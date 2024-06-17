Чернокожих игроков сборной Англии оскорбляли обезьяньими криками во время матча с Сербией. УЕФА проведет расследование

УЕФА проведет проверку дискриминационного поведения в отношении игроков Англии.

уступила команде Англии в первом туре группового этапа Евро-2024 со счетом 0:1. Сегодня Футбольному союзу Сербии были предъявлены два обвинения из-за поведения фанатов – сербских болельщиков обвиняют в бросании посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Кроме того, инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением». По информации The Times, речь идет о том, что фанаты оскорбляли чернокожих игроков сборной Англии обезьяньими криками. Они были слышны по ходу первого тайма.