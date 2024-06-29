Миранчук интересен ЦСКА, клубам из Катара и ОАЭ. У Антона истекает контракт с «Локо»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Катар высшая лига ОАЭ Антон Миранчук Футбол

Стало известно, кто интересуется Антоном Миранчуком.

Завтра, 30 июня, заканчивается действие контракта полузащитника с московским «Локомотивом».

По данным Sport24, у Миранчука есть варианты продолжения карьеры в ОАЭ и Катаре. К игроку также проявляет интерес ЦСКА.

В прошлом сезоне  Миранчук провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

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14 комментариев
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Ответ Roman
Комментарий скрыт
А Локомотив кто спрашивает? Ни Рифат, ни Антон никакого отношения к Локо сейчас не имеют
+23
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Останется в Локо
+12
-5
+7
Николич должен забрать его к себе 🤞🏼🔥 Ждём!
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агентские игры, ни копейки аферистам !
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В общем как горячая картофелина - все стараются спихнуть с рук.
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ОАЭ явно больше ЦСКА даст зарплату.
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Он не ЦСКА нужен, а Николичу.
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Он в пустыне совсем высохнет
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Смешно что он не согласился на 3.5 ляма бедолага)
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Ответ Давид Agabekyan
А Локомотив кто спрашивает? Ни Рифат, ни Антон никакого отношения к Локо сейчас не имеют
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Кн
Комментарий удален модератором
Это уже старые пассажиры в вагоне. Пусть идут
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Ответ radish69
Это уже старые пассажиры в вагоне. Пусть идут
Про старого коня знаешь?
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