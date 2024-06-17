Министр спорта Татарстана: «Игры БРИКС – серьезный конкурентный продукт. Рейтинги ряда видов спорта соизмеримы с некоторыми матчами Евро»

Министр спорта Татарстана назвал Игры БРИКС конкурентным продуктом.

Турнир проходит в Казани с 12 по 23 июня.

«Не хочется двигаться к финишу. От души хочу сказать, что как функционеру и организатору приятно слышать обратную связь от тренеров, спортсменов, судей и всех гостей. Конечно, мы имели такой план, хотели сделать всё на самом высоком уровне. Еще не прошел и год, как мы приняли решение проводить Игры БРИКС в таком масштабе. Ни одна страна их так не организовывала. Мы задали весьма серьезный тон. Бразильцы сказали, что не знают, как повторить это. Но мы знаем себе цену без какой-либо бравады.

Это был вызов, многие вещи мы делали впервые, потому что не было четкого понятного регламента проведения Игр. Но это будет пример тем, кто будет организовывать следующие Игры. Мы видим хороший отклик. Спортсмены отмечают уровень и качество объектов, их не обманешь. Мы использовали все наследие Универсиады, хочется сказать спасибо всем за то, что доверились нам», – сказал Владимир Леонов.

«Стоит отметить невероятный интерес у зрителей, хотя был скепсис, придут ли они вообще, но везде аншлаги. Мы вместе раскрутили бренд, потому что год назад никто не знал об Играх БРИКС. Сейчас это серьезный конкурентный продукт. Рейтинги ряда видов спорта соизмеримы с некоторыми матчами чемпионата Европы. Это здорово. Есть запросы, что не приехали достойные соперники из других стран. Если мы раскрутим формат, будут приезжать спортсмены лучше. Это только первый продукт, который только зарождается, так что все нормально.

Каждый вечер в зоне размещения мы делаем культурную программу – это очень объединяет в непростое время. Мы видим то забытое сообщество, в котором нет предвзятости и все хорошо общаются. Да, они конкуренты на площадке, но вне площадки царит дружеская атмосфера. Все это замечают. Не видим негатива или ненужной искры. Это отличный турнир, формат на который приезжают все те, кто хочет приехать», – добавил он.

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