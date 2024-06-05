«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова с «Бешикташем». Переговоры с экс-игроком ЦСКА продолжаются, сумма перехода составит 4,5 млн евро («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Спорт-Экспресс Футбол

Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», «Бешикташ» готов принять предложение петербуржцев о приобретении казахстанского игрока за ту же сумму, за которую турецкий клуб покупал его у ЦСКА – 4,5 миллиона евро.

Утверждается, что Зайнутдинов – приоритетный вариант «Зенита» на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. 26-летний игрок не будет считаться в Мир РПЛ легионером.

Отмечается, что если с «Бешикташем» договоренность достигнута, то с самим Зайнутдиновым переговоры «Зенита» продолжаются.

За турецкий клуб Бахтиер провел 37 матчей и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

125 комментариев
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Теперь будет идеальная команда: 8 бразильцев + 2 казаха + 1 российский вратарь.
+188
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+179
Ответ Marouane Chamakh
вратарь может и латыш
да ну, разве ж это латыш? Так, латышонок!
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Ответ deligy
Теперь будет идеальная команда: 8 бразильцев + 2 казаха + 1 российский вратарь.
вратарь может и латыш
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+55
А какой смысл был уезжать в Турцию под предлогом "хочу попробовать себя в Европе и построить карьеру там", чтобы снова вернуться в Россию ?

Что-то немного нелогично от Бахи.
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-8
+43
Ответ Кирилл
А какой смысл был уезжать в Турцию под предлогом "хочу попробовать себя в Европе и построить карьеру там", чтобы снова вернуться в Россию ? Что-то немного нелогично от Бахи.
Так он в Турции теперь легионер это вопрос к туркам. У них правила поменялись.
+42
-3
+39
Ответ Heroes!
Ну понятно -"попробовал себя в Европе". Скорее всего как с Фернандесом - тот тоже хотел домой, но почему-то оказался в Зените.
А почему ЦСКА для Зайнутдинова дом, а не Ростов, например? Там он тоже 3 сезона провёл, в безграничной любви к ЦСКА, как тот же Фернандес, не клялся. Или любой игрок, когда-то игравший за ЦСКА, теперь обязан играть только в ЦСКА, иначе фу, Иуда?
+23
-2
+21
Ответ Heroes!
Ну понятно -"попробовал себя в Европе". Скорее всего как с Фернандесом - тот тоже хотел домой, но почему-то оказался в Зените.
Вас даже интервью Кругового ничему не научило.
+28
-8
+20
Агент его уже опроверг этот вброс)
+17
-3
+14
Ответ Кирилл
А какой смысл был уезжать в Турцию под предлогом "хочу попробовать себя в Европе и построить карьеру там", чтобы снова вернуться в Россию ? Что-то немного нелогично от Бахи.
ну он пока не соглашался на этот переход, судя по новости
+14
-2
+12
Зенит как базовый клуб сборной Казахстана. 😬
+11
-1
+10
Ответ Slava Vestiaz
В итоге выходит что Зенит с ЦСКА махнулись левыми защитниками. Правда на трансфермаркте Бахтиер стоит 5млн, а Круг всего 1,8.
Ну так и Круг бесплатно перешел, а за Баху еще заплатить надо
+11
-2
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Российских футболистов Медведев вообще не рассматривает ?
Пробовал зимой рассматривать. Но оказалось, что российские футболисты и их российские клубы офигели в край и за цену одного Тикнизяна/Скопинцева можно взять трёх Зайнутдиновых. При том что игровой уровень сопоставим. Так что выбор очевиден.
+9
0
+9
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Вы начинаете страдать манией Спартака. У тех все вечно вокруг них крутится.
+8
0
+8
казахи - сила, Спартаку - могила!

бгг
+20
-13
+7
Теперь не Зенит Рио-де-Жанейро а Зенит Астана получается
+10
-4
+6
В итоге выходит что Зенит с ЦСКА махнулись левыми защитниками.
Правда на трансфермаркте Бахтиер стоит 5млн, а Круг всего 1,8.
+7
-1
+6
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Предлагаю расформировать ФК Зенит.
+6
-1
+5
Ответ Кирилл
А какой смысл был уезжать в Турцию под предлогом "хочу попробовать себя в Европе и построить карьеру там", чтобы снова вернуться в Россию ? Что-то немного нелогично от Бахи.
Смысл вернуться в Россию очевиден, никакой Бешикташ не даст ему такой контракт как в Зените. Нормальное дело. Его можно понять, Зенит тоже - Сантосу необходим дублëр, тем более не легионер.
+8
-3
+5
Ответ Heroes!
А где я написал, что ЦСКА для Зайнутдинова дом? Просто уходя из ЦСКА он говорил, что хочет попробовать себя в Европе и еврокубках. А сейчас = всё? Не верю, что агент не мог подобрать варианты - Венеция очень хороший.
>хочет попробовать себя в Европе и еврокубках.
Хотите сказать, что за год он не попробовал?
>Венеция очень хороший.
Хороший по какому принципу?
+7
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+5
Казахстан Алга!
+6
-2
+4
Ответ Честный контроль
Пока руководство Зенит будет настолько мелочным и злопамятным, лишь бы насолить обидчикам, не быть клубу с берегов Невы великим!
Что на этот раз не так?
Нельзя бывших игроков ЦСКА подписывать ни в коем случае?
+7
-3
+4
Ответ Дмитрий Шиянов
Особенно Облаков - воспитанник Зенита Еще чего придумаешь?
СДЮШОР Зенита с 2007 по 2016 год, потом два года в Уфе и переход в ЦСКА, воспитанник какого клуба он по вашему? ЦСКА?
+4
0
+4
Ответ deligy
Теперь будет идеальная команда: 8 бразильцев + 2 казаха + 1 российский вратарь.
Касьерра и Барриос будут в основе, а значит 6 бразильцев, 2 колумбийца, 2 казаха и российский вратарь.
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Шиянов
Да вы просто запарили, еще Зарема мясная все это пару лет прогнозировала. Правда, зачем воспитывать игроков, если можно с бездонного кармана достать и купить, и вправду
Ооо, не думал я, что болелы ЦСКА начнут Зареме покланяться, это мощно конечно)
Сколько трофеев воспитанниками выиграли в последнее время? Забавно ещё в следующем сезоне будет, если Чалов уйдёт, у вас в основе будет бегать два воспитанника Зенита (Круг и Облаков) и два воспитанника ЦСКА)
+4
-1
+3
Ответ deligy
Теперь будет идеальная команда: 8 бразильцев + 2 казаха + 1 российский вратарь.
Учи фирмы. Барриос - колумбиец
+4
-1
+3
Ответ Ком иль фо
Агент его уже опроверг этот вброс)
А пацаны, вон, уже такое обсуждение устроили)))
+4
-1
+3
Оу! Масковская журналистика благодаря феерии Алипа в финале кубка (а особенно после его вручения) узнала, что в Зените есть не только бразильцы, но и казах!
Теперь мы всё межсезонье будем наслаждаться инсайдами про интерес Зенита к очередному игроку из Казахстана ))
+3
0
+3
Ответ Heroes!
Чемпионат Италии в Топ 5, да , нет еврокубков, но можно поиграть против футболистов, к конкурентам ушел вингер ( одна из позиций Зайнутдинова)
Я правильно понимаю, что вы предлагаете игроку переходить на:
1. Меньшую зарплату
2. В клуб без турнирных амбиций и возможно с перспективой вылета с лигу ниже
и все ради чести несколько раз в год выйти на поле против (кто там сейчас звезды серии А, даже с ходу никто в голову не приходит).
А вы то сам работу по такому же принципу выбираете, или это другое?
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Уж всяко лучше чем Круговой.
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Ответ Zenith forever
Почему? Вот пытались рассмотреть Соболева, так московские руководители сразу перегрелись.
Скажу честно - мне вот не верится что питерцы реально хотели приобрести этого дельфина.
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