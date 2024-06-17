Бывшая российская пловчиха Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в составе сборной Франции

Теги плавание сборная России жен сборная Франции жен Париж-2024 Анастасия Кирпичникова Матч ТВ Анна Егорова Водные виды

Пловчиха Анастасия Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в составе сборной Франции .

Кирпичникова одержала победу на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате Франции с результатом 4.06,87, выполнив олимпийский норматив. 

Второй в заплыве финишировала россиянка Анна Егорова (4.08,77).

Кирпичниковой 23 года, она родилась в городе Асбест в Свердловской области. В составе сборной России участвовала в Олимпиаде-2020 в Токио, является серебряным призером чемпионата мира и трехкратной чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. 

В 2023 году Международный олимпийский комитет утвердил переход Кирпичниковой в сборную Франции. 

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи на Олимпиаде, пусть все получится, Настя!
+46
-7
+39
Ну и молодец!
+33
-6
+27
Остается только порадоваться
+23
-5
+18
Ответ Гусеконь
легким движением руки в паспортном столе претензии от МОК аннулируются
Отсюда вывод претензии к паспорту, а не к национальности.
+21
-3
+18
Объективно, спортсмены далеко не главная людская потеря сейчас - сколько технарей и врачей уезжает. Вот это реально проблема
+20
-4
+16
Ответ Crenk
Комментарий скрыт
А почему должна выступать за них? Потому что тебе сказали что Сербия и Венгрия хорошие и почти братья, а Франция плохая?
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий Иванович
пересмотрел Дождь и голос Америки?
Отнюдь. Много кто из тех кого знаю, уехал. К примеру, родной брат сейчас в Париже - работал на Рено-Ниссан. Теперь там. По линии Рено-Ниссан их там, кстати, только в Париже человек 30 работает из России. Зато плодятся любимые вождем бесполезные для экономики историки
+9
-3
+6
вот и молодец, в стране спорта нет, молодые спортсмены сразу уезжают, спорта в стране не будет еще лет 10-15
+17
-11
+6
Удачи! Личного рекорда на ОИ
+10
-5
+5
Удачи!
+9
-4
+5
Да что БРИКС , даже на свердловской области врятли-бы в призы попала
+3
0
+3
понимает, что слабая спортсменка и не отобралась бы на игры БРИКС. Вот ей и и приходится по второсортным олимпиадам бегать соревноваться с нибинарными.
+6
-4
+2
Ударение на последний слог теперь?
+1
0
+1
Наверное это хорошая новость для французов.
+3
-2
+1
Ответ Jrue4
А почему должна выступать за них? Потому что тебе сказали что Сербия и Венгрия хорошие и почти братья, а Франция плохая?
А кто сказал что это ни так ??
+1
0
+1
легким движением руки в паспортном столе претензии от МОК аннулируются
+11
-10
+1
Успеха и удачи Анастасии ✊.
+1
-1
0
Не все безголовые!
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Иванович
пересмотрел Дождь и голос Америки?
Треть Калифорнии говорит на русском. Причем чем выше математический уровень, тем эта пропорция выше.
0
0
0
Ответ Виктор Гри
Да что БРИКС , даже на свердловской области врятли-бы в призы попала
👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий