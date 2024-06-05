Латыпов, Логинов, Халили, Резцова, Наталия Шевченко, Казакевич и еще 26 биатлонистов вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25

32 биатлониста вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25.

У мужчин в список включены Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Роман Еремин, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин и Карим Халили.

В женский состав вошли Анастасия Батманова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Наталья Дуркина (Гербулова), Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Екатерина Носкова (Мошкова), Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Юлия Шеллер.