Конте возглавил «Наполи». Контракт рассчитан до 2027 года

Антонио Конте – новый главный тренер «Наполи».

Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Предыдущим клубом был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.

С « » во второй половине минувшего сезона работал главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона, который сменил Вальтера Мадзарри.