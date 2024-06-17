3:0 с Украиной – крупнейшая победа Румынии на Евро и ЧМ. 29% владения – рекордно низкий показатель победителя матча на чемпионатах Европы
Сборная Румынии одержала крупнейшую победу на Евро и ЧМ в своей истории.
В первом матче группового этапа Евро-2024 румыны разгромили команду Украины (3:0). Для сборной Румынии эта победа стала крупнейшей в истории выступления на чемпионатах Европы и мира.
При этом Румыния владела мячом лишь 29% времени – это рекордно низкий показатель для команды, выигравшей матч Евро, с начала сбора статистики в 1980 году.
2. Фото всех румынских голов прошлогодние.
3. Счет направлен на подрыв внутренней сплоченности Украины.
4. Агенты Путина проникли в Европу и подрывают евроатлантическое единство.
5. Результат матча не имеет большого значения.
6. Весь турнир изначально был дотационным.
7. По данным ВСУ все мячи летевшие в ворота были отбиты.
8. Психологически Украина победила Румынию.
9. Футболисты уже готовы в августе провести матч в Ялте.
10. ТЦК проведет проверку на предмет наличия в сборной ухилянтов.