«Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон (Иван Карпов)

Максим Глушенков заработает миллиард рублей в «Зените» за 4 сезона.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего полузащитника «Локомотива». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Глушенков заработает в «Зените» миллиард рублей: контракт с футболистом рассчитан на 4 года, его оклад составит 240 миллионов рублей за сезон. Еще по 50 миллионов игрок может получать в виде бонусов за чемпионства.

Кроме того, «Зенит» заплатит 600 млн рублей «Локомотиву» за переход полузащитника. Также 400 млн рублей будут потрачены на подъемные и агентские выплаты. Медобследование в «Зените» запланировано на 18 июня.

«Локомотив» предлагал 120 миллионов рублей в год по новому контракту, но игрок принял предложение « », несмотря на то, что хотел остаться в Москве.