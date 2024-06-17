Министр спорта Франции о политических высказываниях Мбаппе: «Образцовая речь. Килиан обратился к молодежи в беспрецедентный и судьбоносный момент для нашей страны»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Килиан Мбаппе Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции отреагировала на политические высказывания Килиана Мбаппе.

После победы партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении досрочных выборов.

Ранее Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции и обратился к французам, призвав их принять участие в голосовании: «Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять».

«Наши спортсмены хотят, чтобы их голоса были услышаны. Это их свобода как граждан. Мы переживаем критический момент, и я думаю, что у них отличная [гражданская] позиция. Это смелая позиция, которой можно аплодировать и которая вызывает глубокое уважение. 

Вчера Килиан выступил с абсолютно образцовой речью. Он хотел обратиться к молодежи в совершенно беспрецедентный и судьбоносный момент для будущего нашей страны», – сказала Амели Удеа-Кастера.

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94 комментария
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Когда наши спортсмены поддерживают правящую партию - то продались и хотят быть депутатами, когда спортсмены в Европе лезут в политику и поддерживают правящую партию это свобода слова и демократия:))
+162
-17
+145
Ответ Helge
А когда выскажут "гражданскую позицию" за партию Ле Пен, то это тоже будет образцовая речь?
нет, это уже экстремизм 🤨
+127
-4
+123
А когда выскажут "гражданскую позицию" за партию Ле Пен, то это тоже будет образцовая речь?
+116
-2
+114
А что по футболу сегодня?)
+52
-1
+51
Ответ Helge
А когда выскажут "гражданскую позицию" за партию Ле Пен, то это тоже будет образцовая речь?
Это будет пропаганда
+44
0
+44
Самое забавное что об этом говорят только французские мигранты.
А белые французы молчат
Понятно что белые французы умнее чем мигранты,которые ни факт что и читать то умеют
+44
-3
+41
Ответ kreator.vvv
Вроде как раньше политическое вмешательство в футбол было неприемлемо, а во время турнира ещё и наказуемо. Или это не для всех такое правило?
Это правило распространяется только на Россию и Сербию
+40
-3
+37
Ответ rigobersong
Когда наши спортсмены поддерживают правящую партию - то продались и хотят быть депутатами, когда спортсмены в Европе лезут в политику и поддерживают правящую партию это свобода слова и демократия:))
Это называется - психическое расстройство у отечественных светлолицых рукопожатников))
+40
-6
+34
Мне кажется после такой накачки граждане Франции еще больше будут уверены в том что надо голосовать не за вот этих вот)))
+30
0
+30
Ответ VanyaVanya063
А что по футболу сегодня?)
Как обычно.. мертвый)
+28
-1
+27
Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
Блин, теперь экран от жира оттирать
+24
-1
+23
Мне просто интересно, когда в следующий раз либерально настроенные французы с корнями из Магриба будут пользоваться своими правами и жечь машины, грабить дома и учреждения, или требовать очередной халифат-Мбаппе будет в это время дома, в Париже, со своими соотечественниками из трущоб? Или?...
+22
0
+22
Вроде как раньше политическое вмешательство в футбол было неприемлемо, а во время турнира ещё и наказуемо. Или это не для всех такое правило?
+22
-1
+21
Свобода слова — придерживаться линии партии.
+15
0
+15
Как же Запад прогнил. За то же самое на Западе осуждают наших спортсменов. Или гражданская позиция может быть только в Европе, США и Канаде? А, забыл. Ещё Франция никогда не была империей. Там нет имперского сознания. Нет и не было колоний.
+16
-1
+15
Ответ SergioRamos92
Самое забавное что об этом говорят только французские мигранты. А белые французы молчат Понятно что белые французы умнее чем мигранты,которые ни факт что и читать то умеют
Как в том анекдоте про немцев, они просто на работе, им некогда :))
+14
-1
+13
Ответ Groznyi2024
Это будет пропаганда
Причем кремлевская/путинская
+13
0
+13
Ответ rigobersong
Когда наши спортсмены поддерживают правящую партию - то продались и хотят быть депутатами, когда спортсмены в Европе лезут в политику и поддерживают правящую партию это свобода слова и демократия:))
Ну когда красава, тогда красава)) держи +
+13
-1
+12
Ответ Nikola Shell
Комментарий скрыт
А какие сравнения? Мбаппе дружит с Макроном. Политика и спорт.
+10
0
+10
Ответ Этот Райола хочет денег
Мне просто интересно, когда в следующий раз либерально настроенные французы с корнями из Магриба будут пользоваться своими правами и жечь машины, грабить дома и учреждения, или требовать очередной халифат-Мбаппе будет в это время дома, в Париже, со своими соотечественниками из трущоб? Или?...
Или.
+8
0
+8
Лицемеры футбол ведь вне политики
+8
0
+8
Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
В Европу вам всем и дорога..👋
+8
0
+8
Мбаппе, погоди, радужную повязку забыл
+7
0
+7
Наглая пропаганда и смешивание спорта с политикой. Но это другое. Надо понимать))
+7
-1
+6
Ответ Helge
А когда выскажут "гражданскую позицию" за партию Ле Пен, то это тоже будет образцовая речь?
Нет, демократично попросят замолчать и закроют вход в сборную))
+6
0
+6
Ответ Nikola Shell
Так и в России политики = спорт Мир в целом одинаков просто где-то немного лучше, где-то немного хуже и т.д
Только двойные стандарты идут оттуда. И местные любители Запада говорят, что там всё демократично. А тут всё ужасно.
+6
0
+6
Ответ rigobersong
Когда наши спортсмены поддерживают правящую партию - то продались и хотят быть депутатами, когда спортсмены в Европе лезут в политику и поддерживают правящую партию это свобода слова и демократия:))
Не перепутайте
+7
-1
+6
Спорт вне политики. Да. 😂
+5
0
+5
А те, кто за RN — не граждане?
С их голосами как быть то?
+5
0
+5
сколько же там лицемерия
+4
0
+4
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