UFC ищет замену на случай срыва поединка Макгрегор – Чендлер (Ариэль Хельвани)

UFC ищет замену на случай срыва боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани.

«Остается надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что позитивные моменты есть. Но UFC уже опросил нескольких бойцов – руководство хочет понять, кто сможет заменить Конора, а кто согласится поучаствовать в совершенно новом поединке», – написал в соцсетях Хельвани.

Напомним, что 3 июня UFC отменил пресс-конференцию, посвященную бою и . Сам поединок должен состояться в ночь на 30 июня.

Конор − об отмене пресс-конференции с Чендлером: «Приношу извинения ирландцам и фанатам со всего мира»

Пресс-конференция турнира UFC 303 перенесена на неопределенный срок