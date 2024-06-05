Ролан Гаррос. 1/4 финала. Мирра Андреева встретится с Соболенко, Рыбакина – с Паолини
Мирра Андреева сыграет с Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 5 июня, 16.45
- Дата проведения
- 5 июня, 15.15
Россия 3 было / 1 осталась
США 2/1
Италия 2/1
Чехия 1/1
Польша 1/1
Беларусь 1/1
Казахстан 1/1
Тунис 1/1
По результатам выступлений мы имеем довольно привычную картину, когда в 1/4 финала представительницы 8 разных стран. Лидеры - США и Россия, имели неплохие шансы иметь хотя бы по 2 теннисистки в 1/4, но увы... Зато Польша, Беларусь, Тунис и Казахстан еще раз показали, что счастье не в количестве, а в качестве :)