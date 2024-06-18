Мбаппе ни разу не забивал на Евро – за 5 матчей. У Килиана один ассист в 2021-м

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не забил ни одного гола на чемпионатах Европы.

Франция обыграла Австрию (1:0) в 1-м туре Евро-2024

Килиан Мбаппе провел 4 матча в составе французской сборной на Евро-2020 и одну игру в рамках нынешнего турнира. Форвард не забил ни разу за 5 матчей. 

На Евро-2020,проходившем в 2021 году, Мбаппе сделал 1 результативную передачу: против Швейцарии в 1/8 финала. 

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45 комментариев
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Получается, что у Месси и Мбаппе столько же мячей на ЧЕ. Действительно гений
+57
-1
+56
Ответ SayCoffet
Получается, что у Месси и Мбаппе столько же мячей на ЧЕ. Действительно гений
Дзюба: 1 гол на Евро
Мбаппе+Месси+Мюллер: 0 голов на Евро 😱
+47
-2
+45
Как он реализовал свой выход 1 в 0 – уму непостижимо 😱
+23
-3
+20
На Евро черепашка, на ЧМ ниндзя
+9
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+8
исключительно мундиальный парень
+6
0
+6
Томас Мюллер тоже вроде не забивал. Но вот на ЧМ всегда был в порядке.
+6
0
+6
Ответ SayCoffet
Получается, что у Месси и Мбаппе столько же мячей на ЧЕ. Действительно гений
Столько же еще и у Томаса Мюллера, хотя он и на ЧМ уже 10 лет не делает результативных действий, хотя в 2014 казалось, что побьет все рекорды
+7
-1
+6
Ответ bel01
В сегодняшней Франции понравились только защитники (Кунде, Эрнандес) и, как ни странно, вратарь. Все игроки атаки сыграли на порядок ниже своего потенциала.
Как мог не понравиться Канте??? 🤔
+4
0
+4
Ответ Born is the King
Сильно сдал Мбаппе в этом сезоне. Много отвлекался на сказки Переса походу во время переговоров
Азар 2.0
+7
-3
+4
Мбаппе, Жиру в сегодняшнем матче поддержали Лукаку
+4
-1
+3
Игрок одного турнира
+4
-1
+3
Ответ SayCoffet
Получается, что у Месси и Мбаппе столько же мячей на ЧЕ. Действительно гений
Поэтому он и утверждает, что Евро тяжелее чемпионата мира, ни побед, ни голов, черепашья печалька…))
+3
0
+3
Ничего. Забьёт. Кроме Роналду и Месси все футболисты в истории такие моменты переживают.
+3
-1
+2
Ответ Крыс Пол
Не зря же говорят, что Евро сложнее ЧМ, где Киллиан разрывал.
У Гешы всё наоборот.. Хе..
+1
0
+1
Будем 🤞 надеяться что в следующих матчах прорвёт. Особенно когда будет играть против ин дейк а . пора привыкать опустить его.
+1
0
+1
Мне интересно, вот когда скорость его уйдет, чего он делать будет!? Кроме этого скилла, по сути, там и нет ничего!
+4
-3
+1
Все надежды на Гриза
+1
0
+1
Ну поэтому Дешам и вызвал самого доминирующего и лучшего французского игрока поколения - дедушку Канте.
Он и в 33 сильнейший французский игрок.

А кто там забивает не так важно.
+1
-1
0
Сильно сдал Мбаппе в этом сезоне. Много отвлекался на сказки Переса походу во время переговоров
+5
-5
0
Ответ bel01
В сегодняшней Франции понравились только защитники (Кунде, Эрнандес) и, как ни странно, вратарь. Все игроки атаки сыграли на порядок ниже своего потенциала.
Какой потенциал у Коло Муани??? по мне он всегда был футболистом уровня 3-4 лиги
Тюрам получше но тоже такое себе
Дембеле,данные превосходные но мозга нету даже в зачатке,вообще нет

В целом атака Франции такое себе
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Ответ v.belorussky
А вот чем Франция лучше той Англии, которую здесь модно поносить? Между прочим, у меня в памяти всё ещё не остыл тот матч, который я вживую посетил в Лужниках на ЧМ-2018. Франция-Дания. Тошнотворная ничья на результат. Единственный матч без голов за весь турнир! Причём, играли и Дембеле, и Жиру, и Гризманн. И даже сам Мбаппе вышел на замену.
Так у Англии можно 2 состава набрать и они оба будут сильнее Франции
По факту атака Франции не так сильна,Тюрам в лучшем случае средничок,Коло Муани абсолютное дно я хз вообще футболистом стал,Дембеле самый глупый футболист в мире,играет без мозга,Жиру труп и дерево
центр постаревший Канте из арабской лиги и посредственный среднячок Рабьо

У Англии можно лучше состав набрать из тех кто не поехал на Евро
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Ответ v.belorussky
А вот чем Франция лучше той Англии, которую здесь модно поносить? Между прочим, у меня в памяти всё ещё не остыл тот матч, который я вживую посетил в Лужниках на ЧМ-2018. Франция-Дания. Тошнотворная ничья на результат. Единственный матч без голов за весь турнир! Причём, играли и Дембеле, и Жиру, и Гризманн. И даже сам Мбаппе вышел на замену.
Франция играла так себе, но всё равно создала авоську моментов и могла забить трёшку.. Англия же.. это Англия

и да, Франция может быть не играет в какой-то упоморачительный футбол, но они всё равно играют результативно и большинство игр с их участием интересные.. даже если взять просто тот ЧМ, то они забили 4 в двух разных матчах только в ПО
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Ответ phantom_payne
Мне интересно, вот когда скорость его уйдет, чего он делать будет!? Кроме этого скилла, по сути, там и нет ничего!
Скоростных игроков вагон,он в первую очередь за счет силы играет,у него довольно редкое сочетание взрывной силы и скорости,он очень мощный для бегунка
Но по факту,по игре в 24 году складывается ощущение что он уже закончился(как один из лучших в мире)
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Ответ phantom_payne
Мне интересно, вот когда скорость его уйдет, чего он делать будет!? Кроме этого скилла, по сути, там и нет ничего!
Техника, дриблинг, реализация, голевое чутье, игра в пас. Помимо скорости он в целом качественный игрок атаки, и далеко не все голы забил благодаря скорости, а забил он много.
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Ответ che kaif
Азар 2.0
Как же тебе больно писать про Мбаппе 😆
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Ответ Born is the King
Сильно сдал Мбаппе в этом сезоне. Много отвлекался на сказки Переса походу во время переговоров
Сейчас ещё и Ле Пен будет бороться.
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А вот чем Франция лучше той Англии, которую здесь модно поносить?

Между прочим, у меня в памяти всё ещё не остыл тот матч, который я вживую посетил в Лужниках на ЧМ-2018. Франция-Дания. Тошнотворная ничья на результат. Единственный матч без голов за весь турнир! Причём, играли и Дембеле, и Жиру, и Гризманн. И даже сам Мбаппе вышел на замену.
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Ничего страшного, много кто ни разу не забивал на Евро)
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Ну он другие Евро предпочитает..
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Все он конкретно сдулся,в упор с 12 метров не забивает,проваливает игру за игрой,но суть не в этом,он поймал звезду и корона на голове ему давит,когда ему было 19-20 он без мяча носился прессинговал,последние 2 года он без мяча просто стоит и играет стоя в стиле позднего Месси,только надо признать в плане техники,ударов,передач он далеко не Месси

Если игрок с 24 лет играет с короной отказывается отрабатывать без мяча это полнейший позор
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