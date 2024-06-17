Исламское государство* призывало атаковать автобус «Реала», фанатов клуба или совершить теракт на «Сантьяго Бернабеу». 9 человек задержаны в Испании в ходе спецоперации

Исламское государство* готовило атаку на игроков и болельщиков «Реала».

По данным El Confidencial, Гражданская гвардия Испании ликвидировала один из крупнейших пропагандистских центров, предположительно связанных с террористической группировкой Исламское государство*.

Группа пропагандистов занималась распространением различного радикального контента на множестве языков, включая испанский, через радиостанции, информационные агентства, компании по производству видео и профили в социальных сетях.

Отмечается, что посредством этих акций Исламское государство*, в частности, призывало к нападениям на игроков «Реала» и их болельщиков, а также сосредоточило внимание на чемпионате Европы-2024 в Германии и на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Так, террористическая организация призывала своих последователей атаковать автобус футболистов «Мадрида», их болельщиков или совершить теракт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В интернете распространялись плакаты с изображением мужчины с пистолетом, стреляющим в автобус футболистов, и изображением стадиона с подписью: «Ворвитесь в толпу, отвлеките охрану с помощью самодельной взрывчатки и ложных устройств и решительно продвигайтесь к своей главной цели».

В ходе операции, проведенной Гражданской гвардией в сотрудничестве с Европолом, ФБР и властями Нидерландов, Германии, Франции, Эстонии, Румынии и Исландии, в разных частях Испании были арестованы девять человек. Двое из них уже находятся в тюрьме временного содержания.

* – запрещенная в России террористическая организация