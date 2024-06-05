Лебедев сообщил, что трэшток могут запретить на законодательном уровне: «Госдума уже это обсуждает»

Денис Лебедев сообщил, что трэшток могут запретить на законодательном уровне.

«Единственное, что я не приветствую в [поп-ММА] – это трэшток. Не приветствую, когда бойцы поливают друг друга грязью.

Госдума уже обсуждает запрет на официальном уровне. Нужно запретить спортсменам поливать друг друга грязью», – заявил бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Денис Лебедев раскритиковал медиабокс: «Смех. Еще и этот трэшток. Надо наводить там порядок»