Акатьева, Жилина, Садкова, Игнатов, Савосин, Осокина и Грицаенко вошли в резервный состав сборной России на сезон-2024/25
Фигуристка Софья Акатьева вошла в резервный сборной России.
Также в резерв сборной на сезон-2024/25 вошли Вероника Жилина, Дарья Садкова, Макар Игнатов и Роман Савосин.
В парном катании в резерв включены Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, в танцах на льду – Анна Коломенская и Артем Фролов.
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Плющенко с кумом всех переплюнули)
Хорошо устроились в АП, и с государства на шоу гранты высасывают, и землю государственную в аренду сдают, и спокойно с кумом делишки проворачивают по переходам спортсменов и запихивания в сборные угодных Плющенко
Но почему Коломенская/Фролов в резерве, а не Щербакова /Гончаров
И уж тем более какая-нибудь пара из взрослых
Интересно однако, осталась ли ТАТ на ставке ст. тренера по мужскому одиночному.
Не перекладывайте с больной головы на здоровую, жилина должна быть в резерве юниорской сборной, но там обосновались другие кандидаты Плющенко)