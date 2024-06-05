Ролан Гаррос. 1/4 финала. Мирра Андреева встретится с Соболенко, Рыбакина – с Паолини

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Жасмин Паолини Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева сыграет с Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
5 июня, 16.45
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
5 июня, 15.15
Онлайн матча
24 комментария
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За Елену Рыбакину!
+7
-1
+6
Обыграть Соболенко сейчас архисложная задача, но надеюсь, что у Мирры это получится сделать! Удачи нашей девочке!!!✌️
+6
-2
+4
За Мирру 🙏🙏🙏
+5
-2
+3
Надеюсь Елена будет спокойно и расслаблено играть 👍
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Как думаешь, сколько Андреева геймов возьмет, менее четырех или больше?
Обьективно-если возьмёт больше пяти, это будет успехом. Если же вдруг получиться прям побороться, (во что конечно вериться с трудом), ну тогда вообще круто будет.
+2
0
+2
Более за Лену! Нужно выходить в 1/2👌
+2
-1
+1
Я зато знаю что сейчас напевает Мирра с утра.... По полям по полям синий трактор едет к нам....
+3
-2
+1
Впервые посмотрю матч Андреевой и притоплю за неё, против главного морально -нравственного зла двух туров
+2
-1
+1
Ответ Alex.K71
Обыграть Соболенко сейчас архисложная задача, но надеюсь, что у Мирры это получится сделать! Удачи нашей девочке!!!✌️
🤝
+1
0
+1
Ответ Stas Salesov
Трансформатор шакальнет чисто на своей физухе. Сочувствую Мирре
Почему трансформатор?
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0
+1
Ответ Дмитрий Воронцов
Паолини идет за титулом! Сегодня будет относительно легкий матч, а вот против Андреевой Жасмин придется выдать все, что есть
Москвичка её не заметит , а Андреева будет есть круассаны в Каннах и купаться
+2
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Ответ Stas Salesov
Как думаешь, сколько Андреева геймов возьмет, менее четырех или больше?
Ну в Мадриде пять геймов взяла. По идее тут более медленные условия и это ей должно быть на руку, так что может даже шесть-семь наскребёт.
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Ответ Ivan Stasuk
Почему трансформатор?
За другое созвучное слово комментарий сразу удалят)
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Ответ Док Аксель
Сегодня интересные пары и есть за кого поболеть и в парном разряде тоже. Лене удачи, как и Мирре в игре с Ариной и в паре с мамой Верой.
Расписание странное. В 16-45 одиночка у Мирры, а в 16-30 пара. Видимо после одиночки придётся сразу играть пару и там будут ждать
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Итоги выступлений по странах в 1/8 финала:
Россия 3 было / 1 осталась
США 2/1
Италия 2/1
Чехия 1/1
Польша 1/1
Беларусь 1/1
Казахстан 1/1
Тунис 1/1
По результатам выступлений мы имеем довольно привычную картину, когда в 1/4 финала представительницы 8 разных стран. Лидеры - США и Россия, имели неплохие шансы иметь хотя бы по 2 теннисистки в 1/4, но увы... Зато Польша, Беларусь, Тунис и Казахстан еще раз показали, что счастье не в количестве, а в качестве :)
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Если Андреева возьмет у Собонеки больше 5 геймов, уже будет прогресс. Сейчас топ-4 сильно выделяется и обыграть их игроками, находящимися за пределами топ-4, вряд ли получится.
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Сегодня интересные пары и есть за кого поболеть и в парном разряде тоже. Лене удачи, как и Мирре в игре с Ариной и в паре с мамой Верой.
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