Жирков о Евро-2024: «Россия бы спокойно попала, если бы не дисквалификация. Сейчас это не было бы проблемой»
Юрий Жирков считает, что сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024.
– Смог бы нынешний «Зенит» выйти из группы Лиги чемпионов?
– Трудно сказать. И плохая команда может показать хороший футбол и выйти из группы. Сложно сравнивать прошлые составы с нынешними.
Но я думаю, что сборная России, например, спокойно попала бы на чемпионат Европы в Германии, если бы не дисквалификация. Сейчас туда попасть не было бы для нас проблемой, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Победила бы!!
Уровень чемпа то бьёт все рекорды..
Кубок России у нас иниереснее финала ЛЧ! И все об этом знают
Мы бы и здесь нашли бы где обгадиться