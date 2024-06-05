Джокович пропустит «Уимблдон» из-за операции на колене (L’Équipe)

Теги Новак Джокович травмы Уимблдон Ролан Гаррос ATP Олимпийский теннисный турнир Теннис

Новак Джокович сегодня, 5 июня, перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает L’Équipe.

По прогнозам, на восстановление уйдет как минимум три недели. Серб пропустит «Уимблдон», а участие в Олимпиаде будет зависеть от состояния здоровья.

Джокович порвал мениск во время четвертьфинала на «Ролан Гаррос».

На «Уимблдоне» ему предстояло защищать очки за финал. 

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?

41 комментарий
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Восстановится ли до прежних чемпионских кондиций, с учетом возраста - это большой вопрос((( уходит эпоха: пенсионер Роджер, переломанный Рафа и теперь еще и Джок(( вы вот тут все ругались кто же лучший и самый великий - но вспоминать это время будем все вместе как время теннисных зубодробительных заруб настоящих титанов( вчера вот смотрел Синнера - будущего первого номера - играет как машина, ноль эмоций - вроде и круто, но не цепляет такая манера, холодный он какой то.
+52
-2
+50
На этом наверное и все(((
+18
-2
+16
Думаю, Джокович еще вернется тряхнуть стариной, но молодые волки его уже перестанут бояться
+16
-2
+14
Ответ Фрэнк Канистра
Восстановится ли до прежних чемпионских кондиций, с учетом возраста - это большой вопрос((( уходит эпоха: пенсионер Роджер, переломанный Рафа и теперь еще и Джок(( вы вот тут все ругались кто же лучший и самый великий - но вспоминать это время будем все вместе как время теннисных зубодробительных заруб настоящих титанов( вчера вот смотрел Синнера - будущего первого номера - играет как машина, ноль эмоций - вроде и круто, но не цепляет такая манера, холодный он какой то.
Потому что гении - это волшебство, а не материал...сейчас таких не делают.
+13
-2
+11
Н восстановление после мениска за три недели в его возрасте -- это дастишь фантастишь, обычно у футболистов уходит от 3 до 6 месяцев. Надеюсь карьеру он не завершит ( да и рекламные контракты не позволят )и к АО вернётся в строй, а вот вернётся ли он на вершину рейтинга -- большой вопрос . Остаётся пожелать -- скорейшего выздоровления и удачного возвращения в тур.
+9
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Это была славная охота.

Спасибо за карьеру. От и до все эти годы.
+10
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+7
Ответ Андриан Безруких
Какой ещё рекорд?Он все побил
8 побед у Феди
7 побед у Джоки
+5
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+5
Давайте будем честны. После этого прежний Джокович не вернется. Констатируем, что большая тройка окончательно сошла.
+6
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Ответ kikalisters1488
Кто пишет новости)? Какие 3 недели? База при операции на минисках от 3 месяцев и не важно ты где делал операцию , хоть на Марсе. Хоть тебе 18 лет. Если бы у него был перелом мизинца то базару нет. + после такой травмы набирать форму ... Короче 6 месяцев. Он не со школьниками в пин понг играет.
https://www.sports.ru/tennis/1097733694-fricz-o-travme-iz-za-kotoroj-ego-uvezli-s-korta-na-kolyaske-porval-men.html
Вот такое было у Фрица, меньше месяца на восстановление
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Император, здоровья тебе!
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Ответ lucky
вот в этом вы все - даже в такую трудную, для вашего любимца минуту, думаете о рекордах и фанах Роджера... и вон товарищ по "партии" ниже вам отвечает : он все побил! да по барабану истинным поклонникам Роджера какие рекорды бьет Джокович, для нас Федерер - лучший теннисист на все времена.
Это называется любимый, а не лучший)
+4
0
+4
Он может пропустить не только Уимблдон, но и олимпиаду в Париже, восстановиться к US Open неизвестно. Ему здоровья.
+4
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Ответ Фрэнк Канистра
Восстановится ли до прежних чемпионских кондиций, с учетом возраста - это большой вопрос((( уходит эпоха: пенсионер Роджер, переломанный Рафа и теперь еще и Джок(( вы вот тут все ругались кто же лучший и самый великий - но вспоминать это время будем все вместе как время теннисных зубодробительных заруб настоящих титанов( вчера вот смотрел Синнера - будущего первого номера - играет как машина, ноль эмоций - вроде и круто, но не цепляет такая манера, холодный он какой то.
Будет помягче со временем, пока молодой и очень сосредоточенный, это нормально! В интервью показался приятным парнем!!)
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Жесть
+2
0
+2
Ну это конец активной карьеры, будет как Вавр и Маррей доигрывать
+2
0
+2
Хотя бы Надаль должен пересмотреть свои планы и выступить на Уиме, иначе совсем грустно будет там
+6
-4
+2
Кто пишет новости)? Какие 3 недели? База при операции на минисках от 3 месяцев и не важно ты где делал операцию , хоть на Марсе. Хоть тебе 18 лет. Если бы у него был перелом мизинца то базару нет. + после такой травмы набирать форму ... Короче 6 месяцев. Он не со школьниками в пин понг играет.
+4
-2
+2
Ответ Ренат Бахтеев
Н восстановление после мениска за три недели в его возрасте -- это дастишь фантастишь, обычно у футболистов уходит от 3 до 6 месяцев. Надеюсь карьеру он не завершит ( да и рекламные контракты не позволят )и к АО вернётся в строй, а вот вернётся ли он на вершину рейтинга -- большой вопрос . Остаётся пожелать -- скорейшего выздоровления и удачного возвращения в тур.
За 3 недели при порванном мениске восстановиться действительно невозможно. Речь идёт о месяцах.А в его возрасте это ещё грозит и постоянным послеоперационном дискомфорте в колене,так как мениск порванный частично/полностью удаляют. Это новые ощущения и новая механика движения. В юном то возрасте не все возвращаются к былым кондициям.
+4
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+2
Ответ Stas Salesov
Хотя бы Надаль должен пересмотреть свои планы и выступить на Уиме, иначе совсем грустно будет там
Одни ноунеймы, хотя Вавринка, Маррей будут)
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0
+2
Ответ Bendos the best
за шо бан-то, бамошня слишком активно ябедничала что ли?
скорее всего да
+2
-1
+1
Ответ Ренат Бахтеев
Хватит причитать, вернётся он по любому, рекламные контракты -- это хороший стимул, вспомните Федерера.
В теннис вернется, на уровень "без одно сета календарный" вряд ли
+1
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Ответ Вадим Сидоров
Стоило ли упираться с Музетти?? Стратегически лучше бы слил тот матч, а так главный турнир сезона (для себя) пропустил Фаны Фёдора могут вздохнуть облегчением - скорее всего рекорд их кумира серб не повторит
А где гарантия, что на Уимблдоне мениск не проявился бы в середине турнира?
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Ответ Вадим Сидоров
С чего вы взяли что он мой любимец?) Да и ничего страшного с ним не произошло (в плане здоровья) - ему ампутация не грозит. Ну потерял 1 строчку, всё равно Синнер с Алькарасом даже суммарно столько недель не наберут. А я ещё перед стартом сезона писал, что главный турнир для него это Уим - важная веха повторить рекорд вашего непревзойдённого.
у него вся карьера заточена на то, чтобы побить рекорды тех, кого любят больше, это его здорово стимулировало все эти годы...
да, по цифрам он бесспорно лучший, но красоты и эстетики в игре как не было, так и нет.

пусть лечится и возвращается на радость истинным болельщикам, их по пальцам можно пересчитать, основная масса - глорики и перебежчики)
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Ответ aleshon
Вместо личностей на корте будут играть "роботы", без эмоций и по просчитанной "программе", без тактической вариативности с двух сторон.
Алькарас и Руне? :)
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Ответ Фрэнк Канистра
Восстановится ли до прежних чемпионских кондиций, с учетом возраста - это большой вопрос((( уходит эпоха: пенсионер Роджер, переломанный Рафа и теперь еще и Джок(( вы вот тут все ругались кто же лучший и самый великий - но вспоминать это время будем все вместе как время теннисных зубодробительных заруб настоящих титанов( вчера вот смотрел Синнера - будущего первого номера - играет как машина, ноль эмоций - вроде и круто, но не цепляет такая манера, холодный он какой то.
Так Джокович и был ровно такой же машиной, стиль которого вообще не цепляет на фоне Надаля и Роджера
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как только Графулю забанили, так сразу всё по одному месту пошло(
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Ответ Antoniom
За 3 недели при порванном мениске восстановиться действительно невозможно. Речь идёт о месяцах.А в его возрасте это ещё грозит и постоянным послеоперационном дискомфорте в колене,так как мениск порванный частично/полностью удаляют. Это новые ощущения и новая механика движения. В юном то возрасте не все возвращаются к былым кондициям.
На Спортс постоянно несут хрень не сусветную, типа профессора спортивной медицины, до обсурда доходит.
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Одна Сафина должна выйти в окно, первого этажа
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Ответ Stas Salesov
https://www.sports.ru/tennis/1097733694-fricz-o-travme-iz-za-kotoroj-ego-uvezli-s-korta-na-kolyaske-porval-men.html Вот такое было у Фрица, меньше месяца на восстановление
И это скорее было исключение, раз многие про ту ситуацию с Фрицем помнят)) Плюс, Новак все же сильно старше((
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начало конца, либо??
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