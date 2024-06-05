UFC ищет замену на случай срыва поединка Макгрегор – Чендлер (Ариэль Хельвани)

Теги UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ариэль Хельвани Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

UFC ищет замену на случай срыва боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани.

«Остается надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что позитивные моменты есть. Но UFC уже опросил нескольких бойцов – руководство хочет понять, кто сможет заменить Конора, а кто согласится поучаствовать в совершенно новом поединке», – написал в соцсетях Хельвани.

Напомним, что 3 июня UFC отменил пресс-конференцию, посвященную бою Макгрегора и Чендлера. Сам поединок должен состояться в ночь на 30 июня.

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11 комментариев
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Чендлер бедолага так и не дождется видимо этого боя , лучше бы выступал всё это время , вместо того чтобы ждать « ночь красных трусиков» 🤣
Конор процентов на 50 уже наверное из кокса состоит , будет удивительно если он все таки выйдет на бой
+16
-2
+14
Волкановски ж, он всегда готов
+6
0
+6
Ответ murt.uz
Волкановски ж, он всегда готов
Волк - Чендлер было бы противостояние двух атомных быков
+6
0
+6
Ответ Никита1151
А чего угроза срыва? Стафилококк?
Стафилококс
+4
0
+4
Волкановски-Махачев
+1
0
+1
А чего угроза срыва?
Стафилококк?
+1
-1
0
По-любому все правильно делают алкаш сольётся
0
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Может Гейджи?
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Ответ Hans Castorp
Чендлер бедолага так и не дождется видимо этого боя , лучше бы выступал всё это время , вместо того чтобы ждать « ночь красных трусиков» 🤣 Конор процентов на 50 уже наверное из кокса состоит , будет удивительно если он все таки выйдет на бой
Под ручки выведут его, чтобы он махнул джеб по воздуху, а Чендлер упал в бесконтактный нокаут за оговоренный кэш. После чего Конору ещё и титульник Уайт организует.
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Ответ Никита1151
А чего угроза срыва? Стафилококк?
Не слишком много ванну принимал дотер до дыр мочалкой
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