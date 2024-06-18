«Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков деньги Футбол

Максим Глушенков заработает миллиард рублей в «Зените» за 4 сезона.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего полузащитника «Локомотива». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Глушенков заработает в «Зените» миллиард рублей: контракт с футболистом рассчитан на 4 года, его оклад составит 240 миллионов рублей за сезон. Еще по 50 миллионов игрок может получать в виде бонусов за чемпионства.

Кроме того, «Зенит» заплатит 600 млн рублей «Локомотиву» за переход полузащитника. Также 400 млн рублей будут потрачены на подъемные и агентские выплаты. Медобследование в «Зените» запланировано на 18 июня.

«Локомотив» предлагал Глушенкову 120 миллионов рублей в год по новому контракту, но игрок принял предложение «Зенита», несмотря на то, что хотел остаться в Москве.

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58 комментариев
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Для российских игроков, да и вообще для футболистов среднего и ниже уровня, РПЛ это сейчас золотая жила. Еврокубков нет, от чемпионства смысл лишь в премках от спонсоров, играют по меркам европейского уровня в ужасный футбол, но платят ничем не хуже. Зарплата Глушенкова в Зените будет примерно такой же как у восходящей звезды Хави Симмонса. 🤷‍♂️
+30
-9
+21
Ответ Slavnov
Закончил, карьеру
Как бы то ни было достойно за 1 млрд рублей, чтобы все так заканчивали до 30 лет, тут не знаешь как дожить до пенсионного возраста, проработав 30 лет...
+15
-6
+9
Ответ Slavnov
Закончил, карьеру
мало запятых
+12
-3
+9
Это действительно усиление и с учётом лимита, возможно усиление стартового состава.
+14
-7
+7
«Зенит» заплатит 12000 суторминых за Глушенкова, 8000 суторминых пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 4800 суторминых за сезон (Иван Карпов)
+6
-1
+5
Куда ж Спортс денется без сказок Карпова на ночь)))
+5
-2
+3
Ответ Astan4o
Для российских игроков, да и вообще для футболистов среднего и ниже уровня, РПЛ это сейчас золотая жила. Еврокубков нет, от чемпионства смысл лишь в премках от спонсоров, играют по меркам европейского уровня в ужасный футбол, но платят ничем не хуже. Зарплата Глушенкова в Зените будет примерно такой же как у восходящей звезды Хави Симмонса. 🤷‍♂️
Основной их плюс - не с кем сравнивать. Когда была Европа, то стабильно весной мы видели несколько наших команд на фоне европейских разного уровня и понимали положение дел. Сейчас же вакуумный междусобойчик.
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+3
Ночной наброс от Карпа, чтобы было на что завтра утром похмелиться.
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Аль Капоне дурачок прачечные по-открывал, а надо было клубом футбольным обзавестись
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Зп европейская, а качество отечественное. Давно пора потолок вводить, чтобы смысл развиваться и уезжать был.
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Ужас какой, несмотря на то что хотел остаться, подписал контракт с Зенитом, видимо силой заставили
+3
-1
+2
пир во время войны.
+2
0
+2
Ответ Astan4o
Для российских игроков, да и вообще для футболистов среднего и ниже уровня, РПЛ это сейчас золотая жила. Еврокубков нет, от чемпионства смысл лишь в премках от спонсоров, играют по меркам европейского уровня в ужасный футбол, но платят ничем не хуже. Зарплата Глушенкова в Зените будет примерно такой же как у восходящей звезды Хави Симмонса. 🤷‍♂️
От чемпионства всегда смысл прежде всего в самом чемпионстве. Но соевым не понять )
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Ответ Чётко_как_чечётка
А будь ЕК, то они играли бы лучше, а получали меньше?
При ЕК более менее хорошие игроки получали зарплату подстать своему уровню, и тут вырисовывался условный паспортист Мамаев, который тоже хочет получать на уровне Витселя и Лассана Диарра, и напрашивается вопрос, играешь ли ты на их уровне, чтобы зарабатывать 3 млн евро? Или твой джокер на руках это красная книжка из уфмс?
+1
0
+1
Ответ Astan4o
Для российских игроков, да и вообще для футболистов среднего и ниже уровня, РПЛ это сейчас золотая жила. Еврокубков нет, от чемпионства смысл лишь в премках от спонсоров, играют по меркам европейского уровня в ужасный футбол, но платят ничем не хуже. Зарплата Глушенкова в Зените будет примерно такой же как у восходящей звезды Хави Симмонса. 🤷‍♂️
А будь ЕК, то они играли бы лучше, а получали меньше?
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Ответ ZaZport
А потом Зенит купит в нападение пару бразильцев и будет полировальщик скамейки - миллиардер
А если не купит, а наоборот, продаст?
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Ответ Slavnov
Закончил, карьеру
Если проявит себя - будет играть. Если нет - то о чем жалеть?
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Ответ Чётко_как_чечётка
При чём тут Карпов? Предложи Зенит на 200, может быть даже 300, млн больше, то Глушенков остался бы в родном городе и клубе, где он 100000% игрок основы, при этом имея свободу действий на поле без привязки к конкретной позиции. Но в Питере предложили по сути в два раза больше.
Да ладно, а на 1.5 млн он бы не согласился? Или на 1.7? В Зените хорошие бонусы за результаты, ими можно нормально добрать. Тикнизяну 2 отказались платить зимой, когда он тоже феерил. Предложили 1.2 вроде как. С чего вдруг Глушенкову такая зарплата? Особенно с учетом того, что стартовый состав далеко не гарантирован.
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Ответ Slavnov
Закончил, карьеру
В уже далёком 2019-м так действительно казалось. Но ничего, нашёл в себе силы продолжить карьеру и после Спартака
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Вот скажите, зачем это всё????
+1
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Объясните что такое подъемные и куда они пойдут? Если в детские школы, где воспитывался этот футболист и на развитие детей, то ещё можно понять. А если по карманам агентов, то напрашивается вопрос за что агентам такие деньги?
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240 лямов за сезон. Это за 1 сезон получаешь столько, что можешь следующие 10 лет по 2 ляма в месяц тратить. Дааа..
+2
-1
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Учитывая количество Московских клубов + Химки он там будет не такой уж редкий гость ))
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Ответ erabog@icloud.com
А что за тенденция измерять все в рублях, в долларах или евро удобнее же)
потому как Доллар, сейчас, не в ходу у нас, а рубль был в ходу всегда.
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Ответ server34
Объясните что такое подъемные и куда они пойдут? Если в детские школы, где воспитывался этот футболист и на развитие детей, то ещё можно понять. А если по карманам агентов, то напрашивается вопрос за что агентам такие деньги?
На комфортный переезд и организацию жизни в другом городе.
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Ответ Яйца_Конте
а что слово доллар в запрете?
Доллар на бирже не торгуется уже
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Ответ Wiley Fox
Зачем? Это видно - всё лежит на ладони Только идиоты не видят, что происходит с трансферами
Я то как раз вижу из года в год что происходит с трансферами Спартака. Покупается всякий кал, этому калу дают огромную ЗП, а потом его по этой причине никто не берёт, девать некуда, ждут пока кончиться контракт, а молодежь уходит за копейки. Стратегия однако.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Вы чё там свечку держали?:)))
Зачем?

Это видно - всё лежит на ладони

Только идиоты не видят, что происходит с трансферами
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Ответ Wiley Fox
Эти цифры набиты в договорняках шишкановских Он терпила шишкановских бандитов Спартак просто с ним опрокинули, забрав бесплатно и засунув днище зиньковского
Вы чё там свечку держали?:)))
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Ответ a2wai
Куда ж Спортс денется без сказок Карпова на ночь)))
У кого ночь, а у кого уже утро, Россия единственная страна, в которой не заходит солнце...
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