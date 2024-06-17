Украина ни разу не сыграла на ноль на Евро, пропустив 22 гола в 12 матчах. Это антирекорд
Сборная Украины никогда не играла на ноль в чемпионатах Европы.
Сегодня команда под руководством Сергея Реброва потерпела поражение от сборной Румынии в первом туре группового этапа Евро-2024 (0:3).
Сборная Украины не провела ни одного сухого матча в рамках чемпионатов Европы – в 12 играх она пропустила 22 гола.
Только Исландия (5 матчей) и Северная Македония (3 матча) ни разу не играли на ноль на Евро, помимо Украины.
Считаю, что на фронте больше пригодятся
Сборной это тоже касается - отвратительно сыграли
В итоге стала самой деградирующей страной мира, которая дошла до того, что власти обменивают жизни граждан на деньги запада. Как африканские вожди лет 200 назад.
бугагага и так последние лет 25 это слышно, а по итогу провал за провалом
Когда один из журналистов поинтересовался, почему вместо министра спорта выступает министр иностранных дел, Кулеба резко осадил его заявлением, что матч происходит в Германии, значит он находится в его ведении.
В СБУ сообщили, что уже выехали ко всем тем, кто снимал прилеты в сетку украинской сборной и выкладывал в интернет.
Хлопцы совсем растерялись:)))