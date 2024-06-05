Конте возглавил «Наполи». Контракт рассчитан до 2027 года
Антонио Конте – новый главный тренер «Наполи».
Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Предыдущим клубом Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.
С «Наполи» во второй половине минувшего сезона работал главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона, который сменил Вальтера Мадзарри.
когда там уже август настанет, сезон обещает быть бомбовым, жду!!
Мотта
Конте
Гасперини
Вот это будет токнерская6 рубка разных идей, школ и тд. Очень интересно наблюдать за таким.
крайне сомнительная идея, как они оба на такое согласились?
бывший капитан, тренер, да и впринципе легенда юве поедет тренировать в южный неаполь - весело, однако)