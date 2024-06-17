«Химки» не хотят платить неустойку Талалаеву. Тренер не уволен, из-за этого не могут представить Артигу (Сергей Ильев)
«Химки» пока не уволили Андрея Талалаева – тренеру не хотят платить неустойку.
Ранее сообщалось, что испанский специалист Франк Артига возглавит подмосковную команду, подписав контракт по схеме «2+1».
По информации журналиста Сергея Ильева, «Химки» пока не могут представить нового главного тренера, поскольку не уволен Андрей Талалаев.
Клуб не уволил нынешнего главного тренера, потому что не хочет платить ему неустойку, которая предусмотрена условиями контракта и может составить порядка 20 миллионов рублей. Сейчас Талалаев находится на больничном из-за отита.
При этом в «Химках» начали увольнять сотрудников, которые работали в клубе в период Талалаева. Клуб уволил массажиста основной команды, начальника молодежной, а также представителя селекционного отдела Эдуарда Саркисова.
Также уволенным сотрудникам не выплатили полагающиеся премии. В «Химках» была накопительная система – 50 процентов оплаты в сезоне, еще 50 полагались в случае, если команда займет в Мелбет Первой лиге первое место. Клуб выиграл турнир. Футболистам часть премий отдали, а тренерскому штабу, медицинскому и административному – нет.
Андрею Викторовичу - ни в коем случае не соглашаться на "мировое урегулирование по обоюдному согласию"!!!! Этих проходимцев на лечить!!!
Мерзкий клуб
Мерзкие управленцы
Мерзкое отношение к работникам
Искренне желаю Химкам всех возможных проблем в сезоне. Тридварасы.
Юран провёл в ФНЛ всего один матч, а затем сезон завершили
В кубке работали именно наработки Талалаева. Именно он поставил команде стиль, который сравнивали с Ливерпулем, в том числе и на этом сайте
И да, вспомните контекст, когда пришел Юран. Химки были в тройке - зачем увольнять тренера, который идёт так высоко (в предыдущем сезоне Химки закончили 9)?
И в тот момент все считали, что Химки сделали это, чтобы гарантированно не выйти в премьер лигу
Да и по-хорошему в том сезоне лишь Торпедо и Ротор горели желанием играть в Премьер-Лиге. Да и Чертаново обидно обделили (занять 3 место и набрать столько же очков, сколько и Химки, закончившие на 2)