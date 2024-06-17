Бельгия впервые проиграла при Тедеско – Словакии (0:1). Было 10 побед и 4 ничьих

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии.

«Красные дьяволы» уступили сборной Словакии в первом туре группового этапа Евро-2024 со счетом 0:1.

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Сегодня команда впервые потерпела поражение под руководством экс-тренера «Спартака» – ранее она одержала 10 побед и четырежды сыграла вничью. Общий счет этих 15 матчей – 33:9. 

В следующем туре чемпионата Европы бельгийцы встретятся с Румынией. 

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65 комментариев
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это потому что Тедеско в футбол сам не играл)))
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Где-то в России заплакал один царь. От счастья
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+36
До комментария Мостового осталось…
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Ответ локо чемпик
это потому что Тедеско в футбол сам не играл)))
И прыгал на бровке вместо чеканки👑
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Как это по-спартаковски - проводить хороший отрезок и в самом важном матче обделаться
+12
-1
+11
Тедеско прям реально спартаковский футбол привил Бельгии.
+5
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Бельгия нормально играла, выиграют 2 игры и выйдут в 1/8
+5
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Спартаковские традиции непоколебимы)))
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Ответ Кирилл Дёминский
Где-то в России заплакал один царь. От счастья
и одна экспертница
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Зато без куртуа.... Сегодняшний день показал что папа карло в футболе понимает очень хорошо....
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Лукаку как и Динамо-проклят.
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Ответ Den-is
Как это по-спартаковски - проводить хороший отрезок и в самом важном матче обделаться
Ну это пока не самый важный... Аргентина тоже так начинала на последнем ЧМ, да ещё и против саудитов. А потом вон как вышло..)
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Это потому что Тедеско чеканить не умеет)
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Бельгия Тедески такое же унылое гэ, как и Мартинеса. Никакой мысли, эффективность игроков просто не сравнить с игрой в клубах. Поменяли шило на мыло.
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Черчесов: Тедеско не проиграл, а вовремя оступился.☝️
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Царь что-то знал
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Обычно те,кто отбор проходит "на ура" на самом турнире лажают.
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Надо бельгийцам теперь взять тренером Абассакля. Тогда они Гибралтару начнут сливать.
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Бельгии не повезло. Второй тайм был неплохим, обязаны были забивать, на ничью точно наиграли
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Куртуа смеётся громко
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надеюсь, в след матче Опенда выйдет не на десять минут
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С почином румына! Игру поставить не может, но зато как скачет.
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Ну всё когда-нибудь происходит впервые!😂
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Ну что за подарок для Моста! Ждём его нетипичные комментарии.
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Я так и не понял, почему он замены не делал до самого конца. Опенда за год забил больше, чем Лукаку за два, вышел - сразу голевую отдал, пускай из-за рикошета в руку и отменили. Де Кетеларе вообще весь матч на банке просидел, Тилеманс на пятнадцать минут вышел.
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тот самый момент когда лучше было проиграть те 10 матчей и выиграть сегодняшний )))))))
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Ответ Рашпель793
Хейтеры Мостового и сомневающиеся в его проницательности, фэйсы к осмотру 🧐
Мост легенда
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Ответ Nick Crosier
Лукаку как и Динамо-проклят.
Пора объединяться!
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Ответ Джанлука Нальюка
Бельгии не повезло. Второй тайм был неплохим, обязаны были забивать, на ничью точно наиграли
Во втором тайме надо было Абаскаля на лавочку посадить вместо тудеску. 😂
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Ответ Джанлука Нальюка
Бельгии не повезло. Второй тайм был неплохим, обязаны были забивать, на ничью точно наиграли
Во втором тайме надо было Абаскаля на лавочку посадить вместо тудеску. 😂
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