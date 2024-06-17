3:0 с Украиной – крупнейшая победа Румынии на Евро и ЧМ. 29% владения – рекордно низкий показатель победителя матча на чемпионатах Европы

Сборная Румынии одержала крупнейшую победу на Евро и ЧМ в своей истории.

В первом матче группового этапа румыны разгромили команду (3:0). Для сборной эта победа стала крупнейшей в истории выступления на чемпионатах Европы и мира.

При этом Румыния владела мячом лишь 29% времени – это рекордно низкий показатель для команды, выигравшей матч Евро, с начала сбора статистики в 1980 году.