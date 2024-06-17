Дюгарри о политических высказываниях Мбаппе: «Он зашел слишком далеко. Сказать, что есть вещи важнее завтрашнего матча, ненормально для капитана сборной Франции»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Кристоф Дюгарри Политика Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри недоволен политическими высказываниями Килиана Мбаппе.

После победы партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении досрочных выборов.

Ранее Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции и обратился к французам, призвав их принять участие в голосовании: «Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять».

«Выборы состоятся 30 июня и 7 июля. Ты можешь говорить о них в течение недели, после матча. Необязательно говорить об этом за день до матча.

Очевидно, что Килиан и другие игроки имеют право на самовыражение. Но я, честно говоря, думаю, что они зашли слишком далеко. Две фразы меня обеспокоили. Эта: «Я надеюсь, что после 7 июля буду с гордостью носить футболку сборной Франции». Это неуместно, сейчас не время, ты здесь не для этого.

И еще больше меня беспокоит эта фраза: «Есть вещи поважнее завтрашней игры». Говорить так ненормально. Нет ничего важнее завтрашнего матча. То, что  произойдет через 2-3 недели, – это совсем другой вопрос.

Я надеюсь, что ты будешь гордиться [тем, что играешь в футболке сборной Франции] всю свою жизнь. Сказать, что ты считаешь, что есть вещи важнее завтрашнего матча... Я считаю, что это ненормально для футболиста, который носит футболку и капитанскую повязку сборной Франции. В некоторых предложениях он зашел слишком далеко, желая сделать слишком много», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

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80 комментариев
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Ответ Rus As
неприятный футболист черепашок.
футболист приятный, человек неприятный
+96
-12
+84
Дюга видимо за Ле Пен голосовал и будет голосовать ;)
+86
-5
+81
Ответ Lion El&#8242;Johnson
футболист приятный, человек неприятный
приятный неприятный, человек футболист
+83
-4
+79
Дюгарри из адекватных французов, старая гвардия. На фоне повернутых на безумной толерантности надо иметь крепкие яйца, чтобы говорить такие разумные вещи
+92
-22
+70
неприятный футболист черепашок.
+77
-29
+48
А разве нет вещей поважнее, чем футбол в целом и чем следующая игра в частности?
+57
-15
+42
Ответ morgan23
Дюгарри тут не прав. Футбольный матч никоим образом не может быть важнее политических решений в твоей стране. Евро через месяц пройдет. А вот вам всем потом с этой Ле Пен еще жить
Черепашка всего лишь гнусно использует главное событие года в спорте в качестве трибуны для агитации
Надеюсь провалится как сборная, так и левачки на выборах
+46
-13
+33
Ответ morgan23
Дюгарри тут не прав. Футбольный матч никоим образом не может быть важнее политических решений в твоей стране. Евро через месяц пройдет. А вот вам всем потом с этой Ле Пен еще жить
Это Марин жить со всеми этими недофранцузами и как-то пытаться сделать из них цивилизованных людей.
+28
-7
+21
Кристоф 👍Браво этому господину
+33
-13
+20
Бедные Жиру с Гризманом, чувствую после провала именно эти 2 угнетателя будут виноваты во всем...
+18
-1
+17
Ну есть французы как Дюгарри,а есть жители Франции как Мбаппе.
Всё закономерно.
+19
-5
+14
Ответ Полуэктов Пётр
А разве нет вещей поважнее, чем футбол в целом и чем следующая игра в частности?
Есть конечно миллиард вещей важнее, но об этом должен говорить не капитан сборной в предверии матча.
Для него, как для спортсмена, предстоящий матч должен быть САМЫМ важным событием на данный момент. Потому что этот самый футбол как раз и может, пусть и ненадолго, сплотить нацию, о чьей разрозненности так переживает Мбаппе-человек.
Если они сейчас вылетят из группы, наболтав с три короба о политике перед этим, то хуже они сделают не только себе, но и тем, кто их поддерживает и с точки зрения гражданской позиции.
+20
-6
+14
Ответ Полуэктов Пётр
А разве нет вещей поважнее, чем футбол в целом и чем следующая игра в частности?
Вот как бы да.
+14
-3
+11
Ответ Kenai Tahov
Мбаппе прав. Политика важнее футбола. Футбол это всего лишь игра. Люди и их будущее важнее.
Люди и без экспертного мнения черепашки разберутся как голосовать, вроде демократия же, а вот агитировать на чемпионате Европы свои взгляды дело не благородное как по мне
+13
-3
+10
Ответ Полуэктов Пётр
А разве нет вещей поважнее, чем футбол в целом и чем следующая игра в частности?
Есть конечно,но разве встречаясь с журналистами перед матчем чемпионата Европы ты будешь говорить о нехватке питьевой воды в Африке или вымирании нескольких видов млекопитающих в Амазонке? Нет конечно,потому что всему свое время и место,это психическое отклонение,когда человек не понимает и не представляет контекст ситуации и свои действия
+15
-5
+10
Ответ Полуэктов Пётр
А разве нет вещей поважнее, чем футбол в целом и чем следующая игра в частности?
Я открою тебе секрет, все важнее чем футбол
+12
-2
+10
Адекватное и правильное высказывание
+16
-8
+8
Ответ Полуэктов Пётр
А разве нет вещей поважнее, чем футбол в целом и чем следующая игра в частности?
Есть, но это не то что ты хочешь услышать от капитана.
+16
-9
+7
Ответ morgan23
Дюгарри тут не прав. Футбольный матч никоим образом не может быть важнее политических решений в твоей стране. Евро через месяц пройдет. А вот вам всем потом с этой Ле Пен еще жить
За Ле Пен так-то французы голосовали. И уж точно не тебе решать за них)
А сам Мбаппе на ближайшие лет 5 прописался в Испании)
+9
-2
+7
мбапэ марионетка макрона
+9
-4
+5
Мбаппе против белых в сборной Франции
+8
-4
+4
Ответ morgan23
Дюгарри тут не прав. Футбольный матч никоим образом не может быть важнее политических решений в твоей стране. Евро через месяц пройдет. А вот вам всем потом с этой Ле Пен еще жить
Особенно Мбаппе там жить, играя в Испании, агада, держи в курсе :)
+4
0
+4
Ответ Kenai Tahov
Мбаппе прав. Политика важнее футбола. Футбол это всего лишь игра. Люди и их будущее важнее.
Политика это тоже игра- игра богатых людей, вкоторой они пытаются достичь своих целей за счёт среднего и низшего класса
+5
-1
+4
Ответ Полуэктов Пётр
А разве нет вещей поважнее, чем футбол в целом и чем следующая игра в частности?
Есть, но о чем говорит черепашка, по совместительству капитан сборной, явно не относится к этому, хочешь высказаться говори после евро
+9
-5
+4
Дюгари респект! Мало таких остается в Европе!
+6
-2
+4
Ответ Kenai Tahov
Мбаппе прав. Политика важнее футбола. Футбол это всего лишь игра. Люди и их будущее важнее.
Чушь полная, Мбаппе плевать на всех этих людей. Остальным медийным личностям, тоже. Эти люди, за жизнь которых радеешь, воспринимаются ими исключительно как ресурс, не более.
+3
0
+3
"Заткнись и стучи мячом!"
+5
-2
+3
Ответ Alex.K71
Черепашка наверно метит в политику, а скорее просто болтает языком о том, в чём вряд ли вообще понимает, ну и для придания значимости своей фигуры конечно!)))
Да думаю на него лично и сборную в целом вышел Макрон и его команда и слезно умолял пропиарить себя
+3
0
+3
В нашей стране Ле Пен давно сидела бы .А может и в живых не было
+3
0
+3
Кристоф единственный белый француз, который не боится говорить в лицо - потомкам африканцев и североафриканцев.
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