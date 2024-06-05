Алина Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет послом Игр БРИКС.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.

«Алина Загитова 6 июня будет представлена как посол Игр БРИКС», – сказал источник, отметив, что в послы также посвятят олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 24 июня.