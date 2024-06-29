Миранчук интересен ЦСКА, клубам из Катара и ОАЭ. У Антона истекает контракт с «Локо»

Стало известно, кто интересуется Антоном Миранчуком.

Завтра, 30 июня, заканчивается действие контракта полузащитника с московским « ».

По данным Sport24, у есть варианты продолжения карьеры в ОАЭ и Катаре. К игроку также проявляет интерес .

В прошлом сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

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