УЕФА предъявил Сербии два обвинения из-за поведения фанатов – за «распространение провокационного сообщения» и бросание предметов на поле

Теги Сборная Англии по футболу УЕФА Сборная Сербии по футболу болельщики Федерация футбола Сербии Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии.

Футбольному союзу Сербии предъявлены два обвинения из-за поведения фанатов в матче против сборной Англии на Евро-2024 (0:1). 

Сербских болельщиков обвиняют в бросании посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Кроме того, инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».

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50 комментариев
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Провоцировали косовского журналиста показать орла?
+93
-6
+87
А то что пьяное британское быдло ходит избивает людей, провоцирует драки это нормально?:))
+83
-12
+71
Ответ Мадина Уйгурова
Этот чемпионат Европы бьёт рекорды по провокациям и грязи. Почему в Катаре и России ничего подобного не было?
Потому что катарский и российский турниры проходили в цивилизованных странах.
+47
-5
+42
Тем временем румыны всем стадионом скандировали "Путин" на матче с Украиной
+26
-3
+23
Этого следовало ожидать. Политика в самом мерзком еë проявлении. Сербия единственное европейское государство которое остаëтся верной многовековой дружбе и сотрудничеству с Россией. Малейший повод нагадить Сербии с радостью используется.
+31
-10
+21
Албания - надругается над сербской символикой, пьянючее английское быдло как обычно приехало подраться на ЕВРО и отлететь по пенальти, украина - понятно, шотландцы избивают немок, французы всей сборной тянут к выборам своего черта-Макрона, тупо манипулируя фанатами......
Давайте накажем Сербию за то, что а я не понял за что. УЕФА - такое УЕФА.
+16
-3
+13
а этому косовскому террористу, который абланского петуха показывал ?
+17
-4
+13
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этого следовало ожидать. Политика в самом мерзком еë проявлении. Сербия единственное европейское государство которое остаëтся верной многовековой дружбе и сотрудничеству с Россией. Малейший повод нагадить Сербии с радостью используется.
Я бы тут даже иначе сказал: Сербия - последняя свободная страна в Европе) Ибо тут те же СМИ и пророссийские, и просербские и прозападные.
Почему она так и бесит запад - до сих не легла под них полностью. И почему они тут пытались качать протесты правда, Вучич слишком умён, чтобы его так сместить)
+17
-6
+11
Ответ rigobersong
А то что пьяное британское быдло ходит избивает людей, провоцирует драки это нормально?:))
УЕФА тут причём? Они только инциденты на стадионе рассматривают
+15
-4
+11
Этот чемпионат Европы бьёт рекорды по провокациям и грязи. Почему в Катаре и России ничего подобного не было?
+15
-6
+9
Пользуясь случаем, хочу напомнить УЕФА, что Косово - Сербия
+15
-6
+9
Лицемеры.
+11
-4
+7
Ну допустим сербов накажут по делу. Тогда и у журналиста надо аккредитацию забирать. И албанцев штрафовать.
+8
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а украинцам ничего не предъявили? Ааа это другое...
+9
-3
+6
Албанцев бы кто запретил. Половина проблем на Евро из-за них.
+8
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+5
Ответ rigobersong
А то что пьяное британское быдло ходит избивает людей, провоцирует драки это нормально?:))
Это демократическое быдло.
+5
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+4
А чё там с журналистом-провокатором?
+4
0
+4
Украинца за кричалки сегодня предъявят?
+6
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+4
Ответ angry horse
Позорная немчура , даже не в состоянии организовать праздник футбола. Вспомните мундиаль в России, все были как братья😎
В Россию и Катар маргиналы приехать не могли - дорого. А Германия - центр Европы, побузить стало очень дёшево.
+3
0
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этого следовало ожидать. Политика в самом мерзком еë проявлении. Сербия единственное европейское государство которое остаëтся верной многовековой дружбе и сотрудничеству с Россией. Малейший повод нагадить Сербии с радостью используется.
Ну я бы не утверждал про верность! Позавчера Сербия не только приехала на сходку по Украине в Швейцарии, так ещё и подписала документ о том что поддерживает мирный план Зеленского, хотя к примеру Индия и Бразилия с Ираком и другие отказались подписывать...
+4
-1
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этого следовало ожидать. Политика в самом мерзком еë проявлении. Сербия единственное европейское государство которое остаëтся верной многовековой дружбе и сотрудничеству с Россией. Малейший повод нагадить Сербии с радостью используется.
Эх, этот неумирающий миф про сербских братушек. Где-то рядом с мифом про добрых китайских друзей))
+4
-1
+3
Сербов будут пинать из-за нас пока не примут все правила дружелюбного и толерантного евроколхоза...
+8
-5
+3
Недожурналиста уже лишили аккредитации? Или это другое?
+4
-1
+3
Исключить, вместе с Украиной. Что бы политики не было на турнире. Хочется посмотреть большой футбол, без политики и южноамериканских нытиков.
+5
-2
+3
А к журналисту я так понимаю вопросов нет.
+2
0
+2
Ответ Нефанатик
Исключить, вместе с Украиной. Что бы политики не было на турнире. Хочется посмотреть большой футбол, без политики и южноамериканских нытиков.
Тогда начинать надо с Франции.
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
А то что пьяное британское быдло ходит избивает людей, провоцирует драки это нормально?:))
Какое отношение УЕФА имеет к людям, которые громят бары? За это отвечают правоохранительные органы Германии. Было бы это в стадионе, то другое дело. А эти хулиганы никак не могут нарушить правила УЕФА разбоями в кафе и барах.
+2
0
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Этот чемпионат Европы бьёт рекорды по провокациям и грязи. Почему в Катаре и России ничего подобного не было?
Потому что чемпионаты Европы в Катаре не проходили☝🏻🤣
+1
0
+1
Ответ angry horse
Ну не сказать, те же маргиналы из Южной Америки толпами прилетели, но такой грязи не разводили, как-то более цивилизованно всё было😎
Тем более, лететь далеко, приличные суммы нужны, люди из фавелл на ЧМ не попадают.
Я, кстати, не помню, чтобы околофутбол был распространён в ЮА. На самом матче - могут в кровь помахаться, а после - как-то нет. Может у меня мало инфы.
+1
0
+1
Позорная немчура , даже не в состоянии организовать праздник футбола. Вспомните мундиаль в России, все были как братья😎
+5
-4
+1
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