Министр спорта Татарстана: «Игры БРИКС – серьезный конкурентный продукт. Рейтинги ряда видов спорта соизмеримы с некоторыми матчами Евро»

Теги Евро-2024 Владимир Леонов Игры БРИКС Легкая атлетика

Министр спорта Татарстана назвал Игры БРИКС конкурентным продуктом.

Турнир проходит в Казани с 12 по 23 июня.

«Не хочется двигаться к финишу. От души хочу сказать, что как функционеру и организатору приятно слышать обратную связь от тренеров, спортсменов, судей и всех гостей. Конечно, мы имели такой план, хотели сделать всё на самом высоком уровне. Еще не прошел и год, как мы приняли решение проводить Игры БРИКС в таком масштабе. Ни одна страна их так не организовывала. Мы задали весьма серьезный тон. Бразильцы сказали, что не знают, как повторить это. Но мы знаем себе цену без какой-либо бравады.

Это был вызов, многие вещи мы делали впервые, потому что не было четкого понятного регламента проведения Игр. Но это будет пример тем, кто будет организовывать следующие Игры. Мы видим хороший отклик. Спортсмены отмечают уровень и качество объектов, их не обманешь. Мы использовали все наследие Универсиады, хочется сказать спасибо всем за то, что доверились нам», – сказал Владимир Леонов.

«Стоит отметить невероятный интерес у зрителей, хотя был скепсис, придут ли они вообще, но везде аншлаги. Мы вместе раскрутили бренд, потому что год назад никто не знал об Играх БРИКС. Сейчас это серьезный конкурентный продукт. Рейтинги ряда видов спорта соизмеримы с некоторыми матчами чемпионата Европы. Это здорово. Есть запросы, что не приехали достойные соперники из других стран. Если мы раскрутим формат, будут приезжать спортсмены лучше. Это только первый продукт, который только зарождается, так что все нормально.

Каждый вечер в зоне размещения мы делаем культурную программу – это очень объединяет в непростое время. Мы видим то забытое сообщество, в котором нет предвзятости и все хорошо общаются. Да, они конкуренты на площадке, но вне площадки царит дружеская атмосфера. Все это замечают. Не видим негатива или ненужной искры. Это отличный турнир, формат на который приезжают все те, кто хочет приехать», – добавил он.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть

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88 комментариев
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Особенно синхронное плавание очень серьезный конкурентный продукт. Где в 2 видах не набиралось и двух участников)
Неужели им самим не смешно?
+157
-3
+154
Выступление Мальцева сегодня точно смотрело больше людей, чем матч Румыния-Украина. Даже по комментариям видно
+60
-6
+54
сам БРИКС - клуб по интересам, не несущий никаких идей. Какой спорт, Господи, сидите там спокойно
+53
0
+53
Ответ nwgdm7y2p6
Особенно синхронное плавание очень серьезный конкурентный продукт. Где в 2 видах не набиралось и двух участников) Неужели им самим не смешно?
Они просто привыкли позориться)
Для них это норма
+45
-2
+43
И конкурентный. Уже по всем пабликам разошлось фото нашего синхрониста, у которого ни одного человека не было в соперниках. Одиноко стоять на пъедистале - мягко говоря странно и нелепо выглядело
+32
0
+32
Ответ Bartez1986
Выступление Мальцева сегодня точно смотрело больше людей, чем матч Румыния-Украина. Даже по комментариям видно
Александр интересно весь призовой фонд заберёт - за первое, второе и третье место❓🤔
+28
-2
+26
Ну что он несет? Какой к черту конкурентный продукт? У, прости господи, Игр Будущего потенциала больше чем у этой копии Олимпийский Игр с Алиэкспресс. Билеты бесплатно раздают, так они даже бесплатно никому не нужны. Центральный стадион в выходной день заполняется на этот "конкурентный продукт" процентов на 5. Балабол
+25
-1
+24
Напомнило соревнования из детства по борьбе, когда какой-нибудь паренек не по годам много весит и в его категории никого нет, кроме него самого. И он получает грамоту за первое место не проведя ни одной схватки. Вроде и радостно за него и понимаешь, что что-то не так)
+21
0
+21
Настолько конкурентный, что там даже Журова может занимать вторые места не трезвея
+15
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"Формат, на который приезжают все те, кто хочет приехать". На другие форматы, надо понимать, притаскивают силком...
+15
-1
+14
Рейтинги ряда видов спорта соизмеримы с некоторыми матчами Евро» --- Ха-ха-ха! Министр Татарии трибуны на Евро видел? Или он слеп, как крот?
+15
-2
+13
Ответ Karpins
Напомнило соревнования из детства по борьбе, когда какой-нибудь паренек не по годам много весит и в его категории никого нет, кроме него самого. И он получает грамоту за первое место не проведя ни одной схватки. Вроде и радостно за него и понимаешь, что что-то не так)
😂у друга детства коллекция медалей и грамот была по вольной борьбе. Но он стабильно 3й был. Их трое в области было толстяков.
+12
0
+12
Я тут случайно включил лёгкую атлетику что ударило в глаза,как бы операторы матч ТВ не пытались прятать полупустой стадион, все равно было видно что людей очень мало,
+11
0
+11
Везде аншлаги??? Мы разные игры смотрели похоже. Глянул 2-ой день легкой атлетики, вечернюю сессию специально. Зрителей - ну на первом ряду есть, думаю родственники/знакомые атлетов.
+10
0
+10
Игры БРИКС - конкурентный продукт?
Разве что жизнедеятельности человека.
+8
0
+8
Ответ Karpins
Напомнило соревнования из детства по борьбе, когда какой-нибудь паренек не по годам много весит и в его категории никого нет, кроме него самого. И он получает грамоту за первое место не проведя ни одной схватки. Вроде и радостно за него и понимаешь, что что-то не так)
Как адамчик)))
+7
0
+7
В теннисе Симакин победил индийца (Симакин на данный момент 548 ракетка мира), ну и что это за уровень? Даже не челленджер...
+6
0
+6
А че, они уже идут?
+6
0
+6
Песня есть: « Я тебе конечно верю …» 😂😂
+5
0
+5
Ответ c12h22o11
сам БРИКС - клуб по интересам, не несущий никаких идей. Какой спорт, Господи, сидите там спокойно
Сидим чилим, все путем. БРИКС СИЛА, ДОЛЛАР МОХИЛА. ВСем по игрушечки.
+7
-2
+5
Хотелось бы ещё увидеть сравнение рейтингов с главным соревнованием вселенной - суперсерией России и Белоруссии
+6
-1
+5
- Так, составляем рейтинги. Будем звонить опрашивать, что они смотрели.
-Да, господин министр
......(на следующий день).....
- Алло, кто это?
- Это майор ФСБ Николай Валиев. Вы смотрите игры БРИКС?
- Да, да, уже включил, вот вижу синхронное плавание у мужчин. Что-о-о-о? Извините товарищ майор, это я не вам.
- А футбол, ЕВРО, смотрите небось тайком?
- Нет, товарищ майор, я вообще ненавижу это всё немецкое. И когда этому Гюндогану врезали шипами, клянусь, я был очень рад.
+5
0
+5
Конкуретно содержащий продукт
+4
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+4
Ответ Mr. Mouset
Ну что он несет? Какой к черту конкурентный продукт? У, прости господи, Игр Будущего потенциала больше чем у этой копии Олимпийский Игр с Алиэкспресс. Билеты бесплатно раздают, так они даже бесплатно никому не нужны. Центральный стадион в выходной день заполняется на этот "конкурентный продукт" процентов на 5. Балабол
пытался пролистываьть пару раз - полтора болельщика на стадионе - жалкое зрелище
+4
0
+4
посмотрел один вечер легкой атлетики, позорище конечно с точки зрения общего уровня, убогие индусы с китайцами и наши пьедесталы с вкраплениями белорусов.
Гляньте медальную табличку на офсайте, это зло как оно есть
+4
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Пьяный что ли...
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Его пытали!!!
+3
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Спортсмены могли бы приехать хотя бы для проверки готовности перед Олимпиадой. ИМХО им бы ещё доплатили бы скорее всего. И всё равно никто не приехал. Может быть нам что-то не договаривают?
+3
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+3
Потёмкинские игры. Да и не только они.
+3
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+3
Кто-то вообще смотрит эти "весёлые старты"?
+3
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+3
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