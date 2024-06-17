Мбаппе разбил нос в матче с Австрией, ударившись лицом о плечо Данзо. Килиан получил желтую за выход на поле без разрешения судьи и был заменен

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Оливье Жиру Антуан Гризманн Хесус Хиль Мансано Килиан Мбаппе Кевин Данзо Футбол

Килиан Мбаппе разбил нос в матче Евро-2024.

Сборная Франции играет с Австрией в первом туре группового этапа чемпионата Европы (1:0, второй тайм).

Нападающий французской команды получил повреждение в концовке второго тайма – он бил головой после подачи Антуана Гризманна и по инерции ударился лицом о плечо Кевина Данзо.

Килиан покинул поле в сопровождении сотрудников медицинского штаба, но вскоре вернулся без разрешения судьи и сел на газон. За это Хесус Хиль Мансано показал ему желтую карточку. 

После этого Мбаппе был заменен – вместо него вышел Оливье Жиру.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

74 комментария
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Ответ Доктор Щульц
Так и не понял с какой целью он потом вышел на поле .
чтобы судья дал паузу и французы могли сделать замену, а не играть в меньшинстве.
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Самоуничтожился, что бы полностью сконцентрироваться на политических проблемах. «Черепахи должны иметь такие же права как и все!»
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Выглядит жутко, здоровья Килиану!
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Так и не понял с какой целью он потом вышел на поле .
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Желаю Мбаппе здоровья и обойтись без травмы, но как же забавно вышло, что он сначала упал и схватился за лицо после минимального контакта, а в следующем эпизоде на ровном месте это самое лицо разбил.
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Ответ Ничего Смешного
Травма на ровном месте. Зачем Мбаппе лезет на второй этаж?
Нападающий не должен замыкать навесы в штрафной?
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Это перелом! Здоровья!
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Это жертва во имя свободы, равенства, братства!
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Это напоминание, чтобы не совал его в политику.
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Ответ Доктор Щульц
Так и не понял с какой целью он потом вышел на поле .
Добиться замены себя на Жиру, хоть и ценой желтой карточки
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Ответ Доктор Щульц
Так и не понял с какой целью он потом вышел на поле .
Что бы дали паузу,пусть и ценой карточки,дабы атаковали австрийцы в большинстве 🤝
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Это ему от политических оппонентов.)))
+7
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+4
Ответ It’s my life
Самоуничтожился, что бы полностью сконцентрироваться на политических проблемах. «Черепахи должны иметь такие же права как и все!»
Звучит, будто он персонаж Людей Икс
+7
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+4
Ответ deadjoker
Так там перелом, а не разбил. Недели на 2-3 выбыл видимо
Маску Зорро дадут и выйдет на следующий же матч
+4
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Если сотрясение, то в группе может больше не сыграть.
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Ответ It’s my life
Комментарий скрыт
В маске будет играть,к третьему туру ,Торрес после перелома уже к след туру в зорро бегал
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За Мбаппе стало откровенно тревожно, когда он вышел и уселся на поле. Боюсь, что там не только перелом носа, но и сотрясение мозга. Ощущение такое, что он не осознавал толком, что делает, это было похоже на потерю ориентации :(((
+4
-1
+3
Сломан скорее всего, в маске дальше будет играть
+4
-1
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Ответ It’s my life
Так это Эль-ниньо, другое поколение. Таким дорогим сосудом как Мбаппе не будут рисковать
Эль-Ниньо в свое время был тоже очень дорогим сосудом
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Пролил кровь за Францию!)А Дюгари на него гонит))
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Франция в буквальном смысле завоевала победу - сначала Гризманн, потом Мбаппе - не дай Бог что-то случилось бы. Франция, конечно, сильна, но без Гризи и Мбаппе - это уже не Франция….
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Вернулся на поле без разрешения чтобы снова сесть на поле......Феерично!!
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раньше плей-офф не появится, если вообще сыграет на евро
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Да там сломан нос, даже видно смещение было
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Неудачный денёчек для Мбаппе , сначала чепепашка замешкался и запорол выход один на один , потом на расслабоне пытался ударить головой, но попал носом по плечу, ну и жёлтая просто так .
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Ответ Пацанчик реальный
Думаешь столько пенальти в пользу Аргентины поставят?
Очень даже допускаю, на Копе забивают мало, часто с пеналей и стандартов, можешь почекать прошлую Копу, Месси лучший бомбардир с 4 голами.
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Ответ Тони Каскарино
Вернулся на поле без разрешения чтобы снова сесть на поле......Феерично!!
Чтобы замену сделать
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Презентация переносится на пораньше? Или будет в маске доигрывать?
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Ответ Тони Каскарино
Вернулся на поле без разрешения чтобы снова сесть на поле......Феерично!!
Думаю, что он не очень понимал, что делает. Очень нехороший симптом.
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это за Ля Пен
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