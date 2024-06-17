Судьи отменили два гола Лукаку в ворота Словакии – из-за офсайда и руки у Опенда

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу судьи Евро-2024 Ромелу Лукаку Лои Опенда Халил Мелер Амаду Онана Футбол

Судьи отменили два гола Ромелу Лукаку в ворота сборной Словакии.

Сборная Бельгии уступила словацкой команде в первом туре группового этапа Евро-2024 (0:1).

Во второй половине игры судьи два раза отменили голы Лукаку. В первом случае нападающий «Челси» на 56-й минуте переправил мяч в пустые ворота соперников после скидки Амаду Онана. Видеоассистенты главного арбитра зафиксировали офсайд у 31-летнего футболиста и приняли решение не засчитывать взятие ворот.

На 86-й минуте Лукаку забил еще один мяч, замкнув передачу Лои Опенда. Однако главный судья Халил Мелер сам отменил гол, посмотрев повтор эпизода – футболист «Лейпцига» подыграл себе рукой в ходе атаки. 

92 комментария
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Если в финале будут играть Англия с Кейном и Бельгия с Лукаку, то Мир схлопнется. Да еще Саутгейт против Тедеско)
+146
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+145
Здорово, что существует ВАР, все справедливо. Моментов было предостаточно у Бельгии.
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+81
Ответ Xabi Alonso78
Знатно поднасрали Украине
Украина? Да, знатно сама себе поднасрала
+52
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+51
Ответ It’s my life
Если в финале будут играть Англия с Кейном и Бельгия с Лукаку, то Мир схлопнется. Да еще Саутгейт против Тедеско)
Это будет вечный матч, в послематчевых пенальти будут вечно мазать
+42
0
+42
Очень классную вещь придумали с датчиком в мяче. Руку определили быстро, Опенда и сам не спорил с арбитром. Такой бы мяч Зениту в играх против Оренбурга и ЦСКА пригодился в прошлом сезоне:)
+54
-13
+41
Дело не в отменах. Словаки как Марокко, не боялись.
+30
0
+30
Ответ Игорь М.
Очень классную вещь придумали с датчиком в мяче. Руку определили быстро, Опенда и сам не спорил с арбитром. Такой бы мяч Зениту в играх против Оренбурга и ЦСКА пригодился в прошлом сезоне:)
Зачем датчик в мяче, когда есть Миллер? Миллер гораздо эффективнее любой электроники.
+45
-17
+28
Ответ Xabi Alonso78
Знатно поднасрали Украине
И слава богу, чем быстрее этот политический балаган покинет чемпионат, тем лучше для всех любителей футбола.
+54
-30
+24
Ответ Xabi Alonso78
Знатно поднасрали Украине
Ох уж эта длинная рука кремля
+19
-1
+18
Ответ It’s my life
Если в финале будут играть Англия с Кейном и Бельгия с Лукаку, то Мир схлопнется. Да еще Саутгейт против Тедеско)
Если возникнет такая угроза, то Евро заберет Реал
+12
0
+12
Оба по делу. Вообще будет прекрасно, если на этом Евро впервые в истории не будет ни одного судейского скандала
+12
-3
+9
Ответ Александр Яковлев
Второй год украли, за такое касание гол не отменяют!
Касание это и есть касание, и даже из-за такого касания гол отменяют.
+9
0
+9
Знатно поднасрали Украине
+17
-10
+7
СлоВАРкия
+6
0
+6
Ответ Xabi Alonso78
Знатно поднасрали Украине
Вы так говорите, как будто что-то плохое сделали.
+6
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+5
Это был не день Лукаку, да и не сборной Бельгии, столько моментов запороли! Словаков с первой сенсацией!!!👍
+5
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Ответ Водяной Тигра
Комментарий скрыт
Да, присмотрелись внимательнее. Это был писюн Лукаку, а не рука Опенды, зря отменили.
+5
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Ответ Максим Кутузов
Шутки про Ямаля накидывайте, пацаны..))
Ямаль самый юный футболист в истории Евро, который увидел первое поражение Доменико Тедеско у руля сборной Бельгии
+7
-3
+4
Ответ luu
И слава богу, чем быстрее этот политический балаган покинет чемпионат, тем лучше для всех любителей футбола.
Без политики, думал что Украина окажется сильнее, но вышел какой-то сброд.
+4
0
+4
я болел за Словаков
+3
0
+3
Словаки молодцы. С победой!
+3
0
+3
Ответ And Justice for All
Проклятье Лукаку. Второй матч подряд на крупном турнире сборных и он запорол всё, что только можно, а те голы, что забил и то не засчитали.
Так ещё и запорол год, который мог бы быть засчитан,) ну реально проклятый
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Рукаку получилось
+3
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Надо же как ты свою писанину за уши притягиваешь) А чё руку марадонны не вспомнил)
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Ответ samatzakirzyanov
Какой финал, эти команды могут встретиться только в 1/8. Дальше, если не встретятся между собой, обе поедут домой.
Он пошутил
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Ответ Джони Уай
В английский словарь после 2012 года добавили глагол "kerzhakoved", который значит "бил по воротам с близкого расстояния и не попал". Интересно, появится ли что-то связанное с Лукаку? Что-то типа "Lukakies" - "Упустить железобетонный голевой момент"))
В английском, судя по их выступлениям, давно должен быть глагол "obkakies":)
+2
0
+2
Лукаку и Кейн просто талисманы невезения.
+1
0
+1
Ответ Контрольный выстрел
Зачем датчик в мяче, когда есть Миллер? Миллер гораздо эффективнее любой электроники.
Что-то не видно его эффективность, учитывая, что в пользу соперников Зенита ошибались чаще остальных.
+9
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+1
Лукаку уже сказочный персонаж конечно)
+1
0
+1
Зачем Лукаку отыграл весь матч?
Всю остроту в игре Бельгии создавали Докю и Опенда.
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0
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