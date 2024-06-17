Чернокожих игроков сборной Англии оскорбляли обезьяньими криками во время матча с Сербией. УЕФА проведет расследование

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу болельщики дискриминация Футбол

УЕФА проведет проверку дискриминационного поведения в отношении игроков Англии.

Сборная Сербии уступила команде Англии в первом туре группового этапа Евро-2024 со счетом 0:1. Сегодня Футбольному союзу Сербии были предъявлены два обвинения из-за поведения фанатов – сербских болельщиков обвиняют в бросании посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Кроме того, инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением». По информации The Times, речь идет о том, что фанаты оскорбляли чернокожих игроков сборной Англии обезьяньими криками. Они были слышны по ходу первого тайма. 

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50 комментариев
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Английских алкашей пусть лучше проверят за то, что они орали про сербов:)) Позорище:))
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Ну и заголовок аффтар. Что их выкриками, восхваляли ?))
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+21
Пивные англичане вообще беспредел устроили, но про это не слова.
+29
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+16
Ответ Rus As
Пивные англичане вообще беспредел устроили, но про это не слова.
Где? В стадионе или в баре? Если в баре, то какое отношение это имеет к УЕФА?
+17
-4
+13
Ответ rigobersong
Английских алкашей пусть лучше проверят за то, что они орали про сербов:)) Позорище:))
Их уже проверил сербский спецназ🤓
+20
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+11
Это ужасно(( Предлагаю Англии сняться в виде протеста!!!!!
+15
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+10
Ответ Rus As
Пивные англичане вообще беспредел устроили, но про это не слова.
НИ слова.
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Забанить дурачье, чтоб другим неповадно было.
21 век на дворе, а они обезьян изображают)
+17
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Ответ hammers
чудны дела твои, Господи. когда было выгодно торговать "черным деревом" - наглы торговали, когда нужно использовать в политике осуждение оскорбления чернокожих - осуждают. джентльмены ВСЕГДА играют по тем правилам, которые им выгодны.
Когда было выгодно дворяне в России торговали крепостными женщинами,детьми.Продавали как скот
+11
-5
+6
Ну от так называемых братьев ничего другого и не ожидалось . К счастью, через неделю они будут дома
+10
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Их уже проверил сербский спецназ🤓
и они проверку не прошли)
+8
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+5
Ага, а англичане молчали?
+9
-5
+4
Слили игру, зато негров оскорбили - браво👏👏👏
+9
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+3
УЕФА в экстренном порядке изучает обезьяньи языки, скоро будет предъявлять конкретно кто кому и что кричал. Обезьяны в свою очередь задумались о формировании своей федерации футбола, т.к. будущую сборную уже активно поддерживают во всех уголках Европы.
+4
-1
+3
Обезьяны оскорбляли обезьяньими криками
+6
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+2
Ответ demokrat62
Когда было выгодно дворяне в России торговали крепостными женщинами,детьми.Продавали как скот
Будьте объективны - рабство было на всей планете, даже в Африке у африканцев были африканские рабы
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а с чего вдруг взяли что это адресованно чернокожим? а не расизм ли это???
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Ответ Фуфик Полосатый
типичные сербы. Если б их выдворили вместе с россиянами, мировой футбол бы ничего не потерял
Вас сегодня отрумынили. Зрелище еще то было.
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В трансляции были четко слышны уханья после гола Беллингема.
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Винисиус - чорное золото 🙋🏿‍♂️ и неутомимый борець с расизмом 🙋🏿‍♂️🙋🏿‍♂️🙋🏿‍♂️🙋🏿‍♂️🙋🏿‍♂️🙋🏿‍♂️🍌
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Ответ demokrat62
Когда было выгодно дворяне в России торговали крепостными женщинами,детьми.Продавали как скот
Что делали колонизаторы в своих колониях с детьми и женщинами?
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Ответ Контрольный выстрел
Это ужасно(( Предлагаю Англии сняться в виде протеста!!!!!
Но выгонят сербов за расизм
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Какой ужас)) сейчас расплачусь. Вообще плевать на английских упырей
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Ну все,теперь братьев сербов будем в комментах защищать,чтобы они не натворили
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Ну ничё, скоро бич расистов Вини за них заступится.
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Комментарий удален модератором
Да-да, именно поэтому они так тошнотворно играли
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