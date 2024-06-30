UFC 303: Перейра – Прохазка, Ортега – Лопес и другие бои

Теги UFC MMA Брайан Ортега Энтони Смит Майкл Пейдж Роман Долидзе Иржи Прохазка Алекс Перейра Иэн Гэрри Перейра - Прохазка UFC 303 Диего Лопес Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 30 июня пройдет турнир UFC 303. В главном событии состоится поединок за титул в полутяжелом весе между чемпионом Алексом Перейрой (10-2) и Иржи Прохазкой (30-4-1).

В соглавном бою Брайан Ортега (16-3) подерется с Диего Лопесом (24-6).

Другие бои вечера:

Прелимы начнутся в 01:00 по мск, их покажет «Матч! Боец». Главный кард стартует в 05:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир можно посмотреть на UFC Fight Pass.

Взвешивание перед UFC 303: Перейра и Прохазка показали одинаковые цифры, Ортега и Лопес – тоже

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3 комментария
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АНТИпрогноз, погнали!
Пэйдж красиво ворвался в UFC, отстегав Холланда, но с Гэрри такое не прокатит. Ожидаю победу ирландца вплоть до раздельного решения.
О Долидзе видел комменты, мол, средний боец. Не согласен. После трех неплохих финишей у него два спорных слива решением. Да, дивизион не его, а всё-таки Смита он пройдёт.
Далее ожидаю красивый со всякими фишками файт Лопеса с Ортегой. Брай хайп бразильца, думаю, собьёт. В общем, выбираю Ортегу.
Мэйн волшебный. Предвкушаю мощную конкурентную битву (конкурентнее первого боя) и победу Алекса, хотя чех уж очень импонирует. После увядания моего любимого Тони в боях не достаёт определённого хаоса - Иржи этого хаоса даёт сполна.

P.S. Если сравнивать "было/стало", турнир круче, чем если бы главными боями были Конор vs Чендлер и Хилл vs Раунтри.
+7
-2
+5
Ответ AILD
АНТИпрогноз, погнали! Пэйдж красиво ворвался в UFC, отстегав Холланда, но с Гэрри такое не прокатит. Ожидаю победу ирландца вплоть до раздельного решения. О Долидзе видел комменты, мол, средний боец. Не согласен. После трех неплохих финишей у него два спорных слива решением. Да, дивизион не его, а всё-таки Смита он пройдёт. Далее ожидаю красивый со всякими фишками файт Лопеса с Ортегой. Брай хайп бразильца, думаю, собьёт. В общем, выбираю Ортегу. Мэйн волшебный. Предвкушаю мощную конкурентную битву (конкурентнее первого боя) и победу Алекса, хотя чех уж очень импонирует. После увядания моего любимого Тони в боях не достаёт определённого хаоса - Иржи этого хаоса даёт сполна. P.S. Если сравнивать "было/стало", турнир круче, чем если бы главными боями были Конор vs Чендлер и Хилл vs Раунтри.
Ну тут в каждом бою практически монетки, победа любого из них не удивит.
+3
0
+3
Ответ AILD
АНТИпрогноз, погнали! Пэйдж красиво ворвался в UFC, отстегав Холланда, но с Гэрри такое не прокатит. Ожидаю победу ирландца вплоть до раздельного решения. О Долидзе видел комменты, мол, средний боец. Не согласен. После трех неплохих финишей у него два спорных слива решением. Да, дивизион не его, а всё-таки Смита он пройдёт. Далее ожидаю красивый со всякими фишками файт Лопеса с Ортегой. Брай хайп бразильца, думаю, собьёт. В общем, выбираю Ортегу. Мэйн волшебный. Предвкушаю мощную конкурентную битву (конкурентнее первого боя) и победу Алекса, хотя чех уж очень импонирует. После увядания моего любимого Тони в боях не достаёт определённого хаоса - Иржи этого хаоса даёт сполна. P.S. Если сравнивать "было/стало", турнир круче, чем если бы главными боями были Конор vs Чендлер и Хилл vs Раунтри.
Согласен, но без Долидзе. Если нахрапом не выключить Смита, чего не было с ним в 1-м раунде в UFC, то Роману со своим средним кардио и IQ против опыта Энтони предложить нечего.
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