ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Антон Астапкович Джален Рейнольдс Тони Джекири Мело Тримбл Баскетбол

ЦСКА стал новым чемпионом России и Единой лиги ВТБ.

В среду, 5 июня, московский ЦСКА обыграл УНИКС в Казани в 5-м матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 66:55 и стал чемпионом сезона-2023/24.

Армейцы завершили финальную серию со счетом 4-1.

ЦСКА завоевал 11-й титул чемпиона Лиги ВТБ в истории клуба. Команда не побеждала в лиге с 2021 года. За это время чемпионами становились «Зенит» (2022) и УНИКС (2023).

Казанская команда в пятый раз в своей истории завоевала серебро Лиги ВТБ.

Самым результативным игроком 5-го матча в составе победителей стал Антон Астапкович – 12 очков и 5 подборов. Тони Джекири отметился 11 очками и 9 подборами, Мело Тримбл – 10 очками. Лучшим в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс – 18 очков и 8 подборов.

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17 комментариев
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Вовремя тренера сменили, С ЧЕМПИОНСТВОМ!!!
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Вернули свое домой! Молодцы! Пистиолис просто гений!
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ЦСКА вернул себе титул чемпиона Единой Лиги ВТБ!
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С победой, ребята!!
После провальной концовки регулярки я даже и не верил, только надеялся...
Спасибо вам!!
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СЛАВА ЦСКА ! ! !
МОЛОДЦЫ !
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Уважение Пистолису, он очень много лет с ЦСКА, заслужил своей работой и преданностью!
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Ура!! Всех соклубников с победой!
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Молодцы кони,отлично играли,без шансов для УНИКСа
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Молодцы!!!
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Кони с победой!!!
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Мама, мы ЦСКА!!!
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Лучшие✊
Всех коней с возвращением титула на базу!😎👏
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Красно синий самый сильный !!!❤️💙
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Ответ Дандрей
С победой, ребята!! После провальной концовки регулярки я даже и не верил, только надеялся... Спасибо вам!!
такая же беда.. но молодцы!
+3
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Не слежу, но поздравления)) ЦВБП!
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Парни осознали что пора без напрягов смотреть по ночам финал НБА и закончили серию
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С победой! Вдвойне приятно, что победили, несмотря на крайне предвзятое судейство. Значит, мы на две головы выше! ЦВБП!
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