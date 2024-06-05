Латыпов, Логинов, Халили, Резцова, Наталия Шевченко, Казакевич и еще 26 биатлонистов вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25

Теги сборная России сборная России жен Лариса Куклина Александр Логинов Антон Бабиков Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Кристина Резцова Петр Пащенко Александр Поварницын Виктория Сливко Виктор Плицев Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Мошкова Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Валерия Каюмова (Васнецова) Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Кирилл Бажин Иван Колотов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алексей Вагин Александр Корнев Евгений Сидоров Юлия Шеллер Биатлон

32 биатлониста вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25.

У мужчин в список включены Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Роман Еремин, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин и Карим Халили.

В женский состав вошли Анастасия Батманова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Наталья Дуркина (Гербулова), Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Екатерина Носкова (Мошкова), Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Юлия Шеллер.

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