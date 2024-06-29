«Барселона» бесплатно отпустила Деста в ПСВ и получит процент в случае его перепродажи

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Барселона Ла Лига трансферы Серджиньо Дест Футбол

Серджиньо Дест больше не принадлежит «Барселоне».

ПСВ объявил о подписании контракта с защитником, выступавшим за клуб на правах аренды в сезоне-2023/24. Договор рассчитан на 4 года.

«Блауграна» сможет получить часть суммы от следующего трансфера Деста.

ESPN отмечает, что нидерланский клуб подписал игрока бесплатно.

ПСВ обладал опцией выкупа Деста за 11 млн евро, но не хотел ее активировать из-за травмы крестообразной связки, полученной футболистом сборной США в апреле.

Статистику 23-летнего защитника можно изучить здесь.

Фото: psv.nl

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27 комментариев
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Когда уже Лапорта уберёт мерзавца Деку? Гиу упустил, Файе продаёт за 5 млн и Деста отпускает бесплатно
+53
-6
+47
Ответ SaH4r.
Когда уже Лапорта уберёт мерзавца Деку? Гиу упустил, Файе продаёт за 5 млн и Деста отпускает бесплатно
С Дестом все правильно, зарплата большая для такого игрока а толку ноль, с другими соглашусь но время покажет..
+42
-1
+41
Гении!

Но хоть зарплатный фонд уменьшили
+22
-1
+21
Ответ Overkiller
Т.е. забрать его обратно и продать за 5-6-7-8 лямов игрока сборной Нидерландов это был какой то нереальный вариант?.. Нда...
Дест играет за США. Каким боком Нидерланды?
+11
0
+11
Ответ SaH4r.
Когда уже Лапорта уберёт мерзавца Деку? Гиу упустил, Файе продаёт за 5 млн и Деста отпускает бесплатно
Гию продали за отступные которые были равны 8 млн. Файе ни кто не продает за 5. Торги идут за 15 млн с правом обратного выкупа. Парень не сыграл ни одного матча за Барселону. Дест с порванными крестами никому не нужен, благо избавились от его зарплаты
+10
0
+10
слава богу скинули этот бестолковый балласт. сложно представить клуб, который был бы готов за это чудо заплатить хоть что-то
+4
0
+4
Ответ SaH4r.
Когда уже Лапорта уберёт мерзавца Деку? Гиу упустил, Файе продаёт за 5 млн и Деста отпускает бесплатно
Деку входит в опг Мендеша 💯
+9
-5
+4
Дест оказался The Best в номинации "Прохиндеи"!
+2
0
+2
Кто там еще остался от великого наследия Бартомеу? Лангле!
+2
0
+2
Ответ Overkiller
Т.е. забрать его обратно и продать за 5-6-7-8 лямов игрока сборной Нидерландов это был какой то нереальный вариант?.. Нда...
У Деста вроде через год контракт уже заканчивался. Ушёл бы тупо бесплатно.
+2
0
+2
Ответ Overkiller
Т.е. забрать его обратно и продать за 5-6-7-8 лямов игрока сборной Нидерландов это был какой то нереальный вариант?.. Нда...
у него травма крестов, а Барсе надо зарплатную ведомость сокращать. Так что лучше так. Другая команда вряд ли бы его взяла, а в псв он уже адаптировался
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Ну что - всего хорошего в ПСВ , главное конечно востановиться от травмы . Барселона конечно избавилась от зарплаты , но осадочек остался. Надеюсь , хоть следующая продажа принесёт какие-то деньги .
+1
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Ответ фан Барсы
опция обратного выкупа говорят будет на уровне 30млн. это просто сумасшествие за своего же игрока платит 30 млн
Нет. Если он вырастит как игрок которого Барселона захочет купить обратно то 30 млн это мелочи
+1
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+1
Куман пусть выплатит неустойку
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Могут себе позволить
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Ответ ak83
Гию продали за отступные которые были равны 8 млн. Файе ни кто не продает за 5. Торги идут за 15 млн с правом обратного выкупа. Парень не сыграл ни одного матча за Барселону. Дест с порванными крестами никому не нужен, благо избавились от его зарплаты
опция обратного выкупа говорят будет на уровне 30млн. это просто сумасшествие за своего же игрока платит 30 млн
+2
-2
0
Ответ SaH4r.
Да, сначала сказали 15, оказалось фейк и они за 5 млн его продают
Они никого не продают на данный момент. Уже два дня тишина по этой теме
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Ответ Overkiller
Т.е. забрать его обратно и продать за 5-6-7-8 лямов игрока сборной Нидерландов это был какой то нереальный вариант?.. Нда...
У него огромная зарплата. Никто даже в аренду брать не хочет
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