Исламское государство* призывало атаковать автобус «Реала», фанатов клуба или совершить теракт на «Сантьяго Бернабеу». 9 человек задержаны в Испании в ходе спецоперации
Исламское государство* готовило атаку на игроков и болельщиков «Реала».
По данным El Confidencial, Гражданская гвардия Испании ликвидировала один из крупнейших пропагандистских центров, предположительно связанных с террористической группировкой Исламское государство*.
Группа пропагандистов занималась распространением различного радикального контента на множестве языков, включая испанский, через радиостанции, информационные агентства, компании по производству видео и профили в социальных сетях.
Отмечается, что посредством этих акций Исламское государство*, в частности, призывало к нападениям на игроков «Реала» и их болельщиков, а также сосредоточило внимание на чемпионате Европы-2024 в Германии и на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Так, террористическая организация призывала своих последователей атаковать автобус футболистов «Мадрида», их болельщиков или совершить теракт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В интернете распространялись плакаты с изображением мужчины с пистолетом, стреляющим в автобус футболистов, и изображением стадиона с подписью: «Ворвитесь в толпу, отвлеките охрану с помощью самодельной взрывчатки и ложных устройств и решительно продвигайтесь к своей главной цели».
В ходе операции, проведенной Гражданской гвардией в сотрудничестве с Европолом, ФБР и властями Нидерландов, Германии, Франции, Эстонии, Румынии и Исландии, в разных частях Испании были арестованы девять человек. Двое из них уже находятся в тюрьме временного содержания.
* – запрещенная в России террористическая организация
Первое нарушение, любое,даже административное - штраф и постановка на учёт.
Второе - гиганский штраф и постановка на учёт всей семьи.
Третье нарушение - депортация всей семьи. Чтоб не только за себя думал но и за окружающих близких своих. Неважно куда, просто за границу государства хоть прямо за шлагбаум в одних трусах.
Может и сурово, но вот таких я взглядов, много стран объездил - и почему то в голову не приходило там вальяжничать, прикрываясь национальностью или религией, да вообще чем угодно. Если человек мудак - неважно кто он и откуда)
Вы просто издеваетесь.. Постыдитесь.
Наверное, данные граждане на карандаше у немецких спецслужб. А нынешнему Афганистану, действительно, никого выдавать не надо.
Всё закончили