, помяните моё слово.
Встречал тут в баре Хомича
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Ответ Balt
Кто когда-нибудь в Химкам перезагружал карьеру? Для игроков 30+ это всегда была конечная в карьере. Чтобы перезапустить карьеру в 30 и более лет нужен характер особый.
об окончании карьеры сейчас может поспорить Глушаков))) он оттуда в "Европу" уехал😂😂😂
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Ответ Циник Петербургский
Это может оказаться взаимовыгодной сделкой - и Джикия может перезапустить карьеру и Химки могут получить весьма квалифицированного защитника. Вопрос только в физическом состоянии самого Джикия. Если не будет валять дурака, а станет честно пахать, то еще пару-тройку лет уровень ФК Химки вполне потянет.
у них есть уровень?
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Загранидца
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В любом случае достойно по сравнению с зарплатами большинства среднестатистических россиян...
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Ответ ParvizLNDRreal
700к за три года надеюсь предложили ?
В год! Плюс бонусы) Чужие деньги нехорошо считать и Жоре ничего плохого не желаю, но это неадекватная зарплата для среднего на сегодняшний день футболиста, в команде аутсайдере/лифте. Хотя знаешь , зная Химки там и распил может быть.
+4
-4
0
Ниче не понял. Клуб российский, игрок российский, платим то почему в долларах? У государства валюты не хватает, с целыми странами на нац валюты переходим, а зп джикии в долларах платится?
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Может будучи в Химках подсрать Спартаку в последнем туре:с подачи Глушака засадить мощным ударом голешник и тем самым лишить Спартак золотца))
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Садыгов не мигрант случаем?
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За границей Москвы
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