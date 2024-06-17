«Она сказала «да»! Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым

Теги сборная России светская хроника Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Вице-чемпионке Олимпийских игр Александре Трусовой сделали предложение.

Ее жених – фигурист сборной России, вице-чемпион страны-2021 Макар Игнатов.

Он опубликовал совместное фото с подписью «Она сказала «ДА»! на фоне разводных мостов в Санкт-Петербурге, а также руку Трусовой с кольцом.

Трусова опубликовала пост с подписью «17.06.2024 ❤️».

34 комментария
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на фоне РАЗВОДных мостов...
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Как быстро летит время. Ещё вроде бы недавно Саша, Алена маленькие юниорки, а теперь вот замуж выходят...
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Поздравляю Сашу и Макара!
Семейного счастья им!
Мне кажется, Саша это именно про семью, как она с любовью рассказывает всегда о родителях и братьях.
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Поздравляю конечно,
Но как это все оч быстро
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Ого, как все серьёзно. Поздравляю Сашу и Макара, желаю счастья и крепкой семьи
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Любви и счастья вам на долгие годы! 🤩
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Как быстро повзрослели наши любимые фигуристки. Счастья Александре и Игнату! Всего-всего хорошего.
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здоровья молодым!!! горько!!!
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Красивые! Счастья и любви! )
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Неожиданно! Оказывается молодежь нынче не боится ранних браков. Помню мне в 20 лет хотелось только "гулять"))

Прздравления ребятам! Блинчику - лучи поддержки.
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Эх
Молодые красивые
Счастья вам, ребятки 🤍
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подумай еще раз! а лучше несколько раз
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Счастья и семейного благополучия. Поздравляю
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Эх, Блинчик-Блинчик...
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Поздравляю!
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Ответ Latika S
Зачем же так рано замуж девчонки стремятся выйти? Я без осуждения, просто интересно, Саше же ещё и 20-ти лет нет даже. И встречаются с Макаром они всего ничего.
К 20-ти они уже сами себя обеспечивают. Могут и брак себе позволить)
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Ну здорово же! Поздравляю!
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С ума сойти. Ну, остаётся надеяться, что не разведутся, раз так.
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На кой?
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По интервью Саши мне показалось, что с Марком в этом они и не сошлись, что Марк не готов был к переходу на следующий этап отношений. Макар оказался готов.
А Саша давно говорила, что хочет семью и детей.
Пусть ребята будут счастливы!
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На фоне развОдных мостов? ))))
Иногда, впечатление, что она, просто, от папы уйти хочет. ))))
Ну, и главное... Пусть они будут счастливы!))))
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Ответ maxlipa21@mail.ru
Как быстро повзрослели наши любимые фигуристки. Счастья Александре и Игнату! Всего-всего хорошего.
Макару Игнатову вы хотели сказать?! 😹
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Что-то спите
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По имени выбирала. Маркозаменитель.
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Ответ Джавид Гасанов
на фоне РАЗВОДных мостов...
😁
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Ответ Андрей Масловский
На фоне развОдных мостов? )))) Иногда, впечатление, что она, просто, от папы уйти хочет. )))) Ну, и главное... Пусть они будут счастливы!))))
от собак
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Ответ Девушка Безимени
от собак
а как же - мы ответственны за тех кого мы приручили и вот это все?
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Ответ Latika S
Зачем же так рано замуж девчонки стремятся выйти? Я без осуждения, просто интересно, Саше же ещё и 20-ти лет нет даже. И встречаются с Макаром они всего ничего.
Саше через 6 дней исполнится 20 лет.
Молодые, красивые люди хотят быть счастливыми вместе. Семье и счастью быть!
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