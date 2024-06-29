«Барселона» бесплатно отпустила Деста в ПСВ и получит процент в случае его перепродажи
Серджиньо Дест больше не принадлежит «Барселоне».
ПСВ объявил о подписании контракта с защитником, выступавшим за клуб на правах аренды в сезоне-2023/24. Договор рассчитан на 4 года.
«Блауграна» сможет получить часть суммы от следующего трансфера Деста.
ESPN отмечает, что нидерланский клуб подписал игрока бесплатно.
ПСВ обладал опцией выкупа Деста за 11 млн евро, но не хотел ее активировать из-за травмы крестообразной связки, полученной футболистом сборной США в апреле.
Статистику 23-летнего защитника можно изучить здесь.
Фото: psv.nl
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Но хоть зарплатный фонд уменьшили