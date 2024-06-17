«Химки» не хотят платить неустойку Талалаеву. Тренер не уволен, из-за этого не могут представить Артигу (Сергей Ильев)

«Химки» пока не уволили Андрея Талалаева – тренеру не хотят платить неустойку.

Ранее сообщалось, что испанский специалист возглавит подмосковную команду, подписав контракт по схеме «2+1».

По информации журналиста Сергея Ильева, « » пока не могут представить нового главного тренера, поскольку не уволен .

Клуб не уволил нынешнего главного тренера, потому что не хочет платить ему неустойку, которая предусмотрена условиями контракта и может составить порядка 20 миллионов рублей. Сейчас Талалаев находится на больничном из-за отита.

При этом в «Химках» начали увольнять сотрудников, которые работали в клубе в период Талалаева. Клуб уволил массажиста основной команды, начальника молодежной, а также представителя селекционного отдела Эдуарда Саркисова.

Также уволенным сотрудникам не выплатили полагающиеся премии. В «Химках» была накопительная система – 50 процентов оплаты в сезоне, еще 50 полагались в случае, если команда займет в Мелбет Первой лиге первое место. Клуб выиграл турнир. Футболистам часть премий отдали, а тренерскому штабу, медицинскому и административному – нет.