Сборная Украины никогда не играла на ноль в чемпионатах Европы.

Сегодня команда под руководством потерпела поражение от сборной в первом туре группового этапа (0:3).

не провела ни одного сухого матча в рамках чемпионатов Европы – в 12 играх она пропустила 22 гола.

Только Исландия (5 матчей) и (3 матча) ни разу не играли на ноль на Евро, помимо Украины.