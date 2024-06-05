Аршавин о Безрукове: «Выскажу непопулярную позицию в «Зените»: шутка безобидная»

Теги Зенит Рубин Владимир Быстров Андрей Аршавин премьер-лига Россия происшествия деньги Руслан Безруков Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин высказался о шутке Руслана Безрукова про «денежки на карту».

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова.

– Вас как-то задела фраза Безрукова?

– Нет. Я выскажу непопулярную позицию в нашем клубе: шутка безобидная. Безруков вообще с юмором – как он потом сказал про руки после отмененного гола.

– В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?

– Да. Перед одним из матчей игрок моей команды сказал: «Отнимем очки, нам привезут деньги». Это было в РПЛ. В итоге мы проиграли.

У меня в карьере был еще один случай – с нашим другом Володькой. Еще один наш друг его стимулировал, обещая бонусы за голы. Этот балбес все бонусы собрал.

Я не понимаю одной вещи. Если бы уровень твоего перфоманса на поле зависел бы от количества денег, выигрывал бы тот, кто больше зарабатывает. Но это же не так, – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Комитет по этике подтвердил, что Безруков условно забанен на 3 месяца: «Задача – довести, что даже к намеку на нарушения чистой игры будем жестко относиться»

Условный бан за шутку про «денежки»: Безрукова все-таки наказали. Почему и что это значит?

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25 комментариев
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Плюс за адекватность этому господину
+89
0
+89
Адекватное мнение Андрей, респект все нормальные люди тоже так восприняли
+46
-1
+45
мне кажется точка зрения популярная среди примерно почти всех)
+29
-1
+28
Кдк расследует слова Аршавина
+15
-1
+14
Ответ Aleksey Yashin
Плюс за адекватность этому господину
Да,умненько ответил,красава
+7
0
+7
Ответ Максим Столбов
У Аршавина стальный яйца конечно.
Ну если выражение такой позиции уже считаем "стальными яйцами", то мы в глубокой заднице, скажу я вам.
+6
-2
+4
Мнение здравого человека. Ой, рискует Андрей...
+3
0
+3
Аршавин признал, что остальные в клубе одни лютые неадекваты
+4
-2
+2
Ответ Green grass
Кдк расследует слова Аршавина
Да чё там КДК, там Новичков уже в генпрокуратуру пишет
+2
0
+2
Это понятно всем...почти.
+4
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Шутка нормальная для нормальных людей. Более-менее честных. А те, кого задело, они со своей коррумпированной колокольни смотрят, их можно понять)
+1
0
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Ответ Green grass
Кдк расследует слова Аршавина
Приехало 10 Пуаро и один Холмс
+1
0
+1
Ответ Ком иль фо
Адекватное мнение Андрей, респект все нормальные люди тоже так восприняли
Если под нормальностью понимать психическое здоровье, то Андрей, вполне очевидно, здоров и поэтому в своих интервью говорит от своего имени, а не от имени "всех нормальных людей"(что бы это ни значило).
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Шава, хорош 👏🏽
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Депутат Новичок и депутат Полоний не спят. Они уже пишут на Аршавина куда надо.
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Эта шутка обидела только депутатов
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Конечно. Но только в том случае, если это действительно шутка, а не правда.
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Выдал базу.
Но в конце всё равно поплыл.
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Шава обычно говорит чётко и по делу и зачастую непопулярную позицию
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Уровень перфоманса на поле не зависит от того сколько зарабатывает футболист, в этом он прав на все сто. Некоторые деньгу большую получают, а выкладываются на поле на маленько или того меньше.
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У Аршавина стальный яйца конечно.
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