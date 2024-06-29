«ПСЖ» готов предложить 250 млн евро за Ямаля. «Барса» не продаст 16-летнего игрока (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы деньги Ламин Ямаль Футбол

«ПСЖ» по-прежнему проявляет интерес к Ламину Ямалю.

По данным Mundo Deportivo, парижане готовы предложить 250 миллионов евро. Однако «Барселона» не намерена продавать 16-летнего вингера.

Напомним, отступные в контракте Ямаля составляют миллиард евро.

Статистика футболиста сборной Испании доступна здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

72 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
МЮ предлагает 500 млн евро за Тикнизяна.Но Локомотив не продаст игрока
+73
-12
+61
Манчестер Юнайтед предлагает Тен Хага за 500 млн евро. Но ПСЖ не возьмёт.
+44
-8
+36
Мундо и Эльчигарито (или как правильно) — два посмешных издания которые каждый день пиарят свой клуб. То каждый футболиста мира мечтает туда перейти за кусок хлеба и соли, то другие клубы предлагают за игроков Барсы по 200-300 млн, но Барса отказывается, то ещё что-то))) каждый день какой-то бред, а спортс охотно выставляет всё подряд.
Реально это очень смешно выглядит, перестаньте ребята)

Никогда не видел чтобы таким дешёвым образом пиарили клуб.
+51
-17
+34
Ответ Мексиканская песня
Манчестер Юнайтед предлагает Тен Хага за 500 млн евро. Но ПСЖ не возьмёт.
Челси возьмет
+24
-1
+23
Ответ Андрей Хомиченок
Сушасшествие, если правда
Обычный пиар, игрок должен оставаться на хайпе, но игровых поводов для этого пока нет)
+16
-6
+10
Ответ войд
Комментарий скрыт
Охх как полыхает😂
+20
-11
+9
Ответ Fulyan
Мундо и Эльчигарито (или как правильно) — два посмешных издания которые каждый день пиарят свой клуб. То каждый футболиста мира мечтает туда перейти за кусок хлеба и соли, то другие клубы предлагают за игроков Барсы по 200-300 млн, но Барса отказывается, то ещё что-то))) каждый день какой-то бред, а спортс охотно выставляет всё подряд. Реально это очень смешно выглядит, перестаньте ребята) Никогда не видел чтобы таким дешёвым образом пиарили клуб.
Чирингито промадридская передача, дружок
+17
-9
+8
Ответ войд
Комментарий скрыт
Бегунок то неудержимый , на Евро по игре чуть ли не лучший. Статистику не смотрел, просто личное ощущение.
+9
-4
+5
Если честно Ямаль не выглядит игроком за которого не хотелось бы выручить 250 млн...)))
+6
-1
+5
Сушасшествие, если правда
+4
-2
+2
Ответ Дядя Санжар
Если честно Ямаль не выглядит игроком за которого не хотелось бы выручить 250 млн...)))
Нет такого игрока, которого бы не стоило продать за 250 млн
+2
0
+2
Если бы это правдой, то барса сама доставила бы этого бегунка в ПСЖ.
+3
-1
+2
Барса интересный клуб в этом плане, который порой не осознает своего положения.
То есть, если ты в долгах, то нужно думать о том, как это выровнять, а не принимать решения на основе гордости.
В свое время за Фати предлагали 150 млн и его не продали, потому что думали, что он будущее. Что имеем сейчас? Имеем то, что прошло 4 года и Фати нет места в клубе, на нем не смогли заработать и скорее всего сломали карьеру парню. То же самое было с Умтити, которого могли продать за 100 млн, но не продали, в итоге не заработали и он доил клуб до последнего Евро. Сейчас отпустили перспективного парня за 6 млн в Челси, потому что такие отступные и опять ничего не заработали. И так далее и тому подобное.
Если за Ямаля предлажать что-то от 120 млн и выше, то понятно, что нужно продавать. Сейчас положение такое, что такие активы за такие деньги надо отдавать.
Думать нужно было раньше, когда были деньги, но тратили их на всяких Коутиньо, Дембеле и Гризманна, думая, что Месси, Бускетс и Суарес - это актив, который можно заменить любыми игроками за любые деньги.
+3
-1
+2
Нужно подождать сезона 2-3, т.к. не исключено, что это история (не хотелось бы, искренне надеюсь, что он будет крутым) будет как с Фати
+2
0
+2
Если бы эта новость не была уткой, то лапорта завернул бы ямаля в подарочную упаковку, привязал бы к нему кубарси и лично довез бы его до Парижа
+7
-5
+2
Очередная сага
+1
0
+1
Ответ breeze1989
за 100 млн могу Фати забрать
да хотя бы за 30 и то будет успех
+1
0
+1
Ответ Fulyan
Мундо и Эльчигарито (или как правильно) — два посмешных издания которые каждый день пиарят свой клуб. То каждый футболиста мира мечтает туда перейти за кусок хлеба и соли, то другие клубы предлагают за игроков Барсы по 200-300 млн, но Барса отказывается, то ещё что-то))) каждый день какой-то бред, а спортс охотно выставляет всё подряд. Реально это очень смешно выглядит, перестаньте ребята) Никогда не видел чтобы таким дешёвым образом пиарили клуб.
Ну зачем писать, если нифига не в теме, а знаете об изданиях вроде Мундо и Диарио, только со страниц спортса.
Ни одно издание не вводит столько смут и подтравливает свой же клуб, сколько делают эти ребята. Там уже все попереругались с ними от Де Йонга и Левы до половины состава совета директоров клуба
+2
-1
+1
Ответ войд
Комментарий скрыт
Бомбит ?
+9
-8
+1
Когда столько предлагают - надо продавать. Лапорта просто безалаберный, там ничего не поможет.
+1
-1
0
У Мундо Депортиво и УНИАН один редактор
0
0
0
250 за Ямаля, 90 за Левандовски, 130 за Рафинью, 150 за Араухо и 200 за Де Йонга.
Отличное трансферное окно.
0
0
0
Ответ Альфредо сказал
МЮ предлагает 500 млн евро за Тикнизяна.Но Локомотив не продаст игрока
Мохнаткина готова плюс бонусом мохнатку
+4
-4
0
Конечно, продаст, если это реальное предложение. Все свои рычаги окупит и новую команду соберёт.
+1
-1
0
за 250 лямов они бы лично его связали и в Париж отвезли прямо с евро
+3
-3
0
Мудо Депортиво? 250 🍋€ Это уже похоже на пиар, при всём моём уважении к Ямалу!
+1
-1
0
Если правда, то надо продавать. Попробовать за 350 продать.
0
0
0
Ответ Rachid
Ну что тут скажешь - у ПСЖ ведь есть опыт увода игроков у Барсы - клаусулу активировать и все Ламин будет их - по примеру Неймара:)))))
Ну если они заплатят миллиард, Лапортыч явно в обиде не останется
+1
-1
0
Давненько я такой жирной утки не видел.
+1
-1
0
Ответ <CRISTIANO>
Барса интересный клуб в этом плане, который порой не осознает своего положения. То есть, если ты в долгах, то нужно думать о том, как это выровнять, а не принимать решения на основе гордости. В свое время за Фати предлагали 150 млн и его не продали, потому что думали, что он будущее. Что имеем сейчас? Имеем то, что прошло 4 года и Фати нет места в клубе, на нем не смогли заработать и скорее всего сломали карьеру парню. То же самое было с Умтити, которого могли продать за 100 млн, но не продали, в итоге не заработали и он доил клуб до последнего Евро. Сейчас отпустили перспективного парня за 6 млн в Челси, потому что такие отступные и опять ничего не заработали. И так далее и тому подобное. Если за Ямаля предлажать что-то от 120 млн и выше, то понятно, что нужно продавать. Сейчас положение такое, что такие активы за такие деньги надо отдавать. Думать нужно было раньше, когда были деньги, но тратили их на всяких Коутиньо, Дембеле и Гризманна, думая, что Месси, Бускетс и Суарес - это актив, который можно заменить любыми игроками за любые деньги.
Я бы не доверял слухам. Барса любит устраивать хайп на ценниках своих игроков, делая вбросы про 150млн за Фати, 250млн за Ямаля, 150-180млн за Гави или Педро.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий