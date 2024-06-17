НБА. Плей-офф. Финал. «Бостон» примет «Даллас» в 5-м матче
Сегодня состоится пятый матч финальной серии плей-офф НБА.
«Бостон» постарается завершить серию против «Далласа» на домашней площадке.
Финал
Пятый матч
- Дата проведения
- 18 июня, 03.30, «TD Garden»
«Бостон» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Очень надеюсь, что сегодня этот круг замкнётся. Даже если за ним последуют не менее удивительные годы, этот путь был незабываем.
Блид Грин, товарищи, Летсгоу Селтикс, как нам завещал старина Док! Давайте уже повесим этот чёртов восемнадцатый!
PS - Просто ничего подобного к 6 и 7 матчу я уже не сочиню, все силы здесь :)
Да и нескучный он был, этот ПО, неожиданный и быстрый, но нескучный
и все на этом! Всем спасиб овсе свободны!
Но не исключаем и победу Далласа.