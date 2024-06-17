УЕФА предъявил Сербии два обвинения из-за поведения фанатов – за «распространение провокационного сообщения» и бросание предметов на поле
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии.
Футбольному союзу Сербии предъявлены два обвинения из-за поведения фанатов в матче против сборной Англии на Евро-2024 (0:1).
Сербских болельщиков обвиняют в бросании посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».
Кроме того, инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».
Давайте накажем Сербию за то, что а я не понял за что. УЕФА - такое УЕФА.
Почему она так и бесит запад - до сих не легла под них полностью. И почему они тут пытались качать протесты правда, Вучич слишком умён, чтобы его так сместить)
Я, кстати, не помню, чтобы околофутбол был распространён в ЮА. На самом матче - могут в кровь помахаться, а после - как-то нет. Может у меня мало инфы.