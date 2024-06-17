НБА. Плей-офф. Финал. «Бостон» примет «Даллас» в 5-м матче

Теги результаты Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоится пятый матч финальной серии плей-офф НБА.

«Бостон» постарается завершить серию против «Далласа» на домашней площадке.

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

Бостон – Даллас
Дата проведения
18 июня, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Либо 4-1, либо 3-2.
+58
-3
+55
Ровно в этот день, 16 лет назад, Кельты взяли последнее на текущий момент чемпионство. Между тем днём и сегодняшним было всё, и горечь поражения в 2010-м и 2022-м, и моменты расставаний, сначала спорных, с Рэем, потом грустных, но понятных, с Гарнеттом и Пирсом, чуть позже с Рондо, дальше маленькая искра маленького человека Айзейи Томаса, которая так же быстро потухла, будто и не было. Дальше новая надежда с Ирвингом, покоряющим ликующую толпу Гардена, и совсем уж печальное окончание этой истории. Мы видели таких ребят, как Брэндон Басс, Джаред Саллинджер и Крис Хамфрис, как Йонас Жеребко, Эван Тёрнер и Гершон Ябуселе. Шакил топтал ТД в зелёной джерси, представляете? Видели, как ломался и так и не поправился до конца Гордон Хэйворд, как никому не известный Стивенс взял команду, дальше отдал никому не известному Удоке, а дальше не менее неизвестному Мазулле. Видели, как грызли паркет Маркус Смарт и Эйвери Брэдли, как росли и набивали шишки оба Джея.
Очень надеюсь, что сегодня этот круг замкнётся. Даже если за ним последуют не менее удивительные годы, этот путь был незабываем.

Блид Грин, товарищи, Летсгоу Селтикс, как нам завещал старина Док! Давайте уже повесим этот чёртов восемнадцатый!

PS - Просто ничего подобного к 6 и 7 матчу я уже не сочиню, все силы здесь :)
+37
-10
+27
Я за продолжение банкета в Далласе.
+34
-8
+26
Ответ MTZ_2022
Либо 4-1, либо 3-2.
И не поспоришь
+18
0
+18
Чтобы узнать как завтра сыграют в финале НХЛ, надо сначала посмотреть как сыграют в финале НБА...
+11
-1
+10
Кайри 45 очков
+16
-8
+8
Лука в очередной раз показывает, кто лучший игрок на паркете; Тейтум выбрасывает свои 36.5% FG и игра переходит в Даллас.
+15
-7
+8
Ответ DonaldBrashear 2.0
Писал об этом перед началом серии, так и сейчас правда. Победа Бостона - это скучно и банально, ничего интересного, харизматичных игроков нет все равно. Надеюсь, что Даллас выиграет, это было бы эпично и два культовых игрока в их составе имеются. Было бы классно выиграй Дончич и Кайри. Но боюсь, что сегодня, все будет скучно и банально, и серия закончится, собственно, о ней можно будет забыть уже завтра. Адам Сильвер, лично я буду не доволен таким скучным ПО в целом и скучным до нельзя финалом таким.
А что мог сделать Сильвер, лично вылечить каждого травмированного?
Да и нескучный он был, этот ПО, неожиданный и быстрый, но нескучный
+7
0
+7
Такого облома я не пожелаю никому и никогда.Волею судеб через 2 часа сажусь в самолёт и лететь 9 часов.Постараюсь приобрести в самолёте интернет,если получится.Но, пожалуйста болелы Бостона болейте и за меня за наших зелёненьких.Я с Вами.. Зайду в самолёт с надеждой.... Ребята, держите пальцы скрещенными за наших пацанов...
+14
-8
+6
Болельщики Бостона любят баскетбол. Ради них, пусть они смогут вживую посмотреть дома ещё одну игру этого сезона
+8
-2
+6
Ответ Док Аксель
Я за продолжение банкета в Далласе.
в следующем году продолжим
+8
-3
+5
Ответ Netto Brutto
Все по фактам. Ethnic distribution, average salary distribution по спортлигам США читал ислледование. Самые богатые фаны у НХЛ (100к+ middle salary) и белые, потом бейсболл. Нба и Соккер (млс) смотрят одни негры, латиносы нищеброды.
И поэтому средняя зарплата в НХЛ в 4 раза меньше, чем в НБА? Что же самые богатые фаны не делятся доходом))
+4
-1
+3
Ответ Kudim41
А может быть вот оно? Сколько можно! 0-155; 0-156 или 0-157 уже… Когда если не в финале НБА впервые в истории отыграться с 0-3..!?? А что? А вдруг!)
Мб. Но не в этом финале. Уж слишком Бостон хорош. Предыдущий матч я вообще не беру в расчёт,Бостон там приехал паркет потоптать
+3
-1
+2
Ответ swearengenquotes
Ровно в этот день, 16 лет назад, Кельты взяли последнее на текущий момент чемпионство. Между тем днём и сегодняшним было всё, и горечь поражения в 2010-м и 2022-м, и моменты расставаний, сначала спорных, с Рэем, потом грустных, но понятных, с Гарнеттом и Пирсом, чуть позже с Рондо, дальше маленькая искра маленького человека Айзейи Томаса, которая так же быстро потухла, будто и не было. Дальше новая надежда с Ирвингом, покоряющим ликующую толпу Гардена, и совсем уж печальное окончание этой истории. Мы видели таких ребят, как Брэндон Басс, Джаред Саллинджер и Крис Хамфрис, как Йонас Жеребко, Эван Тёрнер и Гершон Ябуселе. Шакил топтал ТД в зелёной джерси, представляете? Видели, как ломался и так и не поправился до конца Гордон Хэйворд, как никому не известный Стивенс взял команду, дальше отдал никому не известному Удоке, а дальше не менее неизвестному Мазулле. Видели, как грызли паркет Маркус Смарт и Эйвери Брэдли, как росли и набивали шишки оба Джея. Очень надеюсь, что сегодня этот круг замкнётся. Даже если за ним последуют не менее удивительные годы, этот путь был незабываем. Блид Грин, товарищи, Летсгоу Селтикс, как нам завещал старина Док! Давайте уже повесим этот чёртов восемнадцатый! PS - Просто ничего подобного к 6 и 7 матчу я уже не сочиню, все силы здесь :)
очень нравились Брэндон Басс и Эйвери Бредли
+2
0
+2
думаю легчайшая для бостона 4 1
и все на этом! Всем спасиб овсе свободны!
+6
-4
+2
Сегодня посплю. Посмотрю потом шестую игру))
+6
-4
+2
Сезон завершится сегодня, скорее всего.
Но не исключаем и победу Далласа.
+3
-1
+2
Курим сигары сегодня?
+6
-4
+2
Далласу мои искренние, но они сегодня попадут под каток.
+4
-2
+2
МВП Брауну отдадут, видимо. В целом, замлуженно
+4
-2
+2
Ответ darkzzz
спокойная победа бостона, финалы нбы конечно в последние годы разочаровывают
Милуоки-Финикс?
+2
-1
+1
Ответ Netto Brutto
Ровно потому, почему Моргенштерн популярнее исполнителей классики и скрипачей.
Всякого быдла всегда в десятки раз больше, чем интеллигенции
+1
0
+1
Ответ Док Аксель
Я за продолжение банкета в Далласе.
Вопрос, в каком здании и заведении будет этот банкет))
+1
0
+1
Ответ swearengenquotes
Ровно в этот день, 16 лет назад, Кельты взяли последнее на текущий момент чемпионство. Между тем днём и сегодняшним было всё, и горечь поражения в 2010-м и 2022-м, и моменты расставаний, сначала спорных, с Рэем, потом грустных, но понятных, с Гарнеттом и Пирсом, чуть позже с Рондо, дальше маленькая искра маленького человека Айзейи Томаса, которая так же быстро потухла, будто и не было. Дальше новая надежда с Ирвингом, покоряющим ликующую толпу Гардена, и совсем уж печальное окончание этой истории. Мы видели таких ребят, как Брэндон Басс, Джаред Саллинджер и Крис Хамфрис, как Йонас Жеребко, Эван Тёрнер и Гершон Ябуселе. Шакил топтал ТД в зелёной джерси, представляете? Видели, как ломался и так и не поправился до конца Гордон Хэйворд, как никому не известный Стивенс взял команду, дальше отдал никому не известному Удоке, а дальше не менее неизвестному Мазулле. Видели, как грызли паркет Маркус Смарт и Эйвери Брэдли, как росли и набивали шишки оба Джея. Очень надеюсь, что сегодня этот круг замкнётся. Даже если за ним последуют не менее удивительные годы, этот путь был незабываем. Блид Грин, товарищи, Летсгоу Селтикс, как нам завещал старина Док! Давайте уже повесим этот чёртов восемнадцатый! PS - Просто ничего подобного к 6 и 7 матчу я уже не сочиню, все силы здесь :)
Легендарный коммент ☘️
+6
-5
+1
Бостон! Надо закрывать серию!
+5
-4
+1
закончите уже это мучение
+4
-3
+1
Даллас в финальной серии ведёт с разницей в +6, но есть один нюанс.
+2
-1
+1
Бостон закроет завтра серию 🏆
+4
-3
+1
Ответ SlavaZelenograd
Бостон закроет завтра серию 🏆
думаю да
+4
-3
+1
Ответ Igbin
Надеюсь, Даллас покажет достойную игру, и добьется победы.
нет уверенности
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий