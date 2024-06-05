Джокович пропустит «Уимблдон» из-за операции на колене (L’Équipe)
Новак Джокович сегодня, 5 июня, перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает L’Équipe.
По прогнозам, на восстановление уйдет как минимум три недели. Серб пропустит «Уимблдон», а участие в Олимпиаде будет зависеть от состояния здоровья.
Джокович порвал мениск во время четвертьфинала на «Ролан Гаррос».
На «Уимблдоне» ему предстояло защищать очки за финал.
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?
Спасибо за карьеру. От и до все эти годы.
7 побед у Джоки
Вот такое было у Фрица, меньше месяца на восстановление
да, по цифрам он бесспорно лучший, но красоты и эстетики в игре как не было, так и нет.
пусть лечится и возвращается на радость истинным болельщикам, их по пальцам можно пересчитать, основная масса - глорики и перебежчики)