Миранчук интересен ЦСКА, клубам из Катара и ОАЭ. У Антона истекает контракт с «Локо»
Стало известно, кто интересуется Антоном Миранчуком.
Завтра, 30 июня, заканчивается действие контракта полузащитника с московским «Локомотивом».
По данным Sport24, у Миранчука есть варианты продолжения карьеры в ОАЭ и Катаре. К игроку также проявляет интерес ЦСКА.
В прошлом сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?