Украина после ошибки Лунина пропустила от Румынии – вратарь «Реала» получил пас от Матвиенко и вынес на соперника. Станчу забил дальним ударом в верхний угол

Теги Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Николаэ Станчу Николай Матвиенко Андрей Лунин Деннис Ман Футбол

Андрей Лунин допустил результативную ошибку в матче с Румынией.

Команды Украины и Румынии (0:1, первый тайм) проводят игру группового этапа Евро-2024.

Румынская сборная открыла счет на 29-й минуте встречи – отличился Николаэ Станчу.

Голу предшествовала неточная передача вратаря украинской команды Андрея Лунина, который, получив передачу в створ ворот от Николая Матвиенко, выбил мяч точно на Денниса Мана.

Ман сделал передачу в центральную зону перед штрафной на Станчу, который нанес точный дальний удар.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина.

158 комментариев
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Шикарный дальний удар на самом деле

Ну а Лунин объективно на полторы головы ниже Куртуа, поэтому и на скамейке в Реале
+138
-5
+133
А точно Судаков 100 миллионов стоит? Уже полгода читаю как отклонили предложение Наполи в 50 лямов. Это как? Они там все по сотке стоят, а где разница в классе? Почему Румыния опаснее в атаке. Мячом для колонок Лукомского можно владеть, а обострение будет?
+96
-6
+90
С детства за Румынию
+99
-26
+73
Ответ Алексей Елистратов
А точно Судаков 100 миллионов стоит? Уже полгода читаю как отклонили предложение Наполи в 50 лямов. Это как? Они там все по сотке стоят, а где разница в классе? Почему Румыния опаснее в атаке. Мячом для колонок Лукомского можно владеть, а обострение будет?
Судаков не знаю, но Мудрик полный ноль
+68
-3
+65
Ответ Max Maximus
Шикарный дальний удар на самом деле Ну а Лунин объективно на полторы головы ниже Куртуа, поэтому и на скамейке в Реале
А Елагин вот говорит, что Лунин ВЫТЕСНИЛ Куртка)
+52
-7
+45
Почему спортс не написал про кричалки на шествии украинских фанатов перед матчем?

Понимаю, написать про каждого французского футболиста, что он думает о победе на выборах партии Ле Пен важнее
+47
-3
+44
Вот поэтому в финале стоял Куртуа.
+35
-4
+31
Непреодолимое прошлое советского футбола. Все отлично готовы , все красиво - кроме результата.
+36
-6
+30
Ему ещё и с углового чуть сухой лист не зашёл)))
+33
-4
+29
Как нелепо выглядит зинченко пытающийся на камеру изображать лидера, поучающе постукивая лунина в грудь🤣😂 он так и в арсенале делает, это еще более смешно
+27
0
+27
Ответ Мадина Уйгурова
А Елагин вот говорит, что Лунин ВЫТЕСНИЛ Куртка)
Дед таблетки водкой запил просто, не будьте столь строги.
+33
-11
+22
Румыны на классе играют. украина очень слабо играет, самая слабая на это евро. Езжайте домой.
+22
-1
+21
Матвиенко подсунул мяч Лунину, на нем больше вины в пропущенном мяче,но виноваты оба. После гола Украина забыла что делать с мячом впереди,а Румыния вспомнила. Экспресс обзор. Бесплатно)
+21
-1
+20
Ответ Алексей Елистратов
А точно Судаков 100 миллионов стоит? Уже полгода читаю как отклонили предложение Наполи в 50 лямов. Это как? Они там все по сотке стоят, а где разница в классе? Почему Румыния опаснее в атаке. Мячом для колонок Лукомского можно владеть, а обострение будет?
Мудрик вообще бегунок: ни разу ни обыграл, ни обострил. За что такие деньги, вообще непонятно
+22
-2
+20
Ответ Dr.Hapot
Как нелепо выглядит зинченко пытающийся на камеру изображать лидера, поучающе постукивая лунина в грудь🤣😂 он так и в арсенале делает, это еще более смешно
Как Зеленский
+22
-3
+19
Как же это прекрасно!
Как же это прекрасно!
+29
-11
+18
Ответ Мадина Уйгурова
А Елагин вот говорит, что Лунин ВЫТЕСНИЛ Куртка)
Он также говорит ,что и Мудрик провел отличный сезон в Челси,видно не ту мы АПЛ смотрим
+19
-1
+18
Ответ mjordan
А че кричали?
Да всё по классике, нацистские лозунги взятые из гимна Германии первой половины 20 века.
Определение этнической принадлежности человека, путём подпрыгиваний.
+20
-5
+15
Ответ fan_stepan
С детства за Румынию
Интересно, это все так в шутливой форме тебя плюсы ставили или есть хоть один как я, который реально болеет за Румынию на этом турнире? Я из Молдовы просто.
+17
-2
+15
Ответ Social Indr
Да, что там кричали
"Волгу" вызывали
+15
0
+15
как геранька залетела
+20
-7
+13
Самая слабая команда на этом евро на данный момент. Распиаренные поленья из страны 404)
+12
-2
+10
Ну Румыны пару лiтаков уже должны за такую игру)
+11
-1
+10
В хоккее Лунина бы уже поменяли
+11
-1
+10
шо там по общенациональному духу?
+9
0
+9
Анчелотти перекрестился, что Куртуа на финал ЛЧ поставил.
+9
0
+9
Кто там у них сейчас за мотивацию отвечает ТЦК?
+13
-4
+9
Ответ ivanzhu90
Почему спортс не написал про кричалки на шествии украинских фанатов перед матчем? Понимаю, написать про каждого французского футболиста, что он думает о победе на выборах партии Ле Пен важнее
Для спортса это неспортивная новость. И вообще к футболу не имеющая никакого отношения!
+10
-1
+9
Копателям морей прилетело...
+16
-8
+8
Да это просто праздник какой-то😁
+10
-2
+8
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