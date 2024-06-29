«ПСЖ» готов предложить 250 млн евро за Ямаля. «Барса» не продаст 16-летнего игрока (Mundo Deportivo)

«ПСЖ» по-прежнему проявляет интерес к Ламину Ямалю.

По данным Mundo Deportivo, парижане готовы предложить 250 миллионов евро. Однако « » не намерена продавать 16-летнего вингера.

Напомним, отступные в контракте составляют миллиард евро.

Статистика футболиста сборной Испании доступна здесь.

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