Украина после ошибки Лунина пропустила от Румынии – вратарь «Реала» получил пас от Матвиенко и вынес на соперника. Станчу забил дальним ударом в верхний угол
Андрей Лунин допустил результативную ошибку в матче с Румынией.
Команды Украины и Румынии (0:1, первый тайм) проводят игру группового этапа Евро-2024.
Румынская сборная открыла счет на 29-й минуте встречи – отличился Николаэ Станчу.
Голу предшествовала неточная передача вратаря украинской команды Андрея Лунина, который, получив передачу в створ ворот от Николая Матвиенко, выбил мяч точно на Денниса Мана.
Ман сделал передачу в центральную зону перед штрафной на Станчу, который нанес точный дальний удар.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина.
Ну а Лунин объективно на полторы головы ниже Куртуа, поэтому и на скамейке в Реале
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