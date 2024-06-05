Глава РФС Дюков: «В России падает интерес к европейскому футболу. За ЛЧ следит гораздо меньше болельщиков, интерес к Евро без нашей сборной уменьшился»

Александр Дюков заявил о снижении интереса к европейскому футболу в России.

«Какие-то матчи буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился.

Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следит за Лигой чемпионов и другими турнирами.

Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участие в чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать», – сказал президент РФС.

Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»