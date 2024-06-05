Акатьева, Жилина, Садкова, Игнатов, Савосин, Осокина и Грицаенко вошли в резервный состав сборной России на сезон-2024/25

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Роман Савосин Макар Игнатов Артем Фролов Софья Акатьева Вероника Жилина Елизавета Осокина Дарья Садкова Артем Грицаенко Анна Коломенская Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева вошла в резервный сборной России.

Также в резерв сборной на сезон-2024/25 вошли Вероника Жилина, Дарья Садкова, Макар Игнатов и Роман Савосин.

В парном катании в резерв включены Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, в танцах на льду – Анна Коломенская и Артем Фролов.

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24 комментария
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Ответ Марина Елисеева
Юниорка Жилина, не откатав ни одного старта по взрослым, сразу во взрослую сборную? 😲 вот это я понимаю уровень блата. Надеюсь, они хотя бы правила в регламенте перерисовали ради такого дела, как они рисовали осенью, чтобы не допустить некоторых детей на этапы кубка.
Чем ситуация с Жилиной отличается отличается от ситуации с Акатьевой?
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Ответ Юра Плисецкий
Чем ситуация с Жилиной отличается отличается от ситуации с Акатьевой?
Вы серьезно задаете этот вопрос? Акатьева выступала по взрослым и стала чр, пропустила сезон по травме, поэтому оказалась в резерве. Жилина выступала по юниорам. Каким образом она оказалась во взрослой сборной? Я подобных примеров пропихивания не помню.
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рада за Дашку, удачи ей в новом сезоне, верю что Акатьева востоновит 3а
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Офигеть. С какого перепугу Жилина в резерве? Крестный детишек Плю в очередной раз помог. Дааа....
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И кто-то еще будет вещать про преференции для ТШТ?)
Плющенко с кумом всех переплюнули)
Хорошо устроились в АП, и с государства на шоу гранты высасывают, и землю государственную в аренду сдают, и спокойно с кумом делишки проворачивают по переходам спортсменов и запихивания в сборные угодных Плющенко
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Рада за Дашу Садкову. Успехов ей в новом сезоне.
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Знаю, всем интереснее будет спорить насчет Акатьевой и Жилиной
Но почему Коломенская/Фролов в резерве, а не Щербакова /Гончаров
И уж тем более какая-нибудь пара из взрослых
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А на сайте Минспорта до сих пор не обновили полный список с тренерами, спецами и врачами.
Интересно однако, осталась ли ТАТ на ставке ст. тренера по мужскому одиночному.
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Юниорка Жилина, не откатав ни одного старта по взрослым, сразу во взрослую сборную? 😲 вот это я понимаю уровень блата. Надеюсь, они хотя бы правила в регламенте перерисовали ради такого дела, как они рисовали осенью, чтобы не допустить некоторых детей на этапы кубка.
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Ответ Юра Плисецкий
А разве Садкова прицепом - не преференция ТШТ?
Нет, она на своем месте по итогам соревнований
Не перекладывайте с больной головы на здоровую, жилина должна быть в резерве юниорской сборной, но там обосновались другие кандидаты Плющенко)
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Ответ Марина Елисеева
Юниорка Жилина, не откатав ни одного старта по взрослым, сразу во взрослую сборную? 😲 вот это я понимаю уровень блата. Надеюсь, они хотя бы правила в регламенте перерисовали ради такого дела, как они рисовали осенью, чтобы не допустить некоторых детей на этапы кубка.
она уже была в сборной прошлом году, но всё же ещё рано
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Ответ Юра Плисецкий
Очевидно, Жилина нужна федерации. Я бы задался вопросом о Садковой.
Какие у вас вопросы по Садковой? Она была 8 на ЧР (без учета результатов Камилы 7), она по праву в резерве. Хватит натягивать сову, выгораживая Жилину, которую каждый год в обход правил пропихивают
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Ответ Марина Елисеева
Вы серьезно задаете этот вопрос? Акатьева выступала по взрослым и стала чр, пропустила сезон по травме, поэтому оказалась в резерве. Жилина выступала по юниорам. Каким образом она оказалась во взрослой сборной? Я подобных примеров пропихивания не помню.
Они обе включены всего лишь в резерв. И обе сейчас коты в мешке.
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Ответ Юра Плисецкий
Чем ситуация с Жилиной отличается отличается от ситуации с Акатьевой?
Тем что, Акатьева ЧР 2023, и весь сезон 2022-2023 уже выступала по взрослым, пропустила прошлый сезон из-за травмы, Жилина по взрослым не выступала, по идее должна была быть в резерве по юниорам
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Рада за Осокину и Грицаенко - очень не повезло им в прошлом сезоне, особенно в ситуации с коньками
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За какие заслуги Жилина в сборной?? Когда в прошлом году Майю включили в резерв, сколько грязи любители Плюща на неё вылили. А ведь Майя призёр международных взрослых этапов Гран-При, а у Жилиной по взрослым 0 стартов, она абсолютный ноунейм по взрослым, и вот пожалуйста в сборной, занимает чужое место. Уже который раз ее протаскивают.
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А вообще с чего вдруг девочек 3 в резерве, а парней всего 2??? У нас сейчас самая слабая женская сборная, а у мальчиков наоборот прорыв. Ещё и 2 пропустивших сезон засунули!!! Какие Жилина и Акатьева??? Что за треш со списками???
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