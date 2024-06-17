Исламское государство* призывало атаковать автобус «Реала», фанатов клуба или совершить теракт на «Сантьяго Бернабеу». 9 человек задержаны в Испании в ходе спецоперации

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Сантьяго Бернабеу Евро-2024 Париж-2024 стадионы соцсети контент Футбол

Исламское государство* готовило атаку на игроков и болельщиков «Реала».

По данным El Confidencial, Гражданская гвардия Испании ликвидировала один из крупнейших пропагандистских центров, предположительно связанных с террористической группировкой Исламское государство*.

Группа пропагандистов занималась распространением различного радикального контента на множестве языков, включая испанский, через радиостанции, информационные агентства, компании по производству видео и профили в социальных сетях.

Отмечается, что посредством этих акций Исламское государство*, в частности, призывало к нападениям на игроков «Реала» и их болельщиков, а также сосредоточило внимание на чемпионате Европы-2024 в Германии и на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Так, террористическая организация призывала своих последователей атаковать автобус футболистов «Мадрида», их болельщиков или совершить теракт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В интернете распространялись плакаты с изображением мужчины с пистолетом, стреляющим в автобус футболистов, и изображением стадиона с подписью: «Ворвитесь в толпу, отвлеките охрану с помощью самодельной взрывчатки и ложных устройств и решительно продвигайтесь к своей главной цели».

В ходе операции, проведенной Гражданской гвардией в сотрудничестве с Европолом, ФБР и властями Нидерландов, Германии, Франции, Эстонии, Румынии и Исландии, в разных частях Испании были арестованы девять человек. Двое из них уже находятся в тюрьме временного содержания.

* – запрещенная в России террористическая организация

165 комментариев
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Гасить надо этих террористов. Ненавижу.
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В ростовском СИЗО около помойки тоже были игиловцы. Зажмурились. И так со всеми будет.
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Поэтому люди голосуют за правых. Белая цивилизация вымирает и истребляет сама себя, что нужно срочно остановить
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+54
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Их в Европу никто не хочет впускать.
+52
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+45
Ответ Dexter Morgan
Их в Европу никто не хочет впускать.
Их в Россию пускают, причём массово
+37
-6
+31
Ответ Zeitgeist Zeppelin
В ростовском СИЗО около помойки тоже были игиловцы. Зажмурились. И так со всеми будет.
А понтов то было, это нас Аллах отправил. Ну и отправляйтесь к своему Аллаху на прием
+39
-11
+28
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
То есть, карьеру строить не нужно, не нужно развиваться, а только размножаться и продавать помидоры надо?
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Лапорта пошел с козырей
+21
-2
+19
Тюрам с Мбаппе: "Очень ужасно будет допускать Ле Пен ко власти... Полюбому мигранты-ангелочки просто хотели фейерверк запустить в честь презентации Мбаппе..."
+31
-14
+17
Ответ Полный адекват
В России терактов не меньше, зависит ли это от либерализации общества?
Больше зависит от закрывания глаз на миграцию. Может это и жестко выглядит, но я бы ввел в любой стране для заезжающих правило трёх:
Первое нарушение, любое,даже административное - штраф и постановка на учёт.
Второе - гиганский штраф и постановка на учёт всей семьи.
Третье нарушение - депортация всей семьи. Чтоб не только за себя думал но и за окружающих близких своих. Неважно куда, просто за границу государства хоть прямо за шлагбаум в одних трусах.

Может и сурово, но вот таких я взглядов, много стран объездил - и почему то в голову не приходило там вальяжничать, прикрываясь национальностью или религией, да вообще чем угодно. Если человек мудак - неважно кто он и откуда)
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Ответ Мадина Уйгурова
Такие как вы и убивают, прямо читая и вырывая из контекста. А если бы учились и умели рассуждать, поняли бы смысл написанного.
Нам то Христианам зачем Коран читать? Мы то знаем, что не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. И вот как ни крути, так и есть
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Ответ Salamat Tolegen
ну конечно, когда весь Мир за Палестину, надо создать негативное впечатление о мусульманах. Старая еврейская хитрость
Людей в Крокусе расстреливали не иудеи
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Это 100 процентов были рига, дристан, клизмов, тяф007, мага777, бздухов или хураев
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Ответ Dexter Morgan
Их в Европу никто не хочет впускать.
Почему не хочет? Недавно Афганистан официально обратился к Германии, предоставив список бежавших ИГиловцев, также их преступления, и запросил их назад на казнь, либо же призвал заключить их в тюрьму. Вам ответ Мида Германии показать? Европа не только их хочет, но и укрывает у себя зная что они лайкают, что постят в фейсбуке и т.д
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Ответ Andrey Vinogradov
Комментарий удален модератором
Это уже за гранью.
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Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Ну ка мадам, сможете ли вы прокормить 4 детей? Вот тоже самое у многих. Японцы, Китайцы, Корейцы тоже не рожают.
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Ответ Мадина Уйгурова
Они постоянно всем угрожают и берут ответственность за все, что происходит в мире вплоть до несвежих булочек в гамбургерах. Той силы, что у них была в 2015 году уже нет. А эти единичные группировки по всему миру легко вычисляются если спецслужбы РАБОТАЮТ, а не филонят. Мерзейшая организация виновная в смерти тысяч мусульман (напомню, что в Сирии и Ираке они начали с того, что напали в спину на МУСУЛЬМАН свободной сирийской армии) от терактов которой в Афганистане, Ираке и Сирии было убито огромное количество мусульман. Дискредитаторы ислама с хозяевами в США (именно ЦРУ завалила оружием их в начале их деятельности, для борьбы с Асадом то есть Россией)
Мадина оправдывает исламистов) неудивительно.
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Исламисты - бичь планеты
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Ответ Мадина Уйгурова
Это хавариджы, а не ваххабиты
А ваххабиты это кто?)))Хабибки с Хасбиками?
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Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
"Религия справедливости????
Вы просто издеваетесь.. Постыдитесь.
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Ответ Dexter Morgan
Их студенты топят против Израиля и за Палестину. А не за ХАМАС.
Но они закрывают глаза на эти преступления хамас. Они даже допускают уничтожение Израиля, а также ненавидят евреев, которые живут в абсолютно разных странах и многие из них не имеют отношения к конфликту. Так как это называется?
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Ответ Dexter Morgan
Спасибо США. Огромное количество радикальных течений они создали по всему миру.
Не зря же их студенты топят за хамас
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Странно, вроде у Реала хорошая репутация в мусульманском мире. Единственные, кто не ставит радужные аватарки
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Религиозные фанатики страшные люди. В любой причем. Им нет оправдания!!!
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Ради чего?
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Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Это тонко или ватно?))
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Ответ Menedreal
Почему не хочет? Недавно Афганистан официально обратился к Германии, предоставив список бежавших ИГиловцев, также их преступления, и запросил их назад на казнь, либо же призвал заключить их в тюрьму. Вам ответ Мида Германии показать? Европа не только их хочет, но и укрывает у себя зная что они лайкают, что постят в фейсбуке и т.д
Ты реально предлагаешь доверять списку людей, предоставленных талибами? Откуда мы можем знать, что это действительно игиловцы, а не неугодные другим террористам граждане Афганистана?
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Ответ Menedreal
Почему не хочет? Недавно Афганистан официально обратился к Германии, предоставив список бежавших ИГиловцев, также их преступления, и запросил их назад на казнь, либо же призвал заключить их в тюрьму. Вам ответ Мида Германии показать? Европа не только их хочет, но и укрывает у себя зная что они лайкают, что постят в фейсбуке и т.д
Давайте ещё талибам верить начнём. Думаю, что талибы всех, кто им не нравится записывают в ИГИЛ.

Наверное, данные граждане на карандаше у немецких спецслужб. А нынешнему Афганистану, действительно, никого выдавать не надо.
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Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Я придерживаюсь агностических взглядов, и максимально нейтрально ко всем отношусь:) А вот ты уже агрессию и неуважение к другой религии проявила:))
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Ответ Мадина Уйгурова
Терроризм это то, что делает Израиль по отношению к Палестине. Палестинцы жертвы агрессора. С их стороны нет терроризма, они ведут войну за выживание. Борьба с захватчиками, которые хотят тебя уничтожить - не терроризм. Вся вина за смерти на Израиле.
Чушь какая ,это Израиль напал 07.10 резал, насиловал и убивал что ли, это видимо евреи прикрываются мирными жителями, и заложников нет, по вашему, всё что хочет Израиль чтоб на него не нападали, это вопрос выживания и хамас будет уничтожен не сомневайтесь.
Всё закончили
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