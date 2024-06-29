«Барселона» бесплатно отпустила Деста в ПСВ и получит процент в случае его перепродажи

Серджиньо Дест больше не принадлежит «Барселоне».

объявил о подписании контракта с защитником, выступавшим за клуб на правах аренды в сезоне-2023/24. Договор рассчитан на 4 года.

«Блауграна» сможет получить часть суммы от следующего трансфера .

ESPN отмечает, что нидерланский клуб подписал игрока бесплатно.

ПСВ обладал опцией выкупа Деста за 11 млн евро, но не хотел ее активировать из-за травмы крестообразной связки, полученной футболистом сборной США в апреле.

Статистику 23-летнего защитника можно изучить здесь.

Фото: psv.nl

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?