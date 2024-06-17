Адесанья и дю Плесси подерутся за пояс среднего веса в главном событии UFC 305

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси UFC 305 Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья подерется с Дрикусом дю Плесси за титул чемпиона среднего веса.

Адесанья подтвердил в соцсетях, что подерется с Плесси 17 августа.

Бой возглавит турнир UFC 305, который пройдет в Перте (Австралия).

 

Дю Плесси выиграл титул чемпиона среднего веса в январе, одолев раздельным решением судей Шона Стрикленда. В активе Дрикуса 21 победа и два поражения.

Адесанья проиграл Стрикленду техническим нокаутом в третьем раунде в сентябре 2023-го. На счету Исраэля 24 победы и три поражения.

Дю Плесси − о бое с Адесаньей: «Я не понимаю, почему мы еще не подрались»

Дю Плесси объяснил отказ от боя с Адесаньей на UFC 300: «Моя нога была сломана. Если у тебя есть титул, не нужно рисковать»

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4 комментария
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Это ж когда Адесанья успел в нокаут от Стрикленда отлететь
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ЗА АФРИКАНЦА!)))))
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+2
Изи раздельным решением проиграл вы чего угораете …
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+1
Ответ mumin gayurov 95
Это ж когда Адесанья успел в нокаут от Стрикленда отлететь
В EA Sports UFC 5)
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