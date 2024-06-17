Украина после ошибки Лунина пропустила от Румынии – вратарь «Реала» получил пас от Матвиенко и вынес на соперника. Станчу забил дальним ударом в верхний угол

Андрей Лунин допустил результативную ошибку в матче с Румынией.

Команды Украины и (0:1, первый тайм) проводят игру группового этапа .

Румынская сборная открыла счет на 29-й минуте встречи – отличился Николаэ Станчу.

Голу предшествовала неточная передача вратаря украинской команды , который, получив передачу в створ ворот от , выбил мяч точно на Денниса Мана.

Ман сделал передачу в центральную зону перед штрафной на Станчу, который нанес точный дальний удар.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина.