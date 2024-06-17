Министр спорта Франции о политических высказываниях Мбаппе: «Образцовая речь. Килиан обратился к молодежи в беспрецедентный и судьбоносный момент для нашей страны»
Министр спорта Франции отреагировала на политические высказывания Килиана Мбаппе.
После победы партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении досрочных выборов.
Ранее Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции и обратился к французам, призвав их принять участие в голосовании: «Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять».
«Наши спортсмены хотят, чтобы их голоса были услышаны. Это их свобода как граждан. Мы переживаем критический момент, и я думаю, что у них отличная [гражданская] позиция. Это смелая позиция, которой можно аплодировать и которая вызывает глубокое уважение.
Вчера Килиан выступил с абсолютно образцовой речью. Он хотел обратиться к молодежи в совершенно беспрецедентный и судьбоносный момент для будущего нашей страны», – сказала Амели Удеа-Кастера.
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А белые французы молчат
Понятно что белые французы умнее чем мигранты,которые ни факт что и читать то умеют
С их голосами как быть то?