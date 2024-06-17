Бельгия впервые проиграла при Тедеско – Словакии (0:1). Было 10 побед и 4 ничьих

Доменико Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии.

«Красные дьяволы» уступили сборной в первом туре группового этапа со счетом 0:1.

возглавил сборную в феврале 2023 года. Сегодня команда впервые потерпела поражение под руководством экс-тренера «Спартака» – ранее она одержала 10 побед и четырежды сыграла вничью. Общий счет этих 15 матчей – 33:9.

В следующем туре чемпионата Европы бельгийцы встретятся с Румынией.