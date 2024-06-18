Мбаппе увезли в больницу на скорой из-за перелома носа. Форварда Франции могут прооперировать
Килиана Мбаппе могут прооперировать после перелома носа.
В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был был заменен: он получил травму носа после столкновения с Кевином Данзо.
По информации L’Équipe, капитан сборной Франции сломал нос. После матча его отвезли в больницу в Дюссельдорфе на машине скорой помощи. В скором времени будет принято решение о возможной операции.
2. Если все-таки допустят к игре, например, в защитной маске, то она обязана быть фиолетовой.
Главная задача его пиарщика не упустить шанс и, если нельзя подобрать форму маски, то хотя бы покрасить ее таким образом, чтобы она смахивала на одну из черепашек-ниндзя
В идеале заколлабиться с кинокомпанией, создавшей эту серию мультфильмов