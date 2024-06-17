Хвича о периоде в «Локо»: «Мне было тяжело. Я жил на базе один, без друзей, вокруг – глухой лес. Немного пугающее место»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Соломон Кверквелия Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия поделился воспоминаниями о выступлениях за «Локомотив».

«Я отправился в Россию, в Москву. Мне было 17, почти 18, очень молод. И совсем один. Мои родители переживали, отец очень беспокоился. Мне тоже было тяжело. У меня был стресс из-за того, что я уезжал из семьи.

Но когда я начал тренироваться, я спросил себя: «Зачем я пришел сюда?» На футболке написана моя фамилия, поэтому я беру с собой свою семью. Я должен работать для них, а не только на себя. Я не могу разочаровать их. Я должен заставить их гордиться мной. Поэтому я сказал себе: «Старайся изо всех сил».

Там был грузин, Соломон Кверквелия, и он мне очень помогал. Помогал с другими игроками, иногда приносил мне поесть и порой защищал меня. И после того, как я начал играть, тренер по-настоящему полюбил меня. Я его очень уважаю, потому что там я сильно вырос – физически, умственно и даже как личность.

Но мне было одиноко. Я жил на тренировочной базе. У меня не было друзей. Думаю, кроме меня, там были только ребята из охраны. Остальные игроки жили в другом месте. Я был там один. Я ходил есть один.

Это место было немного пугающим. Я не шучу! Оно находилось в глухом лесу, и гулять там было нельзя, потому что вокруг были собаки и тому подобное. Все время я проводил на базе. Я не ездил в центр Москвы.

По ночам в тренировочном центре не было света. Иногда я продолжал тренироваться, когда наступала ночь. Дополнительные занятия. Но света не было. Иногда приходил охранник. Ему было страшно в темноте.

«Эй, кто там бегает по траве?»

Это я. Отрабатываю дриблинг в темноте.

Он был хорошим человеком. Каждый раз он говорил: «Заканчивай, хорошо? Заканчивай сейчас».

Но ничего другого мне не оставалось. Я не мог бездействовать. Я думал только о футболе. Поэтому я работал по ночам, каждую ночь», – написал полузащитник сборной Грузии для The Players’ Tribune.

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255 комментариев
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Автоматчики на вышках не давали покинуть территорию, кругом бегали доберманы, готовые меня сожрать. Я добывал еду, охотясь на летучих мышей на чердаке сарая, собирал росу, чтобы напиться. Спать приходилось на дереве, чтобы дрессированные гадюки не достали меня. Я с трудом выжил.
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До слез, плакали всей хинкальной.
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Невыдуманные истории о которых не возможно молчать
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Только Зинченко не показывайте это интервью
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Я жил один, вокруг был глухой лес, ходили медведи, играли на балалайке и пили водку
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Самый треш это, спасибо Квирквелии, который иногда носил ЕДУ...
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Жители Одинцово с удивлением узнали, что проживают в тайге.
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Охранник: эй это кто там бегает по траве ?? Это я Хвича отрабатываю дриблинг в темноте )) хахахахаха))
+117
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+112
Ответ Доктор Верховцев
Автоматчики на вышках не давали покинуть территорию, кругом бегали доберманы, готовые меня сожрать. Я добывал еду, охотясь на летучих мышей на чердаке сарая, собирал росу, чтобы напиться. Спать приходилось на дереве, чтобы дрессированные гадюки не достали меня. Я с трудом выжил.
Эрих Мария Верховцев. Супер!
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-7
+112
Бедный куича, жил на современной базе с бесплатным питанием, со всеми возможностями тренироваться и восстанавливаться, я аж слезу чуть не пустил от этой трагической истории:))
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-16
+82
Ответ ЛоуренсАравийский
До слез, плакали всей хинкальной.
Причём вместо слёз у нас лилась хванчкара😭
+86
-7
+79
Ответ jvs5t7gcrf
Комментарий скрыт
Может потому что звучит максимально бредово ?
+75
-8
+67
Замученный дорогой
Я выбился из сил
И в доме лесника я
Ночлега попросил!
+67
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Танцующий с волками
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-2
+60
Ответ Онопко2
Самый треш это, спасибо Квирквелии, который иногда носил ЕДУ...
а иногда не носил. вот такой этот Квирквелия..
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0
+54
А потом клоунито Кекнадзе не продлил с ним контракт
+46
-2
+44
Каких неблагодарных сволочей мы выводим в люди
+60
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+42
Какие они гнилые с папашкой, агентом и иже с ними
+53
-11
+42
Не поленитесь почитать дальше заголовка. Там действительно он прям как будто выживал в России. Тренировочная база вообще где то в лесу и это так страшно!
+44
-4
+40
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Я жил один, вокруг был глухой лес, ходили медведи, играли на балалайке и пили водку
Затем они рассаживались по машинам, и горели всю ночь. Благодаря этому я мог тренироваться ночью, ведь электричества в этом глухом месте не было.. И лишь трусливый охранник выходил из темноты и говорил: да какого х.. тут происходит вообще?
+40
-1
+39
Одинцово теперь не одно из престижнейших мест Подмосковья, а глухой страшный лес? Риэлторы ржут
+40
-2
+38
Ответ corazon blanco
Эрих Мария Верховцев. Супер!
Самое интересное, что я сначала написал коммент, а потом прочитал опус грузина.
+44
-8
+36
Приехал в Европу и сразу Россия плохая стала
+43
-8
+35
простая мерзость
+43
-12
+31
Ответ Крыло советов
Не поленитесь почитать дальше заголовка. Там действительно он прям как будто выживал в России. Тренировочная база вообще где то в лесу и это так страшно!
Страшнее всего было охраннику. Хвича своим присутствием спасал беднягу от разрыва сердца.
+27
0
+27
Я жил на базе один – у меня не было друзей, вокруг был глухой лес. Иногда я тренировался ночью, в темноте! А еще у меня были любимые книжки про Маугли и про Тарзана
+26
-1
+25
эх Хвича. не ожидал. еще одна жертва России.хорошр как я понял земляк когда никогда поесть приносил. а так то беда совсем. ну и хоть один человек нормальный нашелся(охранник) да и тот темноты боялся. просто филь ужасов какой то!
+31
-7
+24
Конкретный звездобол, надо очень сильно постараться, что бы выдумать такую дичь
+29
-7
+22
Ответ Spaten
Замученный дорогой Я выбился из сил И в доме лесника я Ночлега попросил!
С улыбкой добродушной
Палыч меня впустил
И жестом дружелюбным
На ужин пригласил (ах, нет, его же не кормили)
+24
-2
+22
Папа и агент решили перепридумать историю из фильма Гол, где мигрант в тяжелых условиях отрабатывает в одиночку штрафные и добивается успеха? Еще и клюква на уровне Красной жары, лол.
+24
-2
+22
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