Загитова после шутки Баскова про подтанцовку: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона»

Алина Загитова раскритиковала ведущего премии «Муз-ТВ».

«Сегодня посмотрела премию «Муз-ТВ» и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», – написала Загитова в сторис.

Загитова выступила на премии вместе с певицей Люсей Чеботиной.

Ведущими концерта были Лера Кудрявцева, Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, а также Николай Басков, пошутивший после номера Чеботиной: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку».

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно