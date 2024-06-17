Загитова после шутки Баскова про подтанцовку: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона»
Алина Загитова раскритиковала ведущего премии «Муз-ТВ».
«Сегодня посмотрела премию «Муз-ТВ» и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», – написала Загитова в сторис.
Загитова выступила на премии вместе с певицей Люсей Чеботиной.
Ведущими концерта были Лера Кудрявцева, Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, а также Николай Басков, пошутивший после номера Чеботиной: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку».
Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно
И этот человек говорит о своем чувстве юмора и самоиронии?? Вышло грубо, такая обиженка, конечно.
И наезд на Баскова спустя 2 дня выглядит очень смешно и попыткой хайпануть.
Еще и обиделась на правду, про какие то корни написала...Да уж, время все расставило на свои места, Медведева на ее фоне просто умница.
Ну и уж не Алине с ее ораторскими данными решать, кому «скотч вместо микрофона» давать, хотя и к Баскову у меня скептическое отношение, но здесь наезд бессмысленный
А что Басков не так сказал? Алина и была подтанцовкой, просто копией Чеботиной, а чем сама Люся сказала.