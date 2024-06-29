Игра Германия – Дания из-за грозы и града была прервана на 35-й минуте. Пауза продлилась 25 минут
Матч Германия – Дания на Евро-2024 прерван из-за плохих погодных условий.
На 35-й минуте игры 1/8 финала главный судья Майкл Оливер просигнализировал о том, что командам необходимо покинуть поле в связи с сильным дождем и грозой. Вскоре также начался град.
Пробыв некоторое время у скамеек, футболисты направились в раздевалки. Спустя 25 минут игра возобновилась.
Матч проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
Изображения: кадры из трансляции beIN Sports
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Сверкает молния в ночи
Стоит безумец и кричит
видели, какие замечательные ливневки в Москве после последних дождей
То к полю, то к ручью,
Всё поймать стремится
МООООЛНИИИИЮ!
И сверкать ты будешь в ней
Мне так хочется, чтоб стала ты моей!
Увлекательно.
Весь лохматый и седой,
И улыбался...
Если 2-3 убьет молния - есть ещё замены.
А то, что больше 10 убьёт - вероятность мала
И сверкать ты будешь в ней
Мне так хочется, чтоб стала ты моей!)