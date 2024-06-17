3:0 с Украиной – крупнейшая победа Румынии на Евро и ЧМ. 29% владения – рекордно низкий показатель победителя матча на чемпионатах Европы

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Сборная Румынии одержала крупнейшую победу на Евро и ЧМ в своей истории.

В первом матче группового этапа Евро-2024 румыны разгромили команду Украины (3:0). Для сборной Румынии эта победа стала крупнейшей в истории выступления на чемпионатах Европы и мира.

При этом Румыния владела мячом лишь 29% времени – это рекордно низкий показатель для команды, выигравшей матч Евро, с начала сбора статистики в 1980 году.

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87 комментариев
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Украина была готова на ничью , но в перерыве матча в раздевалку зашёл Борис Джонсон и сказал , что нам нужна только победа
+200
-22
+178
Поздравления Киркорову
+185
-9
+176
Ещё пару таких матчей у Украины и по возвращению домой их могут в другую сборную вызвать
+134
-15
+119
Ответ Cruel Snake
Ещё пару таких матчей у Украины и по возвращению домой их могут в другую сборную вызвать
Не может наступать на ворота Румынии,поедете наступать на Очеретино(с)
+65
-9
+56
Спортс очень долго готовит текст на главную. Переписывают просто всё))
+51
-10
+41
Ответ Groznyi2024
Спортс очень долго готовит текст на главную. Переписывают просто всё))
Когда Россия победит в СВО,на спортсе выйдет статья Лукомского «Украина победила по хG”🤣🤣🤣🤣
+55
-14
+41
румыны скандировали "Путин путин" но Спортс почему-то новость об этом не дает))
+43
-7
+36
1. Результат матча - циничная российская пропаганда.

2. Фото всех румынских голов прошлогодние.

3. Счет направлен на подрыв внутренней сплоченности Украины.

4. Агенты Путина проникли в Европу и подрывают евроатлантическое единство.

5. Результат матча не имеет большого значения.

6. Весь турнир изначально был дотационным.

7. По данным ВСУ все мячи летевшие в ворота были отбиты.

8. Психологически Украина победила Румынию.

9. Футболисты уже готовы в августе провести матч в Ялте.

10. ТЦК проведет проверку на предмет наличия в сборной ухилянтов.
+35
-5
+30
Украина срочно требует от мирового сообщества измений правил игры в футбол, а именно признать счет матча не действительным, если выигрывшая команда меньше владела мячом, чем проишравшая.
+38
-11
+27
Ответ Serkan_Ballboy
Комментарий удален пользователем
Ты всё испортил. Тебе надо было уточнить, что он болгарин))
+27
-3
+24
Ответ shin93
Поздравления Киркорову
Так он болгарин
+21
0
+21
Я не понимаю персофанов Мудрика, которые минусы ставят. Ну он же играет как дно. И в сборной и в Челси. Даже Кукурелья перестал играть как дно. Это какие то болельщики 2дротс или сам Мудрик.
+21
-4
+17
Ответ Potapson
Всё! Не видать теперь Румынии Бессарабии и Северной Буковины!
Когда придёт время никто спрашивать не будет и румыны заберут своё бггг
+21
-4
+17
Ватокат в самом его худшем представлении. Безликая и бездарная игра от украинцев. Все пасы поперек и назад
+20
-4
+16
Ответ mootoo
румыны скандировали "Путин путин" но Спортс почему-то новость об этом не дает))
потому что это такой сайт. Особенный. когда дело касается либеральных идей и беопушистого образа кой-каких соседей.
+23
-7
+16
Унижения Украины бесконечны
+18
-2
+16
Ответ mootoo
румыны скандировали "Путин путин" но Спортс почему-то новость об этом не дает))
Ты еще скажи. что на этом демократичном ресурсе есть политическая цензура!
+17
-2
+15
Классика в исполнении "самой сильной сборной восточной Европы"
+18
-4
+14
Ответ Дмитрий Махаев
Украина срочно требует от мирового сообщества измений правил игры в футбол, а именно признать счет матча не действительным, если выигрывшая команда меньше владела мячом, чем проишравшая.
Ну и добавят: дайте грошей!
+13
-2
+11
Прессинг Румынов был приятным сюрпризом. Кто-то смеялся что там игроки середняков и из подвалов таблиц клубов Европы, но насколько же они быстрее украинцев из Реала, Челси и Арсенала)
+13
-3
+10
Красивый сухой лист сорвался у румынов, если бы залетел красота была бы неимоверная, так сказать привет от Георге Хаджи 👍🏻
+12
-5
+7
Ответ Groznyi2024
Спортс очень долго готовит текст на главную. Переписывают просто всё))
Рвут заготовленные😁
+11
-4
+7
Ответ Крыло советов
Прессинг Румынов был приятным сюрпризом. Кто-то смеялся что там игроки середняков и из подвалов таблиц клубов Европы, но насколько же они быстрее украинцев из Реала, Челси и Арсенала)
"Прессинг Румынов" – прямо имя и фамилия.
+7
0
+7
Ответ shin93
Ты всё испортил. Тебе надо было уточнить, что он болгарин))
Он опередил, кто-то должен был сказать он болгарин, а в ответ "а какая разница?")
+7
0
+7
Ответ Николай Бойко
А минусы будут?)
Для операторов Искандеров нет))
+7
-1
+6
Слава Румынии!
+9
-3
+6
Ответ Serkan_Ballboy
Ватокат в самом его худшем представлении. Безликая и бездарная игра от украинцев. Все пасы поперек и назад
при бескове такого не было , сразу дуойка
+7
-1
+6
Какой же слабый Евро. Полно говнокоманд. А сильную Россию позорно не допускают из-за политики.
+20
-15
+5
Поздравляю Румын .
+6
-1
+5
Румыны не подвели! Спасибо вам ребята за 3:0!
+6
-1
+5
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