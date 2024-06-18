Джейлен Браун – MVP финала НБА-2024
Защитник «Селтикс» назван лучшим игроком серии.
Браун в среднем набирал 20,8 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи при 44% с игры и защищался против лидера «Далласа» Луки Дончича.
«Я делю этот приз с моими братьями и с моим подельником Джейсоном Тейтумом», – отметил Браун.
«Бостон» выиграл серию у «Даллас Мэверикс» со счетом 4-1.
Настоящий Мвп!
Весь финал камеры ESPN форсили более медийного Тейтума, я уже стал сомневаться в справедливости выбора лучшего.
Но всё обошлось. Молодчина!
— Брауну дали 300, его критиковали, он стал MVP финала
— Баркли и Мэлоуну дали MVP за чемпионат, Джордан обоих в финале... ну вы знаете