Джокович пропустит «Уимблдон» из-за операции на колене (L’Équipe)

Новак Джокович сегодня, 5 июня, перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает L’Équipe.

По прогнозам, на восстановление уйдет как минимум три недели. Серб пропустит «Уимблдон», а участие в Олимпиаде будет зависеть от состояния здоровья.

Джокович порвал мениск во время четвертьфинала на «Ролан Гаррос».

На «Уимблдоне» ему предстояло защищать очки за финал.

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?