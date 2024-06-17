Загитова после шутки Баскова про подтанцовку: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова раскритиковала ведущего премии «Муз-ТВ».

«Сегодня посмотрела премию «Муз-ТВ» и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», – написала Загитова в сторис.

Загитова выступила на премии вместе с певицей Люсей Чеботиной.

Ведущими концерта были Лера Кудрявцева, Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, а также Николай Басков, пошутивший после номера Чеботиной: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку».

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно

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51 комментарий
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Загитова абсолютно бездарна во всем кроме собственно фигурного катания
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И в чем Басков не прав? Мало того сама напросилась, Чеботина сдала Алину с потрохами.
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Ответ Westmoreland
И в чем Басков не прав? Мало того сама напросилась, Чеботина сдала Алину с потрохами.
Вот-вот. По факту именно подтанцовкой она и была. На что обижаться
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+25
Это смешно, конечно, читать от Загитовой про микрофон и скотч. Ей хочется пожелать ровно того же - наконец закрыть рот скотчем, не трогать микрофон и наконец убрать это плохо непрокрашенное желтое нечто с головы.

И этот человек говорит о своем чувстве юмора и самоиронии?? Вышло грубо, такая обиженка, конечно.

И наезд на Баскова спустя 2 дня выглядит очень смешно и попыткой хайпануть.
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а смешно же басков пошутил, загитова просто завидует, что не умеет так же импровизировать
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На этой премии всегда шутят. Алина очень злобно ответила и зря.
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из милой девчушки превратилась в пафосную дурочку, с проблемами в речи, логике. просто глупая пустышка с милой мордашкой. Басков хоть и павлин, но все-таки заслуженный артист, а эта куда лезет - вообще не понятно.
Еще и обиделась на правду, про какие то корни написала...Да уж, время все расставило на свои места, Медведева на ее фоне просто умница.
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Сходила - больше не позовут
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И про «покрасить корни» - с таким же успехом тебе можно сказать «приведи в порядок свои зубы»
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Алиначка, тебе в шоу бизе, до Баскова как до луны, твой выпад ,выглядит, как тявканье Моськи на Слона.
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Лучшей ведущей позволено так говорить.) На критику не обращает внимания. А вообще, кем она себя возомнила?
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Я ещё одну "ведущую" знаю, которой скотч тоже не помешает
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Загитова и была подтанцовкой, сама навязалась на эту роль и сейчас обижается. В чем Басков не прав?
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А в чем Басков был не прав? Она сама вызвалась быть подтанцовкой, а теперь хамит человеку, который по сути сказал по существу и никак ее не оскорбил
Ну и уж не Алине с ее ораторскими данными решать, кому «скотч вместо микрофона» давать, хотя и к Баскову у меня скептическое отношение, но здесь наезд бессмысленный
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Зря Загитова обиделась - для неё это был как раз комплимент.
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Решила показать себя дерзкой и храброй, а вышло крайне неуклюже.
А что Басков не так сказал? Алина и была подтанцовкой, просто копией Чеботиной, а чем сама Люся сказала.
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А что он не так сказал?
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Золотой голос России уел золотую подтасовку
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Ответ Olgacher
Вообще-то это была не совсем постановка. Скорее двойник, о чем сама ЛЧ и сказала. Загитова ОЧ, а Басков шоумен.
Басков - заслуженный артист. И петь умеет. А то, что Алина ОЧ уже кажется скоро и вспоминать перестанут из-за её проявлений
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Очень самокритично.
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Это вот это родниковая душа или как там? Злобные выпады и полное отсутствие самоиронии?)
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Да, вроде бы, не такая уж обидная шутка, зачем такая злая реакция..
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Ответ misterCao
из милой девчушки превратилась в пафосную дурочку, с проблемами в речи, логике. просто глупая пустышка с милой мордашкой. Басков хоть и павлин, но все-таки заслуженный артист, а эта куда лезет - вообще не понятно. Еще и обиделась на правду, про какие то корни написала...Да уж, время все расставило на свои места, Медведева на ее фоне просто умница.
Так милая мордашка уже тоже давно всё ((
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Иногда лучше жевать, чем говорить и писать
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Дорогая подтанцовка, и что в этом обидного? Похоже,что послу на на играх БРИКС не чем заняться..
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одной фигуристке лучше бы образование базовое подтянуть
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Какая-то бездарная девочка открыла рот на мастодонта российского шоу бизнеса. Вот эта "проявлялкина" с нулём опыта будет учить кого-то кого ставить ведущим и что как делать
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Ответ Lana-shu
Кем себя возомнил Басков? Нравится хамить? Получи в ответ. Там все шутили, но только он зло язвил. Возможно у него климакс. И да, кто он такой?
Все это надо закрепить грохотом поварешки.
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Скотч вместо микрофона... это она про себя? Помню ее потуги вести ФК, а лучше бы забыть
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Алинотька наносит ответный удар! Коля "золотая чаша" Басков комментарий про корни ей не простит.
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