Дюгарри о политических высказываниях Мбаппе: «Он зашел слишком далеко. Сказать, что есть вещи важнее завтрашнего матча, ненормально для капитана сборной Франции»

Кристоф Дюгарри недоволен политическими высказываниями Килиана Мбаппе.

После победы партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении досрочных выборов.

Ранее Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции и обратился к французам, призвав их принять участие в голосовании: «Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять».

«Выборы состоятся 30 июня и 7 июля. Ты можешь говорить о них в течение недели, после матча. Необязательно говорить об этом за день до матча.

Очевидно, что Килиан и другие игроки имеют право на самовыражение. Но я, честно говоря, думаю, что они зашли слишком далеко. Две фразы меня обеспокоили. Эта: «Я надеюсь, что после 7 июля буду с гордостью носить футболку сборной Франции». Это неуместно, сейчас не время, ты здесь не для этого.

И еще больше меня беспокоит эта фраза: «Есть вещи поважнее завтрашней игры». Говорить так ненормально. Нет ничего важнее завтрашнего матча. То, что произойдет через 2-3 недели, – это совсем другой вопрос.

Я надеюсь, что ты будешь гордиться [тем, что играешь в футболке сборной Франции] всю свою жизнь. Сказать, что ты считаешь, что есть вещи важнее завтрашнего матча... Я считаю, что это ненормально для футболиста, который носит футболку и капитанскую повязку сборной Франции. В некоторых предложениях он зашел слишком далеко, желая сделать слишком много», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

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