Аршавин о Безрукове: «Выскажу непопулярную позицию в «Зените»: шутка безобидная»
Андрей Аршавин высказался о шутке Руслана Безрукова про «денежки на карту».
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова.
– Вас как-то задела фраза Безрукова?
– Нет. Я выскажу непопулярную позицию в нашем клубе: шутка безобидная. Безруков вообще с юмором – как он потом сказал про руки после отмененного гола.
– В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?
– Да. Перед одним из матчей игрок моей команды сказал: «Отнимем очки, нам привезут деньги». Это было в РПЛ. В итоге мы проиграли.
У меня в карьере был еще один случай – с нашим другом Володькой. Еще один наш друг его стимулировал, обещая бонусы за голы. Этот балбес все бонусы собрал.
Я не понимаю одной вещи. Если бы уровень твоего перфоманса на поле зависел бы от количества денег, выигрывал бы тот, кто больше зарабатывает. Но это же не так, – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Комитет по этике подтвердил, что Безруков условно забанен на 3 месяца: «Задача – довести, что даже к намеку на нарушения чистой игры будем жестко относиться»
Условный бан за шутку про «денежки»: Безрукова все-таки наказали. Почему и что это значит?
Но в конце всё равно поплыл.