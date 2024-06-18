Мбаппе увезли в больницу на скорой из-за перелома носа. Форварда Франции могут прооперировать

Килиана Мбаппе могут прооперировать после перелома носа.

В 1-м туре группового этапа сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма был был заменен: он получил травму носа после столкновения с Кевином Данзо.

По информации L’Équipe, капитан сборной сломал нос. После матча его отвезли в больницу в Дюссельдорфе на машине скорой помощи. В скором времени будет принято решение о возможной операции.

Фото дня: Мбаппе в крови и со сломанным носом