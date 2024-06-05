Глава РФС Дюков: «В России падает интерес к европейскому футболу. За ЛЧ следит гораздо меньше болельщиков, интерес к Евро без нашей сборной уменьшился»
Александр Дюков заявил о снижении интереса к европейскому футболу в России.
«Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился.
Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следит за Лигой чемпионов и другими турнирами.
Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участие в Лиге чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать», – сказал президент РФС.
Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»
А вот те, кто любил смотреть футбол только в плане как "нашЫ против ненашЫх играют", те отвалились, понятное дело.
https://metaratings.ru/_images/insecure/w-680:h-512/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzLzY2L2EyLzY2YTIyZWVhNGJkNjNjODQ0NDE5NDAwZTg4NTRkZmQyLnBuZw==.webp
а на ЧМ и вовсе попадала по праздникам.
от этого факта турниры менее интересными не становились.
Даже через интернет посмотреть не могут.
От еды кстати тоже можно отказаться, потому что семена, корм для животных и многое другое иностранное.
В какой вселенной живет данный персонаж, никому нет дела, кроме нас, есть там сборная или нет, интерес все равно большой