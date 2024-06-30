UFC 303: Перейра – Прохазка, Ортега – Лопес и другие бои
В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 30 июня пройдет турнир UFC 303. В главном событии состоится поединок за титул в полутяжелом весе между чемпионом Алексом Перейрой (10-2) и Иржи Прохазкой (30-4-1).
В соглавном бою Брайан Ортега (16-3) подерется с Диего Лопесом (24-6).
Другие бои вечера:
- Энтони Смит (38-19) – Роман Долидзе (12-3);
- Майра Буэно Сильва (10-3-1) – Мэйси Чиассон (9-3);
- Иэн Гэрри (14-0) – Майкл Пейдж (22-2).
Прелимы начнутся в 01:00 по мск, их покажет «Матч! Боец». Главный кард стартует в 05:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир можно посмотреть на UFC Fight Pass.
Взвешивание перед UFC 303: Перейра и Прохазка показали одинаковые цифры, Ортега и Лопес – тоже
Пэйдж красиво ворвался в UFC, отстегав Холланда, но с Гэрри такое не прокатит. Ожидаю победу ирландца вплоть до раздельного решения.
О Долидзе видел комменты, мол, средний боец. Не согласен. После трех неплохих финишей у него два спорных слива решением. Да, дивизион не его, а всё-таки Смита он пройдёт.
Далее ожидаю красивый со всякими фишками файт Лопеса с Ортегой. Брай хайп бразильца, думаю, собьёт. В общем, выбираю Ортегу.
Мэйн волшебный. Предвкушаю мощную конкурентную битву (конкурентнее первого боя) и победу Алекса, хотя чех уж очень импонирует. После увядания моего любимого Тони в боях не достаёт определённого хаоса - Иржи этого хаоса даёт сполна.
P.S. Если сравнивать "было/стало", турнир круче, чем если бы главными боями были Конор vs Чендлер и Хилл vs Раунтри.