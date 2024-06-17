Адесанья и дю Плесси подерутся за пояс среднего веса в главном событии UFC 305

Исраэль Адесанья подерется с Дрикусом дю Плесси за титул чемпиона среднего веса.

Адесанья подтвердил в соцсетях, что подерется с Плесси 17 августа.

Бой возглавит турнир UFC 305, который пройдет в Перте (Австралия).

Дю Плесси выиграл титул чемпиона среднего веса в январе, одолев раздельным решением судей Шона Стрикленда. В активе Дрикуса 21 победа и два поражения.

Адесанья проиграл Стрикленду техническим нокаутом в третьем раунде в сентябре 2023-го. На счету Исраэля 24 победы и три поражения.

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