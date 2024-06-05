ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24
ЦСКА стал новым чемпионом России и Единой лиги ВТБ.
В среду, 5 июня, московский ЦСКА обыграл УНИКС в Казани в 5-м матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 66:55 и стал чемпионом сезона-2023/24.
Армейцы завершили финальную серию со счетом 4-1.
ЦСКА завоевал 11-й титул чемпиона Лиги ВТБ в истории клуба. Команда не побеждала в лиге с 2021 года. За это время чемпионами становились «Зенит» (2022) и УНИКС (2023).
Казанская команда в пятый раз в своей истории завоевала серебро Лиги ВТБ.
Самым результативным игроком 5-го матча в составе победителей стал Антон Астапкович – 12 очков и 5 подборов. Тони Джекири отметился 11 очками и 9 подборами, Мело Тримбл – 10 очками. Лучшим в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс – 18 очков и 8 подборов.
После провальной концовки регулярки я даже и не верил, только надеялся...
Спасибо вам!!
МОЛОДЦЫ !
Всех коней с возвращением титула на базу!😎👏