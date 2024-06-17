«Она сказала «да»! Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым

Вице-чемпионке Олимпийских игр Александре Трусовой сделали предложение.

Ее жених – фигурист сборной России, вице-чемпион страны-2021 Макар Игнатов.

Он опубликовал совместное фото с подписью «Она сказала «ДА»! на фоне разводных мостов в Санкт-Петербурге, а также руку Трусовой с кольцом.

Трусова опубликовала пост с подписью «17.06.2024 ❤️».