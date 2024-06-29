Игра Германия – Дания из-за грозы и града была прервана на 35-й минуте. Пауза продлилась 25 минут

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу УЕФА Сборная Дании по футболу происшествия судьи Евро-2024 Сигнал Идуна Парк Майкл Оливер Футбол

Матч Германия – Дания на Евро-2024 прерван из-за плохих погодных условий.

На 35-й минуте игры 1/8 финала главный судья Майкл Оливер просигнализировал о том, что командам необходимо покинуть поле в связи с сильным дождем и грозой. Вскоре также начался град.

Пробыв некоторое время у скамеек, футболисты направились в раздевалки. Спустя 25 минут игра возобновилась.

Матч проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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100 комментариев
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Грохочет гром
Сверкает молния в ночи
+104
-3
+101
Ответ Roman Araslanov
Грохочет гром Сверкает молния в ночи
А на холме
Стоит безумец и кричит
+75
-9
+66
Ответ And Justice for All
Оказывается, в России замечательные ливневки на фоне Германии))
Нифига, в моём городе(350.000 население) прошёл ливень, ни одна ливнёвка толком не справилась, некоторые улицы что называется «поплыли», вода была чуть ниже колена
+45
-5
+40
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий скрыт
Костя не отвлекайся от эфира
+38
-5
+33
Ответ And Justice for All
Оказывается, в России замечательные ливневки на фоне Германии))
чё? как это связано и с чего ты это взял?
видели, какие замечательные ливневки в Москве после последних дождей
+35
-5
+30
Пока это главное событие Евро
+33
-8
+25
Оказывается, в России замечательные ливневки на фоне Германии))
+66
-41
+25
Ответ G.O.D.
Сейчас поймаю тебя в сумку И сверкать ты будешь в ней Мне так хочется, чтоб стала ты моей!
То парень к лесу мчится,
То к полю, то к ручью,
Всё поймать стремится
МООООЛНИИИИЮ!
+28
-3
+25
Ответ And Justice for All
Оказывается, в России замечательные ливневки на фоне Германии))
Ага, видели))
+29
-5
+24
Устроили формулу-1
+25
-2
+23
Ответ Николай Бойко
А на холме Стоит безумец и кричит
Сейчас поймаю тебя в сумку
И сверкать ты будешь в ней
Мне так хочется, чтоб стала ты моей!
+23
-3
+20
Раньше на афишах писали "матч состоится в любую погоду"... эх
+23
-5
+18
Какой молодец арбитр, что до града увёл команды👏
+17
-3
+14
Ответ javierkaaa_spb
Комментарий скрыт
Часто бываешь в ЕС?
+18
-5
+13
Ответ Тимур Тимербаев
Комментарий скрыт
Тут скорее из-за грозы остановили
+16
-3
+13
Послушал полчаса рассказ Генича про комаров.
Увлекательно.
+10
0
+10
Ответ javierkaaa_spb
Комментарий скрыт
Сравнил Москву со всей Европой, на которую вся страна работает
+11
-1
+10
Ответ Николай Бойко
То парень к лесу мчится, То к полю, то к ручью, Всё поймать стремится МООООЛНИИИИЮ!
Весь сельский люд смотреть на это выходил
+12
-2
+10
Ответ Николай Бойко
То парень к лесу мчится, То к полю, то к ручью, Всё поймать стремится МООООЛНИИИИЮ!
Утром, по сельской дороге...
+11
-2
+9
Ответ Тимур Тимербаев
Комментарий скрыт
Играть в грозу опасно для жизни
+9
0
+9
Ответ And Justice for All
Оказывается, в России замечательные ливневки на фоне Германии))
Орск.
+11
-3
+8
Ответ malenkaya_kisa69
Какой молодец арбитр, что до града увёл команды👏
Иначе бедненьким футболяшкам напопадало бы градом по жопкам и они потом бы страдали, а ещё и прически б попортило
+22
-14
+8
Ответ Николай Бойко
А на холме Стоит безумец и кричит
ГОООООООООООООООЛ
+32
-26
+6
Ответ Mitya78
Утром, по сельской дороге...
Медленно шёл ночной герой,
Весь лохматый и седой,
И улыбался...
+7
-2
+5
Ответ Николай Бойко
Раньше на афишах писали "матч состоится в любую погоду"... эх
Какие времена такие и матчи
+7
-2
+5
Ответ sievra
Устроили формулу-1
Ахахахахах,хорошее сравнение
+5
-1
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тут скорее из-за грозы остановили
У команд по 5 замен.
Если 2-3 убьет молния - есть ещё замены.
А то, что больше 10 убьёт - вероятность мала
+6
-2
+4
Игроки АПЛ на евро: вы че прикалываетесь что ли!? Какую подтрибунку!?
+6
-3
+3
Сейчас поймаю тебя в сумку
И сверкать ты будешь в ней
Мне так хочется, чтоб стала ты моей!)
+4
-1
+3
Ответ Гонча
Там даже стадионы дырявые
Совсем загнивают, да?)
+7
-4
+3
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