Жирков о Евро-2024: «Россия бы спокойно попала, если бы не дисквалификация. Сейчас это не было бы проблемой»

Юрий Жирков считает, что сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024.

– Смог бы нынешний «Зенит» выйти из группы чемпионов?

– Трудно сказать. И плохая команда может показать хороший футбол и выйти из группы. Сложно сравнивать прошлые составы с нынешними.

Но я думаю, что сборная России, например, спокойно попала бы на чемпионат Европы в Германии, если бы не дисквалификация. Сейчас туда попасть не было бы для нас проблемой, – сказал бывший игрок « » и сборной России.