UFC 303: Перейра – Прохазка, Ортега – Лопес и другие бои

В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 30 июня пройдет турнир UFC 303. В главном событии состоится поединок за титул в полутяжелом весе между чемпионом (10-2) и (30-4-1).

В соглавном бою (16-3) подерется с Диего Лопесом (24-6).

Другие бои вечера:

(38-19) – (12-3);

Майра Буэно Сильва (10-3-1) – Мэйси Чиассон (9-3);

Иэн Гэрри (14-0) – Майкл Пейдж (22-2).

Прелимы начнутся в 01:00 по мск, их покажет «Матч! Боец». Главный кард стартует в 05:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир можно посмотреть на UFC Fight Pass.

Взвешивание перед UFC 303: Перейра и Прохазка показали одинаковые цифры, Ортега и Лопес – тоже