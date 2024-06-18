Джейлен Браун – MVP финала НБА-2024

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Защитник «Селтикс» назван лучшим игроком серии.

Браун в среднем набирал 20,8 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи при 44% с игры и защищался против лидера «Далласа» Луки Дончича.

«Я делю этот приз с моими братьями и с моим подельником Джейсоном Тейтумом», – отметил Браун.

«Бостон» выиграл серию у «Даллас Мэверикс» со счетом 4-1.

29 комментариев
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Кайри Ирвинг в 2017 не врал, когда сказал, что приведет Бостон к чемпионству
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Поздравляю Бородатого. Не сбавил после получения контракта на 300 миллионов.
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Заслуженно 100%
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Заслуженно. Вообще как же телевизионщики продавали Тейтума – все крупные планы, разные ракурсы после свистка, во всех соцсетях на любых заставках именно он… но именно Браун сделал разницу во всех близких играх и как же он мастерски быстро удалил Дончича в одной :)

Настоящий Мвп!
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+16
Ответ Куприн
Сожрал "самого мастеровитого игрока в истории".
На баскетбольной ветке хвалебные посты без принижения других игроков уже нельзя писать?
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+9
Заслуженно и предсказуемо заранее, ещё после матча номер 3.

Весь финал камеры ESPN форсили более медийного Тейтума, я уже стал сомневаться в справедливости выбора лучшего.

Но всё обошлось. Молодчина!
+9
-2
+7
Поздравляю MVP финала, респект Джейлену Брауну!
+10
-3
+7
Ответ Стопы Зайона
И самого пузатого
Зайон: "Да ладно"
+4
0
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Ответ Куприн
Сожрал "самого мастеровитого игрока в истории".
И самого пузатого
+8
-5
+3
Красава
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Ответ airmamba
Джей Би красавчик, очень радостно когда у человека, который провалил главный финал в 22 году, провалил плей-офф 23 года, получил самый большой контракт в истории лиги(не находясь в топ-10 в лиге) сколько было слов по поводу этого контракта, А ОН ВЗЯЛ И ВЫДАЛ СИЛЬНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ И РЕАЛЬНО ДЕЛАЛ РАЗНИЦУ НА ОБЕИХ СТОРОНАХ ПЛОЩАДКИ В САМЫЕ ВАЖНЫЕ МИНУТЫ-СЕКУНДА ФИНАЛА ЗАСЛУЖЕННЫЙ МВП, пусть распилит этот кубок пополам и отдаст Тэйтуму(чтобы их связка только укрепилась)
Он не провалил финал 22, вполне пристойно там сыграл, наверное даже лучшим был.
+1
0
+1
Как изменились времена и мотивация:
— Брауну дали 300, его критиковали, он стал MVP финала
— Баркли и Мэлоуну дали MVP за чемпионат, Джордан обоих в финале... ну вы знаете
+3
-2
+1
Ну давать МВП игроку с реализацией бросков в финале с игры 38,7%, было бы зашкваром
+6
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Справедливо, заслуженно и по праву Джейлен Браун МVР финала НБА -2024г.
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Джейлен красава! Все по чесноку...
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Коричневый даже засмущался, когда получил приз. Видно, что реально сам не ожидал. Приятно и заслуженно!
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да плевать кто получил именно это, победила команда, и они все это знают
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Браун капитальный красавчик !! Приятно что первые слова благодарности адресованы Тэйтуму, что без его помощи это было бы невозможно. Награда отправилась в правильном направлении.
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Ничего, Джейлен, не расстраивайся, Коби тоже не после первого победного финала МВП получил
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и этот игрок не попал ни в одну из сборных сезона, несмотря на всего 1 игрока от лучшего в регулярке Бостона и сразу 2 игроков команд, занявших почётные 9 и 10 места.
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Сожрал "самого мастеровитого игрока в истории".
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Ответ Yerkebulan
Кайри Ирвинг в 2017 не врал, когда сказал, что приведет Бостон к чемпионству
кто-нибудь сделайте картинку, как маскот Селтикс наступает ногой на логотип в центре с Кайри Ирвингом)))
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Ответ Вадим Сидоров
Интересно Карри так же продавали после финального свистка в 2015?
Радует, что и тогда адекватность победила
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Ура! Рад за Джейлена!
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