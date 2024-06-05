Жирков о Евро-2024: «Россия бы спокойно попала, если бы не дисквалификация. Сейчас это не было бы проблемой»

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Евро-2024 Футбол

Юрий Жирков считает, что сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024.

– Смог бы нынешний «Зенит» выйти из группы Лиги чемпионов?

– Трудно сказать. И плохая команда может показать хороший футбол и выйти из группы. Сложно сравнивать прошлые составы с нынешними.

Но я думаю, что сборная России, например, спокойно попала бы на чемпионат Европы в Германии, если бы не дисквалификация. Сейчас туда попасть не было бы для нас проблемой, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

26 комментариев
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Ну да, по традиции, спокойно бы отобрались на Евро, спокойно бы повыходили из группы в ЛЧ, спокойно бы взяли Чемпионат мира по хоккею.
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Норвегия, Уэльс и Швеция не отобрались, а вот мы "спокойно попали бы" 😎
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Не мелочись 🤡
Победила бы!!
Уровень чемпа то бьёт все рекорды..
Кубок России у нас иниереснее финала ЛЧ! И все об этом знают
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Да Зенит бы точно выиграл ЛЧ, в финале бы Сергеев с Кассьерой этому Куртуа по дублю бы влепили!
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Ответ Pixel 8
С 2004 года начиная росия всегда квалифицировалась на Евро, причём однажды из сложнейшей группы с кроватией и наглией. Так что слова jerkoffa не лишены логики.
Кроватия, наглия-что за юродство?
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А на самом Евро получили бы очередное последнее место.
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Ответ QWertY
Так туда попали окраина и Грузия, это уже говорит о том, что на Евро теперь могут попасть донные сборные. А Россия и без увеличения команд играла в финальной стадии
Сборная России с 2008 года только деградировала, легендарная диагональ Зобнина в матче с Данией в стиле Фигу тому подтверждение, я думаю такое дно никогда бы не попало в состав сборной лет 50
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Попала бы , но традиционно выступила бы ужасно, и все были бы на нервах
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Ответ QWertY
Так туда попали окраина и Грузия, это уже говорит о том, что на Евро теперь могут попасть донные сборные. А Россия и без увеличения команд играла в финальной стадии
Попасть то можно, но Брондбю и Карабах тоже попадали в групповой этап ЛЧ. Тут никаких противоречий
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Юра, я слишком долго уже болею за вас...
Мы бы и здесь нашли бы где обгадиться
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Жена текст подсказала? Шикарно и умно!
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Россия бы обязательно выиграла Евро, если бы не дисквалификация!
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Ответ ЭАГ
100% даю, наша сборная на Евро не вышла бы. Правильно говорит Карпин, при нашем лимите это невозможно, из 33 игроков, надо выбрать 23.
Англичане же как то собирают сборную вообще без лимитов
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* говорит что-то на бразильском
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Ответ Антон Фалафель
Ну да, по традиции, спокойно бы отобрались на Евро, спокойно бы повыходили из группы в ЛЧ, спокойно бы взяли Чемпионат мира по хоккею.
Спокойствие только спокойствие (с) человек любил Карлсона
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Ответ Pixel 8
ещё росия с маленькой буквы и jerkoff... За это будут предъявы?
За это-нет, абсолютно по барабану
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Ответ ЭАГ
100% даю, наша сборная на Евро не вышла бы. Правильно говорит Карпин, при нашем лимите это невозможно, из 33 игроков, надо выбрать 23.
Держу в курсе, Карпин только что сказал, что лимит нормальный и ничего менять не надо 😎
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Ответ CoMoBo3
Держу в курсе, Карпин только что сказал, что лимит нормальный и ничего менять не надо 😎
Это он сказал для Ростова, а для сборной это кошмар.
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Ответ Krauvec Cool
Как раз сборная России сейчас на пике, могли выиграть Евро, но пендосия решила убрать конкурентов.
Да, сборная России вполне могла бы помешать пендосам выиграть ЧЕ, ведь на этом турнире они всегда были главным конкурентом в борьбе за золото
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Ответ Krauvec Cool
Как раз сборная России сейчас на пике, могли выиграть Евро, но пендосия решила убрать конкурентов.
Кто такая Пендосия? Твоя злобная мачеха?
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