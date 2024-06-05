Алина Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани
Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет послом Игр БРИКС.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.
«Алина Загитова 6 июня будет представлена как посол Игр БРИКС», – сказал источник, отметив, что в послы также посвятят олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 24 июня.
Это игры дружбы отменили. А брикс пока на месте
И Алину и Александра выбрали как ОЧ.
Ведь именно из Казани есть и другие Олимпийские чемпионы, но выбрали именно Алину.