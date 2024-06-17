«Химки» не хотят платить неустойку Талалаеву. Тренер не уволен, из-за этого не могут представить Артигу (Сергей Ильев)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия деньги Франк Артига Футбол

«Химки» пока не уволили Андрея Талалаева – тренеру не хотят платить неустойку.

Ранее сообщалось, что испанский специалист Франк Артига возглавит подмосковную команду, подписав контракт по схеме «2+1». 

По информации журналиста Сергея Ильева, «Химки» пока не могут представить нового главного тренера, поскольку не уволен Андрей Талалаев.

Клуб не уволил нынешнего главного тренера, потому что не хочет платить ему неустойку, которая предусмотрена условиями контракта и может составить порядка 20 миллионов рублей. Сейчас Талалаев находится на больничном из-за отита. 

При этом в «Химках» начали увольнять сотрудников, которые работали в клубе в период Талалаева. Клуб уволил массажиста основной команды, начальника молодежной, а также представителя селекционного отдела Эдуарда Саркисова.

Также уволенным сотрудникам не выплатили полагающиеся премии. В «Химках» была накопительная система – 50 процентов оплаты в сезоне, еще 50 полагались в случае, если команда займет в Мелбет Первой лиге первое место. Клуб выиграл турнир. Футболистам часть премий отдали, а тренерскому штабу, медицинскому и административному – нет. 

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57 комментариев
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Пока Садыгов у власти, толка не будет. Собирает стариков, уже все смирились с его бревном сынком, то Юрана уволил ни за что, то Талалаева. Урод
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+67
Прав был Губерниев, который живет в тех краях: «Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют»
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+40
Хотят решить как и положено - по понятиям, а не по контракту
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+18
Химки в своем репертуаре!!!!
Андрею Викторовичу - ни в коем случае не соглашаться на "мировое урегулирование по обоюдному согласию"!!!! Этих проходимцев на лечить!!!
+17
-1
+16
Типичные Химки. Их даже фнл не очищает
+15
-1
+14
Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Прав был Губерниев, который живет в тех краях: «Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют»
правильно, забирать деньги у врачей и школ нужно только на зарплату Губерниеву))
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+10
Ответ Никита Никитин
Комментарий удален модератором
Получается Зенит и химки - клубы- побратимы
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+7
Талалаеву стоит быть осторожней, а то может так и с больничного не выйти.
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И вот зачем такой клуб нужен в премьер лиге? (P.s речь не о команде, они выиграли по спортивному принципу, и заслужили повышение в РПЛ, но руководство и сам клуб с их постоянными проблемами - просто обуза российского футбола. Ни воспитанников , ни положительного сальдо, Н И Ч Е Г О)
+9
-2
+7
В Химках давно должен работать СК РФ и всех "химиков" клуба закрыть. Сколько можно им творить правовой беспредел.
+7
-1
+6
Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Прав был Губерниев, который живет в тех краях: «Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют»
губер как обычно щедр на популистские высказывания
+6
0
+6
Ответ Порфирий Мечников
Андрей Викторович способен сам за себя постоять, сенькью вери матч.
А чего сказать то хотел???
+7
-2
+5
Судя по всему у них состоялся диалог, из-за которого уши Талалева не выдержали, и начался отит
+5
-1
+4
Химки еще не успели и матча в вышке сыграть, а уже сплошные проблемы
+4
-1
+3
Ответ Max Kochetkov
Когда Юран выводил в ПЛ Химки были в огне! Футбол прям смотреть хотелось. Талалаеву больше пиджак на матч тв подходит, какой из него тренер?
Талалаев так-то как тренер посильнее Юрана будет, который скорее физрук-мотиватор
+3
0
+3
Ну не даром у Химок депутат Терешков председатель правления.

Мерзкий клуб
Мерзкие управленцы
Мерзкое отношение к работникам
Искренне желаю Химкам всех возможных проблем в сезоне. Тридварасы.
+6
-3
+3
Зачем они вообще его хотят уволить????
+2
0
+2
Хорошее начало,думаю их ждёт славный сезон
+1
0
+1
химки надо закрыть, как проект создающий анти материю вне коллайдера. Это опасно. Владельцев этого эксперимента лучше стерилизовать и лишить гражданства.
+1
0
+1
Деньги копят на трансфер Глушакова )))
+1
0
+1
Зачем увольнять нашего тренера, который выиграл ФНЛ, и приглашать испанца, который при таком же бюджете как у Химок - занял 5 место в ФНЛ с Родиной?
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Артига - это кто? Чеканить умеет?
+2
-1
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хихимочки - крайне точное выражение про данный клуб. идеально бы Юрана поставить главным тренером
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Ответ Сергей Петахов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Анатолий Дмитриевич
правильно, забирать деньги у врачей и школ нужно только на зарплату Губерниеву))
И на командировки в Европу
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А могли бы закосплеить барсу и договориться с талалаевым, чтобы не платить, но он, видимо, не такой как хави, бгг
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Ну на Андрюшке где сядешь там и слезешь. Все 20 до копеечки))
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Ответ Мевин Магнуссен
По сути именно Талалаев и вывел тогда Химки в РПЛ Юран провёл в ФНЛ всего один матч, а затем сезон завершили В кубке работали именно наработки Талалаева. Именно он поставил команде стиль, который сравнивали с Ливерпулем, в том числе и на этом сайте И да, вспомните контекст, когда пришел Юран. Химки были в тройке - зачем увольнять тренера, который идёт так высоко (в предыдущем сезоне Химки закончили 9)? И в тот момент все считали, что Химки сделали это, чтобы гарантированно не выйти в премьер лигу Да и по-хорошему в том сезоне лишь Торпедо и Ротор горели желанием играть в Премьер-Лиге. Да и Чертаново обидно обделили (занять 3 место и набрать столько же очков, сколько и Химки, закончившие на 2)
И про Юрана. Не судите о его команде по 4 матчам. Урал в этом сезоне тоже бодро начал и где он закончил?
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Ответ Max Kochetkov
Когда Юран выводил в ПЛ Химки были в огне! Футбол прям смотреть хотелось. Талалаеву больше пиджак на матч тв подходит, какой из него тренер?
По сути именно Талалаев и вывел тогда Химки в РПЛ

Юран провёл в ФНЛ всего один матч, а затем сезон завершили

В кубке работали именно наработки Талалаева. Именно он поставил команде стиль, который сравнивали с Ливерпулем, в том числе и на этом сайте

И да, вспомните контекст, когда пришел Юран. Химки были в тройке - зачем увольнять тренера, который идёт так высоко (в предыдущем сезоне Химки закончили 9)?

И в тот момент все считали, что Химки сделали это, чтобы гарантированно не выйти в премьер лигу

Да и по-хорошему в том сезоне лишь Торпедо и Ротор горели желанием играть в Премьер-Лиге. Да и Чертаново обидно обделили (занять 3 место и набрать столько же очков, сколько и Химки, закончившие на 2)
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Ответ Евгений Голенков
Пока Садыгов у власти, толка не будет. Собирает стариков, уже все смирились с его бревном сынком, то Юрана уволил ни за что, то Талалаева. Урод
На то он и частный клуб))
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