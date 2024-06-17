Судьи отменили два гола Лукаку в ворота Словакии – из-за офсайда и руки у Опенда

Судьи отменили два гола Ромелу Лукаку в ворота сборной Словакии.

уступила словацкой команде в первом туре группового этапа (0:1).

Во второй половине игры судьи два раза отменили голы Лукаку. В первом случае нападающий « » на 56-й минуте переправил мяч в пустые ворота соперников после скидки . Видеоассистенты главного арбитра зафиксировали офсайд у 31-летнего футболиста и приняли решение не засчитывать взятие ворот.

На 86-й минуте забил еще один мяч, замкнув передачу Лои Опенда. Однако главный судья Халил Мелер сам отменил гол, посмотрев повтор эпизода – футболист «Лейпцига» подыграл себе рукой в ходе атаки.