Джейлен Браун – MVP финала НБА-2024

Защитник «Селтикс» назван лучшим игроком серии.

в среднем набирал 20,8 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи при 44% с игры и защищался против лидера «Далласа» Луки Дончича.

«Я делю этот приз с моими братьями и с моим подельником Джейсоном Тейтумом», – отметил Браун.

«Бостон» выиграл серию у «Даллас Мэверикс» со счетом 4-1.