Игра Германия – Дания из-за грозы и града была прервана на 35-й минуте. Пауза продлилась 25 минут

Матч Германия – Дания на Евро-2024 прерван из-за плохих погодных условий.

На 35-й минуте игры 1/8 финала главный судья просигнализировал о том, что командам необходимо покинуть поле в связи с сильным дождем и грозой. Вскоре также начался град.

Пробыв некоторое время у скамеек, футболисты направились в раздевалки. Спустя 25 минут игра возобновилась.

Матч проходит в Дортмунде на стадионе « ».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports

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