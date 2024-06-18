Мбаппе ни разу не забивал на Евро – за 5 матчей. У Килиана один ассист в 2021-м

Килиан Мбаппе не забил ни одного гола на чемпионатах Европы.

обыграла Австрию (1:0) в 1-м туре .

провел 4 матча в составе французской сборной на Евро-2020 и одну игру в рамках нынешнего турнира. Форвард не забил ни разу за 5 матчей.

На Евро-2020,проходившем в 2021 году, Мбаппе сделал 1 результативную передачу: против Швейцарии в 1/8 финала.