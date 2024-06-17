«Она сказала «да»! Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым
Вице-чемпионке Олимпийских игр Александре Трусовой сделали предложение.
Ее жених – фигурист сборной России, вице-чемпион страны-2021 Макар Игнатов.
Он опубликовал совместное фото с подписью «Она сказала «ДА»! на фоне разводных мостов в Санкт-Петербурге, а также руку Трусовой с кольцом.
Трусова опубликовала пост с подписью «17.06.2024 ❤️».
Семейного счастья им!
Мне кажется, Саша это именно про семью, как она с любовью рассказывает всегда о родителях и братьях.
Но как это все оч быстро
Прздравления ребятам! Блинчику - лучи поддержки.
Молодые красивые
Счастья вам, ребятки 🤍
А Саша давно говорила, что хочет семью и детей.
Пусть ребята будут счастливы!
Иногда, впечатление, что она, просто, от папы уйти хочет. ))))
Ну, и главное... Пусть они будут счастливы!))))
Молодые, красивые люди хотят быть счастливыми вместе. Семье и счастью быть!