Мбаппе разбил нос в матче с Австрией, ударившись лицом о плечо Данзо. Килиан получил желтую за выход на поле без разрешения судьи и был заменен
Килиан Мбаппе разбил нос в матче Евро-2024.
Сборная Франции играет с Австрией в первом туре группового этапа чемпионата Европы (1:0, второй тайм).
Нападающий французской команды получил повреждение в концовке второго тайма – он бил головой после подачи Антуана Гризманна и по инерции ударился лицом о плечо Кевина Данзо.
Килиан покинул поле в сопровождении сотрудников медицинского штаба, но вскоре вернулся без разрешения судьи и сел на газон. За это Хесус Хиль Мансано показал ему желтую карточку.
После этого Мбаппе был заменен – вместо него вышел Оливье Жиру.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»