Мбаппе увезли в больницу на скорой из-за перелома носа. Форварда Франции могут прооперировать

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Австрии по футболу травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Кевин Данзо Здоровье Футбол

Килиана Мбаппе могут прооперировать после перелома носа.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был был заменен: он получил травму носа после столкновения с Кевином Данзо.

По информации L’Équipe, капитан сборной Франции сломал нос. После матча его отвезли в больницу в Дюссельдорфе на машине скорой помощи. В скором времени будет принято решение о возможной операции.

Фото дня: Мбаппе в крови и со сломанным носом

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27 комментариев
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1. Мбаппе – только здоровья. Сломать нос в первой игре турнира, где ты еще ни разу не забивал – катастрофа.

2. Если все-таки допустят к игре, например, в защитной маске, то она обязана быть фиолетовой.
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Повезло же Мбаппе, что ЧЕ в Германии проходит, а не в Греции какой-нибудь 😂 Так что учитывая уровень спортивной медицины в Германии, скорость и оперативность, думаю максимум групповой этап пропустит.
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Да ладно, будет играть в маске, восстановление недолгое будет

Главная задача его пиарщика не упустить шанс и, если нельзя подобрать форму маски, то хотя бы покрасить ее таким образом, чтобы она смахивала на одну из черепашек-ниндзя

В идеале заколлабиться с кинокомпанией, создавшей эту серию мультфильмов
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Ответ Капибарбер
В первую очередь он футболист, его дело мячик пинать, как было заметно по этому матчу у него это не очень получается
Че за фигня, в первую очередь он человек и гражданин своей страны, потом сын, еще 100500 и потом только футболист
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Ответ убунту
Повезло же Мбаппе, что ЧЕ в Германии проходит, а не в Греции какой-нибудь 😂 Так что учитывая уровень спортивной медицины в Германии, скорость и оперативность, думаю максимум групповой этап пропустит.
Нормальная в Греции медицина. И точно также сделали бы операцию.
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Он гражданин своей страны и волен высказываться на политические темы
Если капитан сборной по футболу не считает футбол важным, у сборной должен быть другой капитан
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Ответ Stas7sm
Комментарий скрыт
Он гражданин своей страны и волен высказываться на политические темы
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Ответ убунту
Повезло же Мбаппе, что ЧЕ в Германии проходит, а не в Греции какой-нибудь 😂 Так что учитывая уровень спортивной медицины в Германии, скорость и оперативность, думаю максимум групповой этап пропустит.
нос вправят и в греции. это не сложная травма
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Здоровья!
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Щас ему пьяный Ганс в ночном травмпункте нос вставит на место. Всё будет по красоте!!! До свадьбы заживёт!!! Не вешать нос, гардемарины!!!
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Могут сделать черепахопластику
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Ответ Stas7sm
Если капитан сборной по футболу не считает футбол важным, у сборной должен быть другой капитан
а он не считает футбол важным?
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Ответ Куприн
Греческий врач может быть не в настроении работать.
Доктор Эль Греко
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В следующем матче посмотрим на черепашку в маске
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Ответ Константин Мееров
нос вправят и в греции. это не сложная травма
Греческий врач может быть не в настроении работать.
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Ответ убунту
Повезло же Мбаппе, что ЧЕ в Германии проходит, а не в Греции какой-нибудь 😂 Так что учитывая уровень спортивной медицины в Германии, скорость и оперативность, думаю максимум групповой этап пропустит.
Тонко, те, кто не жил в Германии, могут и не понять. Но с известностью и деньгами Мбаппе всё же скорей всего никаких проблем не будет, это рядового обывателя могут месяцами мариновать.
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Ответ Дмитрий Письменский
1. Мбаппе – только здоровья. Сломать нос в первой игре турнира, где ты еще ни разу не забивал – катастрофа. 2. Если все-таки допустят к игре, например, в защитной маске, то она обязана быть фиолетовой.
Оранжевой* Он же Микеланджело
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Ответ Дмитрий Письменский
1. Мбаппе – только здоровья. Сломать нос в первой игре турнира, где ты еще ни разу не забивал – катастрофа. 2. Если все-таки допустят к игре, например, в защитной маске, то она обязана быть фиолетовой.
Он на Донателло больше всего похож?
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