Бывшая российская пловчиха Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в составе сборной Франции

Пловчиха Анастасия Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в составе сборной Франции .

Кирпичникова одержала победу на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате Франции с результатом 4.06,87, выполнив олимпийский норматив.

Второй в заплыве финишировала россиянка Анна Егорова (4.08,77).

Кирпичниковой 23 года, она родилась в городе Асбест в Свердловской области. В составе сборной России участвовала в Олимпиаде-2020 в Токио, является серебряным призером чемпионата мира и трехкратной чемпионкой Европы в плавании на короткой воде.

В 2023 году Международный олимпийский комитет утвердил переход Кирпичниковой в сборную Франции.