Алина Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани

Теги Александр Поветкин Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет послом Игр БРИКС.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.

«Алина Загитова 6 июня будет представлена как посол Игр БРИКС», – сказал источник, отметив, что в послы также посвятят олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 24 июня.

56 комментариев
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Безызбежные игры 😂
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Организаторы время проведения, конечно подобрали… Как раз параллельно Евро-2024 по футболу. Предвкушаю эти рекордные телерейтинги Игр БРИКС…
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Ответ Streetbor
посол есть, а игр нету)
Не
Это игры дружбы отменили. А брикс пока на месте
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Ответ TheWitcher
Организаторы время проведения, конечно подобрали… Как раз параллельно Евро-2024 по футболу. Предвкушаю эти рекордные телерейтинги Игр БРИКС…
Как будто без евро футбольные болельщики рванулись бы к тв
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+6
Отличный и достойный выбор.
+11
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Ответ На Пекин
Любят Алину в Казани, удачи и ярких впечатлений!
Ну да, татары ведь любят татар
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Если без стёба, то я просто рад за Алину.
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Это что ещё за игры? 100500 аналог Олимпиады, только без спортсменов?
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Любят Алину в Казани, удачи и ярких впечатлений!
+21
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Ответ Железная Леди
Кто же сомневался . Казань город игр.
А Александр Поветкин как к Казани относится?))
И Алину и Александра выбрали как ОЧ.
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Ответ Ебздрогыч
Какие игры - такой и посол! Главное - почаще берите интервью у посла, нужны новые фишки!
Олимпийская чемпионка, серебряный призер командных соревнований ОИ , чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира, победительница Финала Гран-при, выигравшая все по юниорам и взрослым, обладательница исторических мировых рекордов, да, посол очень хорош.
+3
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Похоже, самыми узнаваемыми на играх будут не участники, а послы.
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Ответ Viks
Тогда она будет посол организаторов игр Брикс. И вообще это не игры Брикс, а российские игры, поскольку никакие страны Брикс не входят в состав учредителей этих игр.
Хмм так если страны Брикс не входят в состав учредителей игр почему вы хотите чтобы все страны Брикс выбирали посла ?). Это же не логично.
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Ответ Леха Нету
Станет послом. Это её там пошлют?
Посо́л — дипломатический представитель высшего ранга своего государства в иностранном государстве (или в нескольких государствах по совместительству) или в международной организации; официальный представитель интересов и руководства своей страны
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Ответ Ф_Крюгер
Ну да, татары ведь любят татар
Не всех подряд татар а конкретно Алину.
Ведь именно из Казани есть и другие Олимпийские чемпионы, но выбрали именно Алину.
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Ответ Kerghoodoo
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Замечательная новость! Алина прекрасная спортсменка, наша олимпийская чемпионка, гордость российского спорта!
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Очень крутая новость. Рада за Алину))
+11
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Алина Загитова - Посол Игр БРИКС. Это безызбежно!
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