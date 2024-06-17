Украина ни разу не сыграла на ноль на Евро, пропустив 22 гола в 12 матчах. Это антирекорд

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Румынии по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Сборная Исландии по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Сборная Украины никогда не играла на ноль в чемпионатах Европы.

Сегодня команда под руководством Сергея Реброва потерпела поражение от сборной Румынии в первом туре группового этапа Евро-2024 (0:3). 

Сборная Украины не провела ни одного сухого матча в рамках чемпионатов Европы – в 12 играх она пропустила 22 гола. 

Только Исландия (5 матчей) и Северная Македония (3 матча) ни разу не играли на ноль на Евро, помимо Украины.

203 комментария
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Сборная Румынии в полном составе внесена на сайт Миротворец
+425
-25
+400
Украина окончательно поняла что им не выиграть, когда против них вышел Рус.
+296
-16
+280
Ничего личного, но это абсолютно безликая и позорная игра от Украины, пас-перепас туда-сюда взад-вперед и больше ничего, нет никакого вразумительного обострения в атаке. Лунин это вообще тихий ужас, пусть радуется тому что его вообще подпустили в Реал. Мудрик и Судаков это два брата-акробата, два всадника без головы, не могут ни одну атаку довести до ума. Румыния ничего не придумывала а просто взяла и смела этот школьный автобус со своего пути.
+202
-9
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Здоровые крепкие ребята.
Считаю, что на фронте больше пригодятся
+117
-13
+104
Украина это молодая, амбициозная сборная посмешищ)
+101
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+96
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
Правильно делает. Нужно, чтоб больше людей узнали о позорной игре Украины. Так безлико играть на Евро против равной себе сборной 🤦
+98
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+94
Ответ Тамазик Хеладзе
Украина окончательно поняла что им не выиграть, когда против них вышел Рус.
Технарь за это Румынии
+100
-9
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Ответ Тамазик Хеладзе
Украина окончательно поняла что им не выиграть, когда против них вышел Рус.
Там котел был, Рус и флаг ДНР. С минимальными потерями героически выбрались.
+77
-8
+69
Ответ shin93
Сборная Румынии в полном составе внесена на сайт Миротворец
В очередной котел попали, Рус атаковал и флаги ДНРовские в тылу висели
+79
-14
+65
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Там один мудрик по стоимости уже как небольшой пакет военной помощи от Европы🤓
Мудрик и был одним из пакетов помощи. Его реальная цена миллионов 10 евро, не больше
+65
-4
+61
После этого матча цена на Судакова повысилась до 200 миллионов евро, а на Мудрика и Зинченко 500 миллионов. Ведь это самая талантливая молодежь в Европе. Бгг
+62
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+59
Мда уж, Украина чудовищна.
Сборной это тоже касается - отвратительно сыграли
+66
-12
+54
Страна - антирекорд:))))
+57
-6
+51
Ответ shin93
Сборная Румынии в полном составе внесена на сайт Миротворец
Во главе с Русом и Артемием Лебедевым😎
+56
-13
+43
Отбили 58 мячей из 45
+40
0
+40
Вообще то футболисты украины- крепкие ребята, им бы леопарды и абрамсы водить
+44
-4
+40
Ответ Sergey Maximov
Здоровые крепкие ребята. Считаю, что на фронте больше пригодятся
Там один мудрик по стоимости уже как небольшой пакет военной помощи от Европы🤓
+34
-1
+33
Жалко Украину, в 1991-м имела потенциал стать одной из самых успешных стран 21-го века.
В итоге стала самой деградирующей страной мира, которая дошла до того, что власти обменивают жизни граждан на деньги запада. Как африканские вожди лет 200 назад.
+33
-3
+30
Потому что в нападении у других команд играет Путин!
+32
-3
+29
Просто флаг ДНР смутил хлопцив
+36
-8
+28
Вполне может быть, что это последнее Евро для Украины)
+30
-4
+26
АХ КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ РАСТЕТ
бугагага и так последние лет 25 это слышно, а по итогу провал за провалом
+26
-3
+23
Ещё раз повторю, жаль плюсы закончились ,ребята-комменты огонь
+26
-4
+22
Мы считаем этот счет несправедливым и никак не можем с ним согласиться. Ведь это же будет означать, что Украина, а следовательно и весь цивилизованный мир, проиграла. Мы требуем вернуть счет как минимум на начало матча. Помощь партнеров запоздала, и сборные Германии и Англии не вышли на нашей стороне, поэтому нам пришлось обороняться одним. Но еще не поздно, и думаю мировое сообщество должно присудить победу нам со счетом пять-ноль» — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Когда один из журналистов поинтересовался, почему вместо министра спорта выступает министр иностранных дел, Кулеба резко осадил его заявлением, что матч происходит в Германии, значит он находится в его ведении.

В СБУ сообщили, что уже выехали ко всем тем, кто снимал прилеты в сетку украинской сборной и выкладывал в интернет.
+22
0
+22
Пора Украине обнулиться
+26
-5
+21
Ответ Zenit2013
Просто флаг ДНР смутил хлопцив
Судя по видео там румыны ещё скандировали имя ВВП:))))
Хлопцы совсем растерялись:)))
+25
-5
+20
Мужики хорош столько годноты печатать, плюсов не хватает)))
+21
-1
+20
Ответ Stewee
Вполне может быть, что это последнее Евро для Украины)
Скорее, это последняя Украина для Евро
+20
-1
+19
Потушили румыны контрнаступ
+27
-8
+19
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
Пока ты российский гимн не выучишь
+20
-2
+18
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