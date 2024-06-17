Мбаппе разбил нос в матче с Австрией, ударившись лицом о плечо Данзо. Килиан получил желтую за выход на поле без разрешения судьи и был заменен

Килиан Мбаппе разбил нос в матче Евро-2024.

играет с Австрией в первом туре группового этапа чемпионата Европы (1:0, второй тайм).

Нападающий французской команды получил повреждение в концовке второго тайма – он бил головой после подачи и по инерции ударился лицом о плечо .

покинул поле в сопровождении сотрудников медицинского штаба, но вскоре вернулся без разрешения судьи и сел на газон. За это показал ему желтую карточку.

После этого Мбаппе был заменен – вместо него вышел Оливье Жиру.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»