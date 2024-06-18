«Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон (Иван Карпов)
Максим Глушенков заработает миллиард рублей в «Зените» за 4 сезона.
Ранее появилась информация, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего полузащитника «Локомотива». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.
По информации инсайдера Ивана Карпова, Глушенков заработает в «Зените» миллиард рублей: контракт с футболистом рассчитан на 4 года, его оклад составит 240 миллионов рублей за сезон. Еще по 50 миллионов игрок может получать в виде бонусов за чемпионства.
Кроме того, «Зенит» заплатит 600 млн рублей «Локомотиву» за переход полузащитника. Также 400 млн рублей будут потрачены на подъемные и агентские выплаты. Медобследование в «Зените» запланировано на 18 июня.
«Локомотив» предлагал Глушенкову 120 миллионов рублей в год по новому контракту, но игрок принял предложение «Зенита», несмотря на то, что хотел остаться в Москве.
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