«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова с «Бешикташем». Переговоры с экс-игроком ЦСКА продолжаются, сумма перехода составит 4,5 млн евро («СЭ»)
Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Зенит».
По информации «Спорт-Экспресса», «Бешикташ» готов принять предложение петербуржцев о приобретении казахстанского игрока за ту же сумму, за которую турецкий клуб покупал его у ЦСКА – 4,5 миллиона евро.
Утверждается, что Зайнутдинов – приоритетный вариант «Зенита» на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. 26-летний игрок не будет считаться в Мир РПЛ легионером.
Отмечается, что если с «Бешикташем» договоренность достигнута, то с самим Зайнутдиновым переговоры «Зенита» продолжаются.
За турецкий клуб Бахтиер провел 37 матчей и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.
Что-то немного нелогично от Бахи.
бгг
Правда на трансфермаркте Бахтиер стоит 5млн, а Круг всего 1,8.
Хотите сказать, что за год он не попробовал?
>Венеция очень хороший.
Хороший по какому принципу?
Нельзя бывших игроков ЦСКА подписывать ни в коем случае?
Сколько трофеев воспитанниками выиграли в последнее время? Забавно ещё в следующем сезоне будет, если Чалов уйдёт, у вас в основе будет бегать два воспитанника Зенита (Круг и Облаков) и два воспитанника ЦСКА)
Теперь мы всё межсезонье будем наслаждаться инсайдами про интерес Зенита к очередному игроку из Казахстана ))
1. Меньшую зарплату
2. В клуб без турнирных амбиций и возможно с перспективой вылета с лигу ниже
и все ради чести несколько раз в год выйти на поле против (кто там сейчас звезды серии А, даже с ходу никто в голову не приходит).
А вы то сам работу по такому же принципу выбираете, или это другое?