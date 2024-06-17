УЕФА предъявил Сербии два обвинения из-за поведения фанатов – за «распространение провокационного сообщения» и бросание предметов на поле

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии.

Футбольному союзу предъявлены два обвинения из-за поведения фанатов в матче против сборной на Евро-2024 (0:1).

Сербских болельщиков обвиняют в бросании посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Кроме того, инспектор по этике и дисциплинарным вопросам проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».