Аршавин о Безрукове: «Выскажу непопулярную позицию в «Зените»: шутка безобидная»

Андрей Аршавин высказался о шутке Руслана Безрукова про «денежки на карту».

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова.

– Вас как-то задела фраза ?

– Нет. Я выскажу непопулярную позицию в нашем клубе: шутка безобидная. Безруков вообще с юмором – как он потом сказал про руки после отмененного гола.

– В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?

– Да. Перед одним из матчей игрок моей команды сказал: «Отнимем очки, нам привезут деньги». Это было в . В итоге мы проиграли.

У меня в карьере был еще один случай – с нашим другом Володькой. Еще один наш друг его стимулировал, обещая бонусы за голы. Этот балбес все бонусы собрал.

Я не понимаю одной вещи. Если бы уровень твоего перфоманса на поле зависел бы от количества денег, выигрывал бы тот, кто больше зарабатывает. Но это же не так, – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Комитет по этике подтвердил, что Безруков условно забанен на 3 месяца: «Задача – довести, что даже к намеку на нарушения чистой игры будем жестко относиться»

Условный бан за шутку про «денежки»: Безрукова все-таки наказали. Почему и что это значит?