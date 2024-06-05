Глава РФС Дюков: «В России падает интерес к европейскому футболу. За ЛЧ следит гораздо меньше болельщиков, интерес к Евро без нашей сборной уменьшился»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу РФС Евро-2024 Александр Дюков Футбол

Александр Дюков заявил о снижении интереса к европейскому футболу в России.

«Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился.

Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следит за Лигой чемпионов и другими турнирами.

Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участие в Лиге чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать», – сказал президент РФС.

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185 комментариев
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Я наооборот РПЛ больше не смотрю. Следил за нашим чемпионатом когда там играли Вагнер, Думбия, Халк, Витсель, Веллитон, Алекс и другие топчики. А сейчас смысла нет
+224
-34
+190
То то я смотрю в вк трансляций европейского футбола расплодилось)))
+154
-7
+147
Если человек любит футбол, то ЛЧ, ЧМ и ЧЕ он будет смотреть вне зависимости от участия росклубов или сборной.
А вот те, кто любил смотреть футбол только в плане как "нашЫ против ненашЫх играют", те отвалились, понятное дело.
+112
-8
+104
Не гони!
+104
-13
+91
Ответ Dmitry Orlov
Комментарий скрыт
С головой не ок? Тут еще и о еврокубках идет речь, их то я смотрю
+96
-12
+84
Ответ Dragon Z
Не гони!
Это дюков походу говорит за себя и своих друзей... Интерес к европейскому футболу и ЛЧ никогда не упадет, а вот РПЛ без еврокубков точно теперь намного менее интересная. В общем как обычно королевство кривых зеркал...
+87
-10
+77
Из серии - выросли цены на иномарки, новость - интерес к зарубежным автомобилям стал падать.
+60
-5
+55
Ещё один космическими темпами превращается в Ротенберга. Матч с Беларусью посмотрит 400 миллиардов?
+55
-7
+48
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
От вражеской бытовой техники, телефонов, компьютеров, шмоток и т. п. тоже отказался?
+38
-1
+37
Ну так и поверим)) Самые популярные трансляции сезона 22/23 это матчи Чемпионата Мира по футболу в Катаре (где сборная России не участвовала). Аналогично будет и в этом году. Самые популярные будут матчи Чемпионата Европы.

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+27
-3
+24
С удовольствием буду смотреть Евро. Ждём
+22
-3
+19
Ответ selso99
Ещё один космическими темпами превращается в Ротенберга. Матч с Беларусью посмотрит 400 миллиардов?
4 триллиона. Учитывая инопланетную живность
+19
-2
+17
обычно сборная вылетала с ЧЕ до самого интересного - плей-офф,
а на ЧМ и вовсе попадала по праздникам.
от этого факта турниры менее интересными не становились.
+18
-1
+17
Не знаю, кому как, но мне Евро уж точно интереснее, чем рпл, хоть с Россией, хоть без. Лига чемпионов плюс-минус так же интересна, при том, что в рпл у меня есть любимая команда, а в ЛЧ нет. Не болей я за Спартак, рпл вообще не смотрел бы
+20
-3
+17
Цифры берет оттуда же где Ротенбург с охватом показа сборной U25 в 10млдр человек)
+18
-3
+15
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ещё один... В окно смотри.. Там только силы природы
+17
-3
+14
утешает себя
+15
-3
+12
Ответ Anton Berdichevskiy
То то я смотрю в вк трансляций европейского футбола расплодилось)))
Нет, это другое, как ты не понимаешь!
+16
-4
+12
В КНДР интерес к европейскому футболу околонулевой.
Даже через интернет посмотреть не могут.
+15
-3
+12
он нас всех за идиотов считает?
+14
-4
+10
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Да вы, батенька, патриот.
+10
-1
+9
Ответ Дмитрий Иванов
От вражеской бытовой техники, телефонов, компьютеров, шмоток и т. п. тоже отказался?
То есть вообще от всего. И жить как в каменном веке.
От еды кстати тоже можно отказаться, потому что семена, корм для животных и многое другое иностранное.
+9
0
+9
количество случайных гостей, которые раз в два года включали чемпионаты мира и Европы, уменьшится существенно, а настоящие ценители футбола по большей части продолжают смотреть, хотя России конечно не хватает
+8
0
+8
евро - самый качественный и конкурентноспособный футбольный турнир в мире, и если в россии действительно падает интерес к европейскому футболу, за лч следит гораздо меньше болельщиков, а интерес к евро без нашей сборной уменьшился - то это никоим образом не снижает качества и статуса самого евро...отряд не заметил потери бойца)
+9
-1
+8
Аххаахахах
В какой вселенной живет данный персонаж, никому нет дела, кроме нас, есть там сборная или нет, интерес все равно большой
+10
-2
+8
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
как теперь жить европейскому футболу без тебя полюбасу все спонсоры уйдут
+7
0
+7
Наплыв интереса к Олимпиаде,ЧМ,ЧЕ обеспечивается людьми смотрящими футбол и спорт вообще раз в два-четыре года,всевозможными глорами,тетушками,женщинами домохозяйками и тд и тп Естественно при отсутствии госоповещения за кого болеть и переживать многие и не в курсе что такие соревнования в принципе идут или на носу уже
+7
-1
+6
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Есть определенный контингент людей для которых и земля плоская..
+8
-2
+6
Ответ Anton Berdichevskiy
То то я смотрю в вк трансляций европейского футбола расплодилось)))
Я тут недавно нормально так прифигел, когда увидел на главной странице Рутуба рекламу пиратских трансляций АПЛ
+5
0
+5
Ответ Святой Патрик
И что? Они не люди? Мерзко читать подобные комментарии. Это что, второй сорт?
Если объяснения вас лично не устраивает то тут ничего поделать я не могу, ничего про.второй сорт мною не написано а прозвучало у вас в голове, обратитесь к специалисту
+5
0
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