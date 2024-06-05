Конте возглавил «Наполи». Контракт рассчитан до 2027 года

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте Франческо Кальцона Футбол

Антонио Конте – новый главный тренер «Наполи».

Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Предыдущим клубом Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.

С «Наполи» во второй половине минувшего сезона работал главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона, который сменил Вальтера Мадзарри.

35 комментариев
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Президент самодур + тренер самодур = идеальный союз, бесспорно)))
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До выплаты неустойки осталось…
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Ответ Папа Футбола
Легенда Ювентуса возглавил Наполи. В новом сезоне будет очень жарко 🔥🔥
Большая жара будет от взаимоотношений Конте с Де Лаурентисом,а для болельщиков Юве с Антонио все было понятно после Интера
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Легенда Ювентуса возглавил Наполи. В новом сезоне будет очень жарко 🔥🔥
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Это будет недолго, но интересно. Де Лаурентис и Конте - взрывоопасная смесь
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Ничему некоторых исторяи не учит, заключать с Конте долгий контракт это конечно они мда
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
До выплаты неустойки осталось…
А если серьезно, я не понимаю, как они будут уживаться с Де Лаурентисом. Один постоянно (просто каждое окно) требует новых трансферов. А другой жмет деньги на эти трансферы всю дорогу.
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Ответ Муканов Арманбек
Большая жара будет от взаимоотношений Конте с Де Лаурентисом,а для болельщиков Юве с Антонио все было понятно после Интера
да мне кажется не только болельщики Юве, но и Интера и вообще вся серия А будет наблюдать за таким тандемом как Де Лаурентис и Конте.
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Лукаку выезжает в Неаполь
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Ответ superbro
Ничему некоторых исторяи не учит, заключать с Конте долгий контракт это конечно они мда
Чтобы живым остаться Конте еще и доплатит за расторжение)
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Смешной хозяйчик у Наполи. Спал подарил ему волшебный сезон. Такой раз в 30 лет. А эта редиска его убрала. И закономерно с 1 го места чуть-чуть клуб упал. Этак на 10-е. Конте улучшит показатели, так этот поручается и с Конте.
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опачки, вот это интересно.
когда там уже август настанет, сезон обещает быть бомбовым, жду!!
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Ну это всё-таки плохо для Наполи. Если бы пришёл Де Дзерби - вот это было бы интересно. А Конте щас накупит лукак, рассорится со всеми и уйдёт, оставив Наполи и без денег, и без результата
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Индзаги
Мотта
Конте
Гасперини

Вот это будет токнерская6 рубка разных идей, школ и тд. Очень интересно наблюдать за таким.
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Конте решил с каждого клуба в Италии получить неустойку и поссориться с каждым владельцем
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Будет интересный сезон, Forza Napoli 💙
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неужели Де Лаурентис раскошелится на закупку под Конте?
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Ответ nq5vnftn5c
Сделает Наполи чемпионом!
again)
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К этому надо привыкнуть
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Ответ Groondler
минус на минус дадут плюс:)
Давай попробуем на тебе вот мой минус🤭
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Ответ aidos_1979
Лови первый минус)
Лови первый плюс
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Ответ Groondler
минус на минус дадут плюс:)
Лови первый минус)
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Интересно, сколько лет Конте отработает в Наполи. Хотя, в случае с Конте можно писать так: сколько лет Конте отработает в {club_name}.
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Круто! Удачи!
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Интересно до зимы дотянет или Де Лаурентис его уволит?
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Удачи Антонио!!!
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вангую - они с де лаурентисом просто в клочья друг друга раздерут, экшн будет с жесткими нападками через сми
крайне сомнительная идея, как они оба на такое согласились?
бывший капитан, тренер, да и впринципе легенда юве поедет тренировать в южный неаполь - весело, однако)
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По крайней мере, это будет весело и интересно!
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Хотелось бы увидеть Конте в Милане
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Сделает Наполи чемпионом!
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