Мбаппе ни разу не забивал на Евро – за 5 матчей. У Килиана один ассист в 2021-м
Килиан Мбаппе не забил ни одного гола на чемпионатах Европы.
Франция обыграла Австрию (1:0) в 1-м туре Евро-2024.
Килиан Мбаппе провел 4 матча в составе французской сборной на Евро-2020 и одну игру в рамках нынешнего турнира. Форвард не забил ни разу за 5 матчей.
На Евро-2020,проходившем в 2021 году, Мбаппе сделал 1 результативную передачу: против Швейцарии в 1/8 финала.
Мбаппе+Месси+Мюллер: 0 голов на Евро 😱
Он и в 33 сильнейший французский игрок.
А кто там забивает не так важно.
Тюрам получше но тоже такое себе
Дембеле,данные превосходные но мозга нету даже в зачатке,вообще нет
В целом атака Франции такое себе
По факту атака Франции не так сильна,Тюрам в лучшем случае средничок,Коло Муани абсолютное дно я хз вообще футболистом стал,Дембеле самый глупый футболист в мире,играет без мозга,Жиру труп и дерево
центр постаревший Канте из арабской лиги и посредственный среднячок Рабьо
У Англии можно лучше состав набрать из тех кто не поехал на Евро
и да, Франция может быть не играет в какой-то упоморачительный футбол, но они всё равно играют результативно и большинство игр с их участием интересные.. даже если взять просто тот ЧМ, то они забили 4 в двух разных матчах только в ПО
Но по факту,по игре в 24 году складывается ощущение что он уже закончился(как один из лучших в мире)
Между прочим, у меня в памяти всё ещё не остыл тот матч, который я вживую посетил в Лужниках на ЧМ-2018. Франция-Дания. Тошнотворная ничья на результат. Единственный матч без голов за весь турнир! Причём, играли и Дембеле, и Жиру, и Гризманн. И даже сам Мбаппе вышел на замену.
Если игрок с 24 лет играет с короной отказывается отрабатывать без мяча это полнейший позор