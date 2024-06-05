Акатьева, Жилина, Садкова, Игнатов, Савосин, Осокина и Грицаенко вошли в резервный состав сборной России на сезон-2024/25

Фигуристка Софья Акатьева вошла в резервный сборной России.

Также в резерв сборной на сезон-2024/25 вошли , , и .

В парном катании в резерв включены и Артем Грицаенко, в танцах на льду – Анна Коломенская и Артем Фролов.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы