UFC ищет замену на случай срыва поединка Макгрегор – Чендлер (Ариэль Хельвани)
UFC ищет замену на случай срыва боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани.
«Остается надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что позитивные моменты есть. Но UFC уже опросил нескольких бойцов – руководство хочет понять, кто сможет заменить Конора, а кто согласится поучаствовать в совершенно новом поединке», – написал в соцсетях Хельвани.
Напомним, что 3 июня UFC отменил пресс-конференцию, посвященную бою Макгрегора и Чендлера. Сам поединок должен состояться в ночь на 30 июня.
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