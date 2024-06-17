Дюгарри о политических высказываниях Мбаппе: «Он зашел слишком далеко. Сказать, что есть вещи важнее завтрашнего матча, ненормально для капитана сборной Франции»
Кристоф Дюгарри недоволен политическими высказываниями Килиана Мбаппе.
После победы партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении досрочных выборов.
Ранее Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции и обратился к французам, призвав их принять участие в голосовании: «Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять».
«Выборы состоятся 30 июня и 7 июля. Ты можешь говорить о них в течение недели, после матча. Необязательно говорить об этом за день до матча.
Очевидно, что Килиан и другие игроки имеют право на самовыражение. Но я, честно говоря, думаю, что они зашли слишком далеко. Две фразы меня обеспокоили. Эта: «Я надеюсь, что после 7 июля буду с гордостью носить футболку сборной Франции». Это неуместно, сейчас не время, ты здесь не для этого.
И еще больше меня беспокоит эта фраза: «Есть вещи поважнее завтрашней игры». Говорить так ненормально. Нет ничего важнее завтрашнего матча. То, что произойдет через 2-3 недели, – это совсем другой вопрос.
Я надеюсь, что ты будешь гордиться [тем, что играешь в футболке сборной Франции] всю свою жизнь. Сказать, что ты считаешь, что есть вещи важнее завтрашнего матча... Я считаю, что это ненормально для футболиста, который носит футболку и капитанскую повязку сборной Франции. В некоторых предложениях он зашел слишком далеко, желая сделать слишком много», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.
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Надеюсь провалится как сборная, так и левачки на выборах
Всё закономерно.
Для него, как для спортсмена, предстоящий матч должен быть САМЫМ важным событием на данный момент. Потому что этот самый футбол как раз и может, пусть и ненадолго, сплотить нацию, о чьей разрозненности так переживает Мбаппе-человек.
Если они сейчас вылетят из группы, наболтав с три короба о политике перед этим, то хуже они сделают не только себе, но и тем, кто их поддерживает и с точки зрения гражданской позиции.
А сам Мбаппе на ближайшие лет 5 прописался в Испании)