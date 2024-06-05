Лебедев сообщил, что трэшток могут запретить на законодательном уровне: «Госдума уже это обсуждает»

Теги Денис Лебедев бокс Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев сообщил, что трэшток могут запретить на законодательном уровне.

«Единственное, что я не приветствую в [поп-ММА] – это трэшток. Не приветствую, когда бойцы поливают друг друга грязью.

Госдума уже обсуждает запрет на официальном уровне. Нужно запретить спортсменам поливать друг друга грязью», – заявил бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Денис Лебедев раскритиковал медиабокс: «Смех. Еще и этот трэшток. Надо наводить там порядок»

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11 комментариев
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А быть левым десантников это не является дискредитацией армии РФ? Лучше бы молчал.
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Точно. Еще надо разработать дресс-код, как для Бузовой. А то что это полуголые мужики в непристойных позах обнимаются. На это дети смотрят. Мизулина уже прорабатывает вопрос. Скромные костюмы-тройки, на последний раунд можно снять галстук.
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Надо идти дальше и в жизни запрещать трэшток и мат. А лучше, вообще, перейти на французский.
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Это поп-ММА, это часть игры. Что им теперь, как мушкетёрам "Иду на вы"?
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Ответ Биомеханоид
Это поп-ММА, это часть игры. Что им теперь, как мушкетёрам "Иду на вы"?
"Жомапель Харчок!" (с)
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Это ведь шоу, а без шоу, само шоу может склеить ласты.
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Комментарий удален пользователем
Ну, пошлой грязи в поп мма и правда стало много. Причём одно дело, когда парни прикольно троллят друг друга, и совсем другое, когда недалёкое быдло, откровенно хамит друг другу.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Смотреть никто не будет. Грязь > бой.
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Ответ papadok
Точно. Еще надо разработать дресс-код, как для Бузовой. А то что это полуголые мужики в непристойных позах обнимаются. На это дети смотрят. Мизулина уже прорабатывает вопрос. Скромные костюмы-тройки, на последний раунд можно снять галстук.
И закатать рукава
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