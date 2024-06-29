«ПСЖ» готов предложить 250 млн евро за Ямаля. «Барса» не продаст 16-летнего игрока (Mundo Deportivo)
«ПСЖ» по-прежнему проявляет интерес к Ламину Ямалю.
По данным Mundo Deportivo, парижане готовы предложить 250 миллионов евро. Однако «Барселона» не намерена продавать 16-летнего вингера.
Напомним, отступные в контракте Ямаля составляют миллиард евро.
Статистика футболиста сборной Испании доступна здесь.
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Реально это очень смешно выглядит, перестаньте ребята)
Никогда не видел чтобы таким дешёвым образом пиарили клуб.
То есть, если ты в долгах, то нужно думать о том, как это выровнять, а не принимать решения на основе гордости.
В свое время за Фати предлагали 150 млн и его не продали, потому что думали, что он будущее. Что имеем сейчас? Имеем то, что прошло 4 года и Фати нет места в клубе, на нем не смогли заработать и скорее всего сломали карьеру парню. То же самое было с Умтити, которого могли продать за 100 млн, но не продали, в итоге не заработали и он доил клуб до последнего Евро. Сейчас отпустили перспективного парня за 6 млн в Челси, потому что такие отступные и опять ничего не заработали. И так далее и тому подобное.
Если за Ямаля предлажать что-то от 120 млн и выше, то понятно, что нужно продавать. Сейчас положение такое, что такие активы за такие деньги надо отдавать.
Думать нужно было раньше, когда были деньги, но тратили их на всяких Коутиньо, Дембеле и Гризманна, думая, что Месси, Бускетс и Суарес - это актив, который можно заменить любыми игроками за любые деньги.
Ни одно издание не вводит столько смут и подтравливает свой же клуб, сколько делают эти ребята. Там уже все попереругались с ними от Де Йонга и Левы до половины состава совета директоров клуба
Отличное трансферное окно.